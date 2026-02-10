粉撲吃粉、底妝不勻？彩妝師親授上妝前多做「這一步」讓底妝更貼

上底妝時最惱人的事莫過於：粉撲狂吃粉、粉底上不勻、刷具還刷出一條條粉痕！如果你也有這些困擾，那這篇一定要收藏。



為了解決這些底妝地雷，許多專業彩妝師及美妝博主都有分享一些超實用「不吃粉秘技」，從粉撲到刷具一次破解。

【粉撲不吃粉】上妝還更服貼

粉撲（化妝海綿）是許多人心中最服貼、最自然的底妝神器，但最常見的問題就是「粉撲吃粉太誇張」，粉底一下就被吸光、妝感反而不均勻。對此，專業彩妝師 Marco 老師與人氣美妝博主 晨哥nice 都推薦一個簡單卻超有效的小技巧：在上妝前，先讓粉撲「吃乳液」！

做法很簡單：先在粉撲表面擠一點乳液或乳霜，用指腹均勻抹開，讓乳液滲進海綿裏。這樣一來，粉撲就不會再瘋狂吸粉，反而能幫助底妝更服貼、更貼膚，粉底也更節省。



會脫妝嗎？老師教你關鍵拿捏

許多人擔心這樣做會讓底妝變油或容易脫妝，Marco 老師也特別提醒：「重點在於乳液的量與均勻度！」

如果使用滋潤度較高的乳液，可以適量減少用量，並確保塗抹均勻，按壓粉撲時不會滲出乳液為原則。當粉撲摸起來是「潤而不油」的狀態，再去沾粉底液就剛剛好。最後記得照常定妝，整體妝效依然可以維持清爽不脫妝。

【刷具開刷術】激活新刷子更滑順

除了粉撲吃粉問題，另一個底妝困擾就是「刷痕明顯」以及「刷得不均勻」。很多人看彩妝師用底妝刷上妝時，一筆下去底妝服貼又光滑，自己用同款刷子卻滿臉刷痕？

韓國明星御用彩妝師 Haemin 分享關鍵就在於「開刷」：激活刷毛，讓刷子變得更貼合、更聽話！她建議新刷具可先用少量凡士林（或乳液）「聚攏刷毛」。

做法是：取一點凡士林抹在手背，刷子來回拖蹭，讓凡士林均勻附著在刷毛上。



此時刷毛會自然聚攏成型，靜置一天後再使用，刷痕問題會明顯改善，而且這樣的刷具也比較不容易吃粉喔！

快速激活法：用粉底液養刷子

如果想立即使用刷具，也能用「粉底液激活法」加速。將濃稠型粉底液擠在手背上（用量可多一點），讓刷子兩面均勻沾取粉底液，邊沾邊按壓，確保粉底液能滲入刷毛深層。當刷子呈現柔軟扇形、刷毛均勻被粉底包覆時，再用濕紙巾輕拭表面多餘的粉底液，靜置 1～2 小時即可使用。

這樣「養」過的刷具，能讓粉底更平均延展、不留刷痕，妝感自然透亮，像是從肌膚裏透出光。

工具養得好，底妝更完美

想讓底妝更無瑕，其實關鍵除了好用的粉底液，上妝工具「怎麼用」也很重要。無論是讓粉撲沾乳液形成不吃粉的薄膜、或是替刷具開刷激活，只要多一個小步驟，不僅粉底用量大減，還能讓底妝更服貼，妝效瞬間升級！

