精華水可取代化妝水？成分溫和更適合濕敷　附4大護膚新品推薦

隨著保養觀念不斷升級，「精華水」逐漸成為許多人保養程序中的關鍵步驟。相較於一般化妝水，精華水在保濕度與保養感上更進一步，能在清潔後第一時間為肌膚補充水分、調理膚況，也能幫助後續精華與乳霜更好吸收。



無論是乾燥缺水、膚況不穩，或是想提升整體保養效率，一瓶質地清爽又高保濕的精華水，往往就是打造穩定膚況的重要第一步。以下也整理精華水的保養重點，以及最新精華水新品推薦，一起來看看。

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養膚必備4大精華水推薦（01製圖）

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精華水是什麼？

「精華水」，是一種兼具化妝水與精華液功效的水狀保養品，也常被稱為「高機能化妝水」。它的主要作用是為肌膚快速補水，同時透過較高濃度的活性保養成分，幫助調理膚質、提升肌膚整體健康狀態。相較於精華液的濃稠質地，精華水通常更為輕盈，以小分子水感配方讓肌膚更容易吸收，使用起來清爽又不黏膩。

精華水與化妝水有什麼差別？

雖然精華水與化妝水的主要基底都以水為主，功能上也都包含基礎保濕，但兩者在配方濃度與保養效果上其實有所不同。精華水通常含有較高比例的保養精華成分，因此在滋潤度與修護力上也會更明顯。

化妝水

傳統化妝水多為清爽水狀質地，主要功能是為肌膚補充水分並進行基礎調理，幫助維持角質層的保水能力。不過由於保養成分比例相對較低，鎖水與滋養效果較有限，因此後續通常需要再搭配精華液或乳霜加強保濕。

部分化妝水產品也會加入酒精或控油成分，作為洗臉後的二次清潔使用，能幫助軟化老廢角質、帶走殘留髒污，達到收斂毛孔與清爽膚感的效果。不過這類型產品因揮發性較高，較不建議長時間濕敷，也較不適合敏感肌膚，但對油性肌或容易長粉刺的膚質來說，反而有助於調理出油與改善粗糙膚況。

精華水

精華水則可以視為「水狀的精華液」，質地通常比一般化妝水稍微濃潤，但仍保有清爽好吸收的特性。它除了補水之外，也加入更多活性保養成分，因此在滋養、修護與穩定膚況方面更有感。

此外，多數精華水配方相對溫和，不含酒精或刺激性成分，因此也更適合用於濕敷，加強肌膚補水效果，同時提升肌膚防護力，讓整體膚況更穩定透亮。

精華水可以取代化妝水嗎？

其實可以。雖然化妝水與精華水在保養程序中的位置相似，但由於精華水含有更高濃度的精華成分與多樣化的保養配方，因此完全可以單獨取代化妝水使用，也就是洗臉後直接用精華水，接著擦乳液或乳霜。對於想簡化保養程序、又希望保養效果更升級的人來說，精華水會是一個不錯的選擇。

精華水推薦

1. IPSA

IPSA 生肌水源素 (AQUA神水)，200ml，$340



熱銷超過20年的經典化妝水再度升級，IPSA推出全新進化版流金水MAX，帶來更進階的保濕調理體驗。此次升級以獨家「動態水循環科技」為核心概念，透過補水、蓄水與鎖水的保濕機制，幫助維持肌膚水潤度與油水平衡，使膚況看起來更穩定、柔嫩。

配方加入究極酵母萃取、牡丹根萃取與甘草酸二鉀等成分，協助調理皮脂、舒緩乾燥不適並改善粗糙膚觸，使肌膚展現細緻感；同時添加傳明酸，幫助均勻膚色、提升整體明亮度。清爽水感質地好吸收，不含酒精、香精、Paraben、礦物油與色料，各種膚質皆可安心使用。無論日常保養、妝前打底或化妝棉濕敷，都是打造水潤透亮膚況的關鍵一步。

2. SK-II

SK-II神仙水櫻花限定版，230mL



說到好評精華水，神仙水絕對榜上有名！伴隨早春氣息，SK-II推出神仙水櫻花限定版，以經典瓶身設計為基底，點綴浪漫櫻花圖騰，粉嫩花瓣如在瓶身輕盈綻放，象徵春日煥新的美好時刻。

深受全球消費者喜愛的SK-II 神仙水，蘊含超過90%的PITERA™，源自品牌專利酵母發酵技術的天然萃取成分，富含維生素、胺基酸、礦物質與有機酸等多種肌膚所需微量養分，質地清爽好吸收，能為肌膚補充水分並維持穩定膚況，使膚觸更顯細緻柔滑、透出自然光澤。簡約配方不含酒精與香料，日常使用能幫助提升後續保養吸收感，為肌膚打下良好基礎。櫻花限定版以優雅設計結合經典保養體驗，為春日護膚增添一抹浪漫儀式感。

3. ELIXIR 怡麗絲爾

ELIXIR 怡麗絲爾 膠原彈潤精華水（清爽版/滋潤版），170ml，$245



自2023年上市以來，「膠原彈潤精華系列」榮獲日本媒體52項化妝水與乳液大賞肯定，2026 年更全新升級推出「膠原彈潤精華水」，為日常基礎保養帶來進階呵護！

精露依不同膚質設計清爽版與滋潤版兩種質地，蘊含品牌明星成分「超能膠原因子」與全新「肌源超導精萃」，在補充水分的同時，協助維持肌膚彈潤與柔滑觸感。配方搭配保濕科技，幫助提升肌膚含水度與保養吸收感，使肌膚看起來更加飽滿透亮。每日使用，為肌膚建立穩定保濕基礎，呈現細緻彈潤的健康光澤。

4. Dr.CINK

Dr.CINK 第2代黃金花蜜露，200ml



針對近年興起的「數位疲勞肌」現象，長時間使用3C產品、熬夜與作息不規律，容易使肌膚出現乾燥、暗沉與膚觸粗糙等困擾，讓膚況看起來顯得疲憊。觀察到此趨勢，Dr.CINK推出經典花蜜露升級版，主打「微導快充保養」概念，協助在忙碌生活節奏中為肌膚補充水分與養分。

花蜜露自上市以來以「國民花蜜敷」受到許多消費者喜愛，累積銷售表現亮眼。此次2.0版本導入RoyalMeX®皇蜜微導科技，結合蜂王乳成分與花蜜酵母，提升配方延展與吸收感，使保養成分更容易被肌膚利用。升級配方不僅著重保濕，也兼顧肌膚柔潤度與整體膚況調理，透過濕敷或輕拍使用，可幫助提升肌膚水潤與光澤感，讓妝前膚觸更顯細緻服貼。

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