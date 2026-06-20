染髮｜為何DIY染髮前忌洗頭？教5大重點技巧　輕鬆解決上色不均

居家染髮可不是隨便塗塗抹抹就好！日本植萃染髮品牌ELUNE伊露恩集合多年經驗，整理出DIY染髮5大重點，前一天不洗頭有根據、挑染這樣做絕不失誤。



DIY染髮5大重點（AI生成圖片；01製圖）

五大必看DIY染髮重點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 染髮前避免使用潤髮乳

染髮最忌諱的就是上色不均勻、持色力差，才剛上色溫水一沖就退色～想要避免上色方面的疑難雜症，首先，染髮前絕對要避免使用潤髮乳、髮膜以及髮蠟等造型、修護產品！這些髮品多數富含油質，會影響染髮劑的持色力，一沒注意就會讓你前功盡棄。

2. 前一天不洗頭有根據

至於第二點，想必多數人都有耳聞～那就是染髮前一天不能洗頭！前一天不洗頭的原因在於，頭皮分泌的皮脂能保護頭皮，避免染劑直接接觸髮肌，引發刺激敏感的風險。另外在染髮前兩天，也記得先做肌膚檢測，用染劑塗抹於手腕內側，靜置48小時後洗去，觀察肌膚是否有紅、腫、癢反應，而後再執行染髮程序。

3. 上完染劑黃金60分鐘要謹記

第三點，在上染髮劑時千萬鼻打瞌睡！市面上多數染髮劑富含化學成分，即使是植萃型染髮產品，其色素粒子在頭皮上靜置太久也可能引起頭皮不適，因此上完染劑後盡量在1小時內用溫水將大部分染劑洗去，而後再搭配相對應的溫和護色洗髮精洗頭，更能溫柔呵護髮肌健康。

4. 挑染這樣做不失誤

這幾季挑染、刷染造型正夯，甚至有時因為白髮、布丁頭需求，必須局部染，而這看似頗有技術性的挑染，其實在家也能輕鬆DIY！在技巧上，染髮前可以先將髮膜塗在不染的頭髮上，於髮絲形成保護膜，如此一來便可以避免在沖洗時，染到原本不需挑染的部分，同時避免染髮不均呦！

5. 沖洗要用冷水

最後一點也是許多人會忽略的日常小細節，便是水溫拿捏！沖洗染髮劑時，建議用微溫水、冷水沖洗，由於過熱的水會使頭髮的鱗狀表層（又稱毛鱗片）打開，不僅容易二度刺激頭皮與秀髮，染好的髪色也會被過度洗掉喔！

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