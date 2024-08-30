美白護膚｜韓團(G)I-DLE葉舒華6大美肌術　解密肌膚白到反光關鍵

韓國大勢女團(G)I-DLE近期推出夏日新曲〈Klaxon〉，MV中台灣籍成員葉舒華，穿著超辣深V泳裝，性感的雪白肌膚讓歌迷看了眼睛為之一亮，也有許多網友經常在直播間或社群上詢問，關於舒華牛奶肌的保養祕訣，以下就為大家畫好重點！



葉舒華深V泳裝辣翻！雪白美肌美哭全場

韓國大勢女團(G)I-DLE的台灣籍成員葉舒華，因為在歌曲〈Klaxon〉MV中穿著超辣深V泳裝，從頭到腳都散發雪白光芒，白皙的牛奶美肌也引起熱議。影片在官方IG上短短兩天內便突破880萬次觀看，與其他成員相比，形成了斷層式的差距。

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(G)I-DLE葉舒華6大白滑美肌術（Instagram@yeh.shaa_；01製圖）

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1. 零死角防曬法

葉舒華深知防曬的重要性，平時出門必備防曬外套和遮陽帽，並且會徹底塗抹防曬乳，確保皮膚不被紫外線傷害，強調全身性的防曬，連細小的地方都不放過，這樣的零死角防曬方法，讓葉舒華即使在炎炎夏日也能保持肌膚的健康和亮白。

2. 愛用保養油

在直播中，葉舒華曾分享因為韓國環境比較乾燥，所以自己十分注重保濕，經常使用保養油來鎖住肌膚的水分。保養油能夠有效避免肌膚屏障受損，防止暗沉問題的產生。這一保養步驟讓她的肌膚始終保持在最佳狀態，成為她牛奶肌的秘密武器之一。

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3. 三重清潔法

熱愛直播的女神舒華，也曾在影片中展示自己卸妝的超真實樣貌，她會採用三重清潔法，先使用洗顏慕斯，再用卸妝水，最後用洗面乳徹底清潔肌膚。這樣的清潔步驟確保了所有的化妝品和污垢都能被徹底去除，防止毛孔堵塞，讓肌膚保持乾淨和透亮，是她保持白皙美肌的重要一環。

4. 水果補充維他命C

之前粉絲提問最喜歡吃什麼？舒華開心地分享，她非常喜愛吃水果，尤其是草莓和奇異果等富含維他命C的水果。維他命C對於美白和抗氧化有很好的效果，能夠幫助她保持肌膚的亮白和健康。

5. 夏天再熱也要保養

即使在炎熱的夏天，葉舒華也不忘做好皮膚保養。她曾在IG上發文，呼籲大家「夏天的時候也要做好皮膚保養，雖然熱，但是要做好保養 (就像舒華一樣)。」這樣的堅持讓她在任何季節都能擁有完美的肌膚，各位NEVERLAND請筆記！

6. 素顏養膚

舒華只要在沒有公開活動時，她幾乎都是素顏示人，也因此有「素顏女神」封號，這個方法不只能讓皮膚得到充分的休息和修復，也能讓肌膚恢復自然狀態，減少化妝品對皮膚的負擔，從而保持肌膚的健康。

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