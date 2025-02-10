遮白髮染髮5大髮色新提案　返工首選亞麻灰　髮量少推薦「這1色」

長白髮的原因不僅侷限於年紀，現代人工作、生活壓力大，造型觀念不踏實，皆會刺激白髮提早顯現！



少年白、熟齡白髮該如何補救？蓋白髮髮色又該如何挑得高級又耐看？今年五款蓋白髮推薦「高質感染髮髮色新提案」，是你隱藏年紀、創造好氣色的絕佳途徑。

5款蓋白髮推薦高質感染髮髮色新提案，輕鬆年輕十歲！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5大遮白髮高質感染髮髮色推介（IG@hosogram；01製圖）

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1. 焦糖琥珀色

無論到了幾歲，蓋白髮髮色選擇都不可隨便！常見的紫羅蘭色、紅棕色、可可色單調又容易暴露年紀，今年不妨大膽一點透過刷染漸層技巧，讓髮色多點層次感！深焦糖色打底修飾白髮色澤，層次間的奶茶色挑染成讓髮型光澤度提升，整體造型也更有活力。

2. 栗子棕色

低調髮色也有高級玩法！尤其今年紅色調、茶色調髮色盛行，在蓋白髮髮色選擇上推薦可以試試這款栗子棕。顯白的栗子紅調有著深茶色中和，使整體髮色更自然，同時還能提升視覺髮況！若你對髮量不太有自信，這款零地雷的髮色提案是個好選擇。

3. 黑茶色

白髮染黑不自然又厚重，這幾年日韓女孩更著迷將髮色添點冷色系，創造柔霧般的輕盈髮況！黑褐色基底有著灰調霧面質感，既可自然修飾白髮，更能平衡髮量的視覺比例。若搭配中長髮、層次剪造型，年輕且看不出年紀感。

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4. 可可奶霜色

既然髮色都白了，不妨就讓造型增添更多溫柔感吧！善用淺髮色易於上色的特性，可以試著強化髮絲光澤、柔軟度，用可可奶霜色玩出新氣象。介於奶茶色與可可色之間的髮色，既保有深髮色的內斂，又不失淺髮色的年輕感，也是今年點名率很高的染髮選項。

5. 亞麻灰色

職場女性想要遮蓋區塊白髮，又不想要髮型單調老氣嗎？帶有霧面質感的亞麻灰也是一項好選擇！霧面質感減輕髮型的笨重感，而帶有冷灰色調的亞麻棕更能完美襯托五官使造型更加亮眼。造型上特別推薦搭配法式大捲，模樣知性且不失專業。

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