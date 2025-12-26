燙染髮太累　日本媽媽自然捲白髮獲讚重拾自信　5招白髮造型技巧

很多人花大錢維持「完美髮型」，卻常常忽略了最真實的自己。日本一名二寶媽YUKARI，34歲時毅然放棄多年來的燙直與染黑習慣，不僅一年省下96000日圓（約5000港元），還意外發現自然捲與白髮能讓自己更自信、更有魅力。她的故事，或許會讓你重新思考「美」的定義。



34歲媽媽白髮+自然捲更美（yucurly_journey@IG；01製圖）

20年黑直髮夢，背後全是壓力

YUKARI從中學開始就討厭自己的自然捲，總覺得毛躁、亂翹很丟臉。為了追求柔順黑直髮，她從高中三年級開始固定縮毛燙，甚至每個月都得重複這個流程。長期下來，不僅花費龐大，更讓她覺得髮型就像「枷鎖」，一點自由感都沒有。

當媽後，白髮危機接踵而來

29歲生完第一胎後，白髮悄悄冒出來。於是除了燙直，她還得每月染黑，維持「一頭烏黑亮麗」的形象。表面看似光鮮亮麗，實際上卻是壓力山大，每個月光是染髮費用就要8000日圓，一年算下來竟約5000港元，卻換不來真正的快樂。

放下高花費的「偽裝美」

到了34歲，帶兩個小孩的YUKARI終於徹底倦了。她說，去髮廊不再讓她興奮，反而覺得那只是「把扣分的狀態歸零」，沒有任何加分。更何況，金錢與時間的投入巨大，回報卻微乎其微。於是她乾脆決定：不再染、不再燙，讓頭髮回歸最自然的模樣。

自然捲＋白髮，竟更有魅力

沒想到停止化學處理後，她反而更能玩造型！她嘗試挑染、保留白髮，並善用自然捲打造層次感。孩子與親友都大讚她更有特色，甚至覺得比以前更漂亮。原本自卑的特徵，竟成了專屬標誌，這讓她重拾自信，打從心底喜歡上自己的髮質。

白髮造型整理技巧

1. 分線要巧妙

避免一成不變的中分，側分或斜分能讓白髮分布更自然

2. 善用層次剪裁

自然捲搭配層次感，讓白髮與黑髮交錯更有設計感

3. 挑染融合

在局部做挑染，能讓白髮看起來像時尚髮色，質感大升級

4. 保養髮質

定期護髮，保持髮絲光澤，白髮也能閃亮動人

5. 搭配妝容與服裝

選擇亮色口紅或簡約衣著，讓整體氣質更有精神

同場加映：營養師教5大頭皮問題警示+護髮飲食 脫髮嚴重是「2營養素」不足（點擊放大瀏覽）▼▼▼

