遮白髮最有效係咩色？髮型師教白髮染髮5正確觀念：唔建議染黑色

無論是因年紀增長而出現白髮，還是生活、工作壓力大導致少年白，「白髮」的顯現不僅讓視覺年齡倍增，更容易使整體氣色顯露疲態！



然而，要有效遮蓋白髮，「染髮」造型是一項絕佳對策。不過，你真的有染對造型、選對溫和不刺激的染膏嗎？白髮染後想要延長持色效果又該注意些什麼？這次特別邀請L'Oréal Paris PRO染髮品牌大使暨台灣Round2沙龍主理人——Seven，專業解答「蓋白髮染髮」的5大正確觀念。

髮型師專業解答有效遮白髮染髮5大正確觀念（點擊放大瀏覽）▼▼▼

遮蓋白髮染髮5大正確注意事項（pexels@Maria Geller；01製圖）

+ 15

「蓋白髮」髮色該怎麼挑？

當耳際邊、頭頂或瀏海局部出現區塊型白髮時，多數人的直覺反應便是透過「染深髮色」來修飾。但到底什麼樣的染髮造型、髮色選擇更適合白髮者，且能自然地隱藏老態呢？Seven提出精闢見解，

「通常我們會建議顧客『染淺髮色，或嘗試比較精緻的挑染造型』，並且盡量『不要盲從地用深髮色覆蓋』。原因在於，當白髮長出來時，會與深髮色形成更明顯的對比；若是選擇淺色系、挑染或區塊漂髮設計，白髮長出來時能更自然地融合，即使染後三至四個月，視覺上也毫無破綻。」



「白髮染髮」刺激性更高嗎？

撇除生理基因因素，大多數民眾出現白髮或原生髮色褪色問題，皆可能暗示髮肌狀況出現缺養、老化、疲勞等警訊。因此，許多人對「白髮染髮」多了一層顧慮！對此，Seven現身破解迷思，

「白髮染髮其實與一般染髮程序、效用相同，並不會帶來更敏感或高刺激性的反應。最重要的還是要選擇安全、溫和的染劑，並交由專業髮型師操作會更安心。另外，也不建議『染黑色』，以避免白髮生長過渡期時帶來的焦慮感。」



消費者如何自主篩選、辨別溫和染髮劑？

前述提到，染髮劑、染膏的挑選非常重要！除了依循專業髮廊的嚴格篩選與正確染髮程序之外，Seven也提醒，市售許多居家染劑潛藏刺激風險，挑選時更應謹慎，

「市面上大多數染劑都含有『氨』成分，若頭皮較敏感，接觸含氨或阿摩尼亞成分的染劑，即便有塗抹頭皮隔離產品，仍可能感到刺痛，甚至引發頭皮泛紅、脫皮。因此，染髮前一定要選擇『無氨染膏』，這樣頭皮會比較舒適，也能減少每月補染髮根時的刺激感。」



同場加映：遮白髮染髮5大髮色新提案 返工首選亞麻灰 髮量少推薦「這1色」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延長白髮染後持色力關鍵在洗髮露！

過了一定年紀，最讓人苦惱的就是白髮染後的髮色續航力！究竟染後如何延長持色時間，減少補染頻率？Seven表示，

「染後要維持髮色持久度的關鍵在於洗頭頻率，每次洗頭都會讓顏色變淡一點。因此，我們建議染後一定要更換洗髮產品！應選擇pH值較溫和的護色洗髮精或保濕型洗髮精；同時避免使用標榜精油清潔或蓬鬆效果的洗髮品，因這類洗髮精的清潔力較強，容易讓髮絲乾澀，加速掉色。」



白髮生長2-3公分再進行「髮根補染」

當白髮冒出時，許多人會感到焦慮，迫不及待想要補染。然而，每月，甚至每兩週就補染髮根，是否會增加頭皮的刺激風險？Seven解惑，

「每個人的頭髮生長速度不同，因此補染時間並無固定規律。但通常我們會建議，當白髮長至2-3公分再補染較為合適。此外，有些傳統染劑仍含刺激性成分，若不慎接觸，或是屬於敏感頭皮族群，就建議保留0.5公分不染，這樣染髮時的舒適度會提高許多。」



同場加映：2025年最新4款流行髮色趨勢 奶茶棕不挑膚色 低調時尚返工一流（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

40+職場OL髮型參考《我的完美秘書》韓志旼！4款「層次鎖骨剪」中長髮推薦：C字彎、八字瀏海，顯年輕又專業

燙髮後養護推薦！6款「抗毛躁護髮油」：卡詩、資生堂媲美自然捲救星，好萊塢女星都用Oribe

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】