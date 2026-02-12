眼霜/眼部精華有甚麼分別？高效產品推薦：ESTÉE LAUDER Guerlain

眼霜/眼部精華推薦2026｜眼睛是最容易暴露年齡秘密和個人狀態的部位﹐而且眼周肌膚是非常薄弱，需要特別呵護。因此，於日常護膚中眼部護理是很重要的一步，常見的護膚產品有眼霜和眼部精華，都有不同的針對功效，包括可解決眼紋、黑眼圈、浮腫、修護等問題。但眼霜和眼部精華有甚麼分別呢？又有哪些眼霜和眼部精華值得入手呢？



眼霜和眼部精華的分別

眼霜質地較滋潤，一般產品大多可做到為眼周肌膚深度保濕、撫平細紋、抗老化、修復屏障以及淡化黑眼圈與浮腫。尤其眼周肌膚薄弱，容易出現乾燥老化，眼霜能有效改善乾燥細紋並提升緊緻度，讓眼部肌膚更明亮和年輕，特別適合經常看手機、熬夜或乾性肌。

眼部精華質地較輕盈，一般產品都含高濃度活性成分，能快速滲透，促進膠原蛋白增生，有著密集修護、亮白、改善黑眼圈及眼袋、緊緻眼周肌膚等功效，讓雙眼更明亮有神。精華輕盈無負擔，適合油性或混合肌，以及日間或妝前使用。

眼霜和眼部精華推薦

眼霜/眼部精華推薦1. ESTÉE LAUDER 升級再生基因修復提拉眼精華 15ml HK$690

Estée Lauder 的升級再生基因修復提拉眼精華，啟發自皮膚科醫生針對眼部緊緻提拉所採用的的醫美護膚概念，採用創新高效配方，有效提拉、緊緻和重塑眼部輪廓，改善眼周動態及靜態紋理。眼部精華質地柔滑輕盈，針對眼部四大區域，包括眼頭、眼尾、上眼皮及眼下區域，有效撫平眼紋，同時預防細紋形成，為眼周肌膚注入年輕力量，即時重現更立體緊緻輪廓，使雙眸綻放活力神采。

眼霜/眼部精華推薦2. Noble Panacea THE EXCEPTIONAL 時光煥顏緊緻提升眼霜 12片 HK$2,620

Noble Panacea的緊緻提升眼霜，採用突破性OSMV™技術能持續釋放活性成分，可即時提升和持久緊緻眼周肌膚，有效改善表情紋。眼霜還可全面解決眼周衰老問題，夠立即提拉和緊緻眼部輪廓包括眼皮和眼周位置，淡化眼袋與浮腫感、減淡眼紋及提亮眼圈，賦予眼周肌膚更平滑、更柔軟、更容光煥發，恢復雙眸青春神采，令雙眼更大更有神。

眼霜/眼部精華推薦3. The Ordinary Multi-Peptide Eye Serum HK 15ml HK$206

The Ordinary所推出的Multi-Peptide Eye Serum，配方主要成分包括針對眼部皺紋的外觀、數量和深度的棕櫚酰三肽38、有助改善黑眼圈的去浮腫葡萄糖苷，以及有效解決眼袋問題的煙酰胺和白蠟樹皮提取物的複合物。眼部精華針對眼部肌膚相關的常見衰老現象，包括魚尾紋、眼下皺紋、眼部浮腫以及黑眼圈。

眼霜/眼部精華推薦4. ELIXIR 高純維A重點膠原抗皺霜 15g HK$439

日本抗衰老護膚品牌ELIXIR，新升級版高純維A重點膠原抗皺霜，蘊含日本厚生勞動省唯一認證高純維他命A，8小時促進透明質酸增生，柔軟角質層、減低肌底膠原持續受壓，48小時膠原自生，反彈膠原壓力。全方位擊退魚尾紋、眼底紋、抬頭紋、法令紋、眉心紋、表情紋、川字紋、木偶紋、淚溝紋、印地安紋、頸紋等11大皺紋，令肌膚重塑緊緻柔滑、水潤飽滿。

眼霜/眼部精華推薦5. Guerlain 再生修護雙效眼精華 20ml HK$1,190

Guerlain 的再生修護雙效眼精華，配方含有95%天然來源成分，結合兩種獨特科技，一步就能提亮眼部肌膚，重塑眼部輪廓，同時呵護眼周、上眼蓋及眼睫毛。眼部精華有效改善各種黑眼圈、色素沉澱、眼部凹陷以及和眼部浮腫，令雙眼更明亮有神，同時可撫平皺紋幼紋，重塑眼部輪廓，眼睫毛也更加濃密。

眼霜/眼部精華推薦6. La Prairie 魚子精華瓊貴緊緻眼霜 20ml HK$3,480

La Prairie 的魚子精華瓊貴緊緻眼霜，創新演繹魚子精萃複方，是科學研究與眼部滋養的典範。眼霜提供卓越的緊緻功效，吸收迅速，全面對抗臉上最嬌嫩部位的老化跡象，包括流失緊緻與彈性、出現細紋和皺紋、乾燥和黑眼圈，讓眼睛可回復至明亮有神。