染髮劑點解要有「阿摩尼亞」？專家教染劑不傷髮挑選7大正確觀念

為了延長年輕氣色，並增添髮型變化，我們著迷「染髮」造型，更依賴染髮帶來的回春效果。



然而，時常染髮的你，是否也曾顧慮「染髮劑」可能帶來的刺激與負面影響？甚至搞不清楚市售染劑中註明的「阿摩尼亞」成分效用與風險？這次邀請L'Oréal Paris PRO染髮品牌大使暨Round2沙龍主理人—Seven專業解答：染劑挑選7大觀念。

專業髮型師解答染髮劑挑選7大迷思，了解「阿摩尼亞」，守護頭皮健康（點擊放大瀏覽）▼▼▼

專業髮型師解答 染髮劑選擇7大正確觀念（pexels@cottonbro studio；01製圖）

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為甚麼染髮劑需要添加「阿摩尼亞」？

無論是有蓋白髮需求的民眾，還是喜歡變換髮色玩造型的時髦男女，肯定都曾留意過染髮劑中的常見成分：「阿摩尼亞（Ammonia）」。如今許多染髮劑甚至特別以「無添加阿摩尼亞」作為銷售亮點，這讓人不禁好奇，為什麼傳統染髮劑非它不可？Seven解釋，

「事實上，每一款傳統染劑中或多或少都會添加阿摩尼亞。阿摩尼亞的作用在於『打開頭髮的毛鱗片』，以促進染劑滲透，使顏色更飽和、持久。如果沒有阿摩尼亞，顏色僅能附著在頭髮表面，容易一洗就掉色。」



「阿摩尼亞染髮劑」缺點與風險有哪些？

過去的傳統染劑依賴阿摩尼亞作為持色、進色的輔助成分，但同時也帶來染髮的刺激與負擔。Seven指出，

「阿摩尼亞本身具有特殊的化學氣味，如果整家髮廊內20至30位客人同時染髮，空間內的氣味會讓人感到不適。此外，阿摩尼亞也具有一定的刺激性，長期使用可能導致頭皮與肌膚變得敏感。現在，許多髮廊已經開始使用無添加阿摩尼亞的iNOA染膏，這類染劑氣味更溫和，染後髮質也更加柔順。」



天然、植物性染髮劑真的好嗎？

為了追求更溫和、舒適的染髮體驗，許多人會選擇「天然、植物性成分染髮劑」。但植物性就一定安全嗎？其中是否潛藏其他問題？Seven直言，

「市面上標榜植物性染劑的產品，成分未必完全是純植物萃取，也不一定絕對溫和。許多使用植物性染劑的消費者，多為害怕染髮劑刺激頭皮的媽媽族群，但過度依賴可能反而導致反效果。這是因為植物性染膏的鹼性值偏高，使用後容易引發髮質乾燥、色塊不均、卡色等問題。建議選擇專業髮廊篩選的品牌，由專業髮型師挑選適合的染劑，才能有效降低染髮風險。」



「居家染髮」潛在風險成本更高

市面上有各式不同成分與功效的染膏，若消費者沒有專業知識，盲目選擇「居家染髮」可能會引發各種問題。Seven強調，

從專業髮型師的角度來看，我不推薦客人在家自行染髮。

原因包括：

1. 上色不均：無法掌控染劑的均勻度，容易造成色差

2. 頭皮健康風險：選錯染劑可能導致頭皮灼傷、過敏反應、卡色等問題

3. 後續修復成本高：如果染劑使用不當，造成色塊或卡色，後續可能需要漂髮、洗色、甚至進行水霧染來修正，反而花費更多時間與金錢



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髮廊染髮迷思要釐清！

許多消費者對染髮仍有錯誤認知，特別是擔心髮廊染髮會對頭皮造成刺激，導致部分人害怕上髮廊染髮。Seven解惑，

「現在市面上有許多優質的染劑與新技術，即便是每個月染髮，也不必擔心對頭皮造成負擔。甚至孕婦也可以染髮！只要選擇無阿摩尼亞染膏，並搭配適當的頭皮隔離，就能降低染髮對頭皮與身體的影響。」



接觸染髮劑前一天不要洗頭

染髮劑的挑選、使用有學問，但一般民眾難免在無預期的狀況下接觸不適合、有刺激性的染膏，因此染髮前的預防便很重要。Seven提醒，

「我自己會建議客人，染前一天不要洗頭，原因在於，來髮廊染髮當下都會執行兩到三次的洗髮流程，因此不需要提前清潔。再者選擇有提供頭皮隔離服務的店家很重要，這樣才能真的保護到頭皮。另外，不論做任何染髮造型、療程，事後都還是要使用護色洗髮精、補色洗髮精，更能維持髮色與髮質的好狀態。」



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最新染髮劑新趨勢

染髮劑背後存在著複雜的科學、成分新知，也使人好奇，如今市場上有哪些趨勢值得關注？Seven分享，

「目前許多高端髮廊開始使用L'Oréal iNOA染髮系統，這是一款無阿摩尼亞、低刺激的高品質染膏。第一，它不含阿摩尼亞，沒有刺激性味道；第二它的成份油脂比例高，染後比較不會乾澀，且染後髮色的光澤度、保濕度也會相比傳統染膏更持久。」



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