染髮｜4款日系時尚髮色推薦　「這顏色」顯白提升氣質不需補染

髮型向來是整體造型裏不可錯過的細節，定期整理頭髮，不僅可以讓自己有滿滿變美儀式感，外在也會讓人有耳目一新的感受，不論是從短髮或長髮的改變，也能運用編髮或髮飾品製造注目層次，但好看的髮型還有個關鍵因素，答案就是「髮色」風格，挑選不同深淺的髮色，可以改善出好氣色之外，也能讓頭髮看起來蓬鬆有光澤。



大家也開始在搜尋近期有哪些時髦髮色推薦嗎？不妨先從日本女生的髮型參考為範本，從深可可、莓紅、亞麻棕、焦糖橘的色調，快速讓日系氛圍感提升，為新季節展開令人為之一亮的質感印象，一起來看看吧。

1. 深可可色

接近黑髮的深可可色，比起染上純黑色系，頭髮可以更接近自然髮色，尤其深可可的髮色，一直以來都是顯白又能製造好氣質的款式，加上不太需要補染沒有布丁頭的問題，推薦給偶爾想換新造型的大家。

2. 莓果紅

想製造嶄新焦點的話，不妨可以嘗試近期日本女生非常愛的「莓果紅」，帶點粉或紅的色調，看起來非常時髦，結合外翹齊短髮，營造個性兼具的日系氛圍，或者運用短鮑伯頭，連結中性男孩的率性感受。

3. 亞麻棕

以亞麻與棕混合的髮色，不僅任何膚色都可以駕馭，也能讓頭髮擁有透明感層次，但因為顏色比較淺的關係，在頭髮打理或者妝容上需兼具，才不會容易顯得造型扣分，另外也可以融入空氣瀏海+層次中長髮呈現，使造型更加分注目。

4. 焦糖橘

暖色調的焦糖橘，不會像橘色給人太強烈視覺，反而能打造溫柔質感品味，在陽光下的時候，頭髮也會增添明亮光澤效果，尤其當想讓膚色製造紅潤或白皙效果時，此色調相當適合選擇。

染新髮色展現日系氛圍

近期想更換新髮色的大家，是不是也在煩惱要染什麼顏色呢？以上4款熱門的時髦髮色推薦，挑選適合自己髮色，並透過不同髮型混搭，便能輕鬆製造出理想風格，時刻凸顯專屬魅力的時髦Look。

