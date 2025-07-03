曬太陽後要塗蘆薈？一篇教你曬傷3大分級 對症下藥曬後正確保養
暑假即將登場，很多人都安排了外出計畫，無論是海邊玩水還是山林健行，享受陽光同時也別忘了防曬！
別以為曬紅只是「曬黑前的前奏」，其實那很可能是皮膚在向你求救。若不慎曬傷，皮膚泛紅、刺痛，甚至起水泡怎麼辦？這篇幫你一次搞懂曬傷類型、處理方式與曬後修護重點，讓你安心度過陽光假期！
曬傷等級及曬後修護快速恢復指南，讓你夏日自由同陽光玩遊戲！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
曬傷分成幾級？快速辨別嚴重程度
曬傷其實就是皮膚被紫外線灼傷，根據損傷的深淺大致可分為三種程度，從輕微紅腫到嚴重水泡、甚至壞死都有可能。來看看你屬於哪一種狀況：
一度曬傷（輕度）
皮膚損傷層次：僅影響表皮
症狀：發紅、灼熱、緊繃感，可能輕微脫皮或癢感，但不會起水泡
恢復時間：約3～5天，一般不會留下疤痕
二度曬傷（中度）
損傷層次：波及表皮與淺層真皮
症狀：明顯紅腫、刺痛，起水泡、大範圍脫皮，有時會伴隨發燒或噁心
恢復時間：約1～2週，可能出現色素沉澱或疤痕
三度曬傷（重度）
損傷層次：深入真皮層甚至更深，神經末梢可能受損
症狀：皮膚表面變白、發黑或壞死，甚至無痛（因神經受損），極需醫療處理
恢復時間：數週到數月，恐留永久疤痕
小提醒：只要出現水泡、劇痛或大範圍脫皮，就不是輕微曬傷，請儘速就醫，不要硬撐！
曬後怎麼保養？對症下藥才不會留疤
曬後修復的關鍵在於「降溫、保濕、避免刺激」，根據曬傷程度調整護理方法，別盲目塗一堆產品！
一度曬傷怎麼救？
立即脫離陽光：找陰涼處休息，避免進一步傷害
冷敷降溫：用冷開水或生理食鹽水沾濕毛巾，敷在曬傷處10～15分鐘，一天可敷2～3次，不建議直接冰敷避免凍傷
加強保濕：洗完澡輕拍乾，再塗上無香料、無色素、無酒精的保濕乳，推薦成分如蘆薈、甘草酸、大豆萃取
避免刺激：暫停使用酸類、水楊酸、A酸等去角質產品，也不要上妝或使用含酒精防曬
同場加映：《折腰》宋祖兒親授5招幼嫩肌保養攻略 早晚靠「1方法」抗皺護膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼
二度曬傷怎麼處理？
立刻就醫：起水泡、劇痛就是中度曬傷，請讓皮膚科專業處理
別戳水泡：自己弄破水泡可能導致細菌感染，加重發炎
冷敷降溫：冷敷方式相同，但避免使用刺激性產品
修復保養：選擇含蘆薈、神經醯胺、玻尿酸等保濕修護成分
減少摩擦：穿著寬鬆、柔軟衣物，避免損傷部位反覆摩擦
曬後要多喝水＋避免使用這些成分！
別以為曬後塗乳液就夠，其實「喝水」更是皮膚修復關鍵。曬傷會導致肌膚水分大量流失，建議多喝開水、吃點富含水分的水果如西瓜、青瓜、菠蘿，有助促進肌膚新陳代謝。
同時，也要避開這些容易刺激曬後敏感肌膚的成分：
建議使用的舒緩成分
蘆薈：舒緩抗發炎
玻尿酸、甘油：補水保濕
神經醯胺、胺基酸：修復屏障
同場加映：網友推薦5套「早C晚A」保養組 張元英同款Innisfree敏感肌都適合（點擊放大瀏覽）▼▼▼
建議避免的刺激成分
酸類（果酸、A酸、水楊酸等）
酒精：刺激＋易乾燥
去角質成分：延後修復進程
薄荷醇（高濃度）：易刺痛
香料、色素：可能致敏
小提醒：就算曬傷症狀退了，皮膚修復還在進行中！這段期間也要持續保濕、防曬，避免斑點、膚色不均，甚至增加皮膚癌風險。
曬後保養重點總整理
1. 多喝水，促進肌膚自我修復
2. 避免冰敷、去角質、用手碰水泡
3. 持續保濕、使用溫和修護產品
4. 別輕忽輕微曬傷，紅腫不等於沒事！
5. 曬後一週內避免長時間曝曬
防曬不只為了「不變黑」，更是為了不讓肌膚提前老化、受傷。快把這篇曬後保養攻略存起來，曬前防護、曬後修護一次到位，如有更嚴重症狀還是建議尋求醫生協助喔！
延伸閱讀：
根本不像50歲！蔡健雅金曲紅毯造型美哭全網，逆生長秘訣曝光：這杯「減肥水」歌后也在喝！
【本文獲「女人我最大」授權轉載。】