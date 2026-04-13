泰國化妝品推薦2026｜編輯分享泰國十大必買藥妝！輕鬆打造輕泰妝

【泰國必買藥妝2026 /泰國化妝品推薦2026】泰國美妝近年關注度上升，除了因為價錢親民，另外因為當地高溫天氣，化妝品主打的防水、抗融化功能亦相當厲害，讓不少香港女生大為驚喜。近日香港氣溫持續高企，加上高濕度的環境，確實需要入手持久同時顯色的美妝品。



眼見Threads（脆）上討論連連，早前編輯亦忍不住跟著入手。如果大家對泰國藥妝同樣感興趣的話，可以在boosts、7-11中觀望，而且不少美妝品更有便攜裝，大家可以小試牛刀才入手正裝，這樣就不怕浪費，更可以帶少一些外遊用品！

泰國化妝品推薦2026｜ Nivea Sun Aura Serum SPF50+PA+++ 7mL ฿29

泰國化妝品推薦2026｜ Nivea Sun Aura Serum SPF50+PA+++ 7mL ฿29（Alize Li攝）

不論是外遊或日常，防曬都是必不可少的一環！如果剛好手邊的防曬用光，或是想臨時補給的話，補充裝完全是急救福音。泰國的防晒產品有著不少選擇，筆者選擇了當中廣告滿街的Nivea，這款含有精華液的防曬，質地輕盈，用後並不會泛白，十分適合戶外運動時的暴曝情況。

泰國化妝品推薦2026｜ JULA'S HERB西瓜清爽控油SPF 50 PA+++DD Cream 8g ฿49

泰國化妝品推薦2026｜ JULA'S HERB西瓜清爽控油SPF 50 PA+++DD Cream 8g ฿49（Alize Li攝）

高溫加上濕度高企，十分挑戰底妝的耐受度，如果想減低融妝情況，使用多效同一的底妝就能解決所需！這款含有防曬功能的DD Cream，配方含有法國礦泉水、西瓜萃取物與穀胱甘肽，質地水潤，能夠讓膚色輕鬆變白，而且持續修復受損肌膚，集妝護於一身，無論單用或作為妝前底霜亦同樣合適。

泰國化妝品推薦2026｜ MERREZ’CA silky blur liquid concealer ฿59

泰國國民美妝品牌MERREZ’CA，以其高品質配方與平易近人價格著名，筆者今次選擇入手最考驗持妝能力的遮瑕以及唇釉。試用裝的設計相當深得人心，扁平便攜的包裝，加上內附小刷具的設計，設計已經加分不少，而且膏體柔軟光滑，能夠輕鬆推抹，不會過乾。

泰國化妝品推薦2026｜體感變色胭脂

曾經紅極一時的體感變色美妝又回來了！今次入手了兩款不同的體感變色胭脂，果凍質地，輕推即能融入妝容，色調更會隨著時間推移以及體溫升高，產生更自然的粉紅色調，唯這類產品著色需時間顯化，要小心控制使用份量。

泰國化妝品推薦2026｜ Cathy Doll Shiny Bear Lip Moist 軟萌小熊潤澤唇膏 ฿69

如果喜愛可愛外型的美妝，這款小熊外型的有色潤唇膏絕對不容錯過！這款潤唇膏含有透明質酸、乳木果油、牛油果油、維他命E等成分，更有多達六色選擇，疊塗即可打造顯色唇妝，十分適合放於小廢包中。

泰國化妝品推薦2026｜ 泰國藥師牌潤唇膏 ฿19

泰國化妝品推薦2026｜ 泰國藥師牌潤唇膏 ฿19（Alize Li攝）

作為乾唇女生，潤唇膏絕對是筆者手袋中的長備好物。這款藥師牌潤唇膏，在網絡上好評連連，筆者亦走訪了數間藥妝店才能成功買到。當中含有維生素E成份，那怕是脫皮、乾紋亦能立即呵護，讓雙唇回復美柔軟！

泰國化妝品推薦2026｜ Merrez'ca juicy lip #01 ฿59

泰國化妝品推薦2026｜ Merrez'ca juicy lip #01 ฿59（Alize Li攝）

這款友人大力推薦的唇釉，據稱一整日都能保持唇色，顯色與滋潤度兼備。用後發現質地輕盈，後來亦買入正裝以及作為手信之用，妝感會近似近年大熱的韓國唇彩，可以打造水光、豐盈的唇妝。

泰國化妝品推薦2026｜ Smooto smooth all day velvet lip #501 ฿49

提到Smooto，其實除了是泰國知名的護理品牌，曾推出不少生果成份面膜，亦有不少美妝好物！這款啞光唇彩如同包裝，不需試色亦能入手，輕輕一推已經十分顯色，而且持妝留色度相當不錯，玩水後亦能保持6成唇妝。

泰國化妝品推薦2026｜ 4u2 BETTER HALF DUO LIP 雙效啞色唇膏連光透唇彩 ฿299

收獲「平替CHANEL」之稱的𝟒𝑼𝟐雙頭唇彩，軟滑唇膏配合鎖色透明唇彩，價錢相宜，而且配有多達18種色調，一支能夠打造三種不同的唇妝，水光、啞光輕鬆轉換，相當方便！