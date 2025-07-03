曬太陽後要塗蘆薈？一篇教你曬傷3大分級　對症下藥曬後正確保養

暑假即將登場，很多人都安排了外出計畫，無論是海邊玩水還是山林健行，享受陽光同時也別忘了防曬！



別以為曬紅只是「曬黑前的前奏」，其實那很可能是皮膚在向你求救。若不慎曬傷，皮膚泛紅、刺痛，甚至起水泡怎麼辦？這篇幫你一次搞懂曬傷類型、處理方式與曬後修護重點，讓你安心度過陽光假期！

曬傷等級及曬後修護快速恢復指南，讓你夏日自由同陽光玩遊戲！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

曬傷分級及正確曬後保養秘訣（Gettyimages；01製圖）

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曬傷分成幾級？快速辨別嚴重程度

曬傷其實就是皮膚被紫外線灼傷，根據損傷的深淺大致可分為三種程度，從輕微紅腫到嚴重水泡、甚至壞死都有可能。來看看你屬於哪一種狀況：

一度曬傷（輕度）

皮膚損傷層次：僅影響表皮

症狀：發紅、灼熱、緊繃感，可能輕微脫皮或癢感，但不會起水泡

恢復時間：約3～5天，一般不會留下疤痕



二度曬傷（中度）

損傷層次：波及表皮與淺層真皮

症狀：明顯紅腫、刺痛，起水泡、大範圍脫皮，有時會伴隨發燒或噁心

恢復時間：約1～2週，可能出現色素沉澱或疤痕



三度曬傷（重度）

損傷層次：深入真皮層甚至更深，神經末梢可能受損

症狀：皮膚表面變白、發黑或壞死，甚至無痛（因神經受損），極需醫療處理

恢復時間：數週到數月，恐留永久疤痕



小提醒：只要出現水泡、劇痛或大範圍脫皮，就不是輕微曬傷，請儘速就醫，不要硬撐！

曬後怎麼保養？對症下藥才不會留疤

曬後修復的關鍵在於「降溫、保濕、避免刺激」，根據曬傷程度調整護理方法，別盲目塗一堆產品！

一度曬傷怎麼救？

立即脫離陽光：找陰涼處休息，避免進一步傷害

冷敷降溫：用冷開水或生理食鹽水沾濕毛巾，敷在曬傷處10～15分鐘，一天可敷2～3次，不建議直接冰敷避免凍傷

加強保濕：洗完澡輕拍乾，再塗上無香料、無色素、無酒精的保濕乳，推薦成分如蘆薈、甘草酸、大豆萃取

避免刺激：暫停使用酸類、水楊酸、A酸等去角質產品，也不要上妝或使用含酒精防曬

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二度曬傷怎麼處理？

立刻就醫：起水泡、劇痛就是中度曬傷，請讓皮膚科專業處理

別戳水泡：自己弄破水泡可能導致細菌感染，加重發炎

冷敷降溫：冷敷方式相同，但避免使用刺激性產品

修復保養：選擇含蘆薈、神經醯胺、玻尿酸等保濕修護成分

減少摩擦：穿著寬鬆、柔軟衣物，避免損傷部位反覆摩擦

曬後要多喝水＋避免使用這些成分！

別以為曬後塗乳液就夠，其實「喝水」更是皮膚修復關鍵。曬傷會導致肌膚水分大量流失，建議多喝開水、吃點富含水分的水果如西瓜、青瓜、菠蘿，有助促進肌膚新陳代謝。

同時，也要避開這些容易刺激曬後敏感肌膚的成分：

建議使用的舒緩成分

蘆薈：舒緩抗發炎

玻尿酸、甘油：補水保濕

神經醯胺、胺基酸：修復屏障



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建議避免的刺激成分

酸類（果酸、A酸、水楊酸等）

酒精：刺激＋易乾燥

去角質成分：延後修復進程

薄荷醇（高濃度）：易刺痛

香料、色素：可能致敏



小提醒：就算曬傷症狀退了，皮膚修復還在進行中！這段期間也要持續保濕、防曬，避免斑點、膚色不均，甚至增加皮膚癌風險。

曬後保養重點總整理

1. 多喝水，促進肌膚自我修復

2. 避免冰敷、去角質、用手碰水泡

3. 持續保濕、使用溫和修護產品

4. 別輕忽輕微曬傷，紅腫不等於沒事！

5. 曬後一週內避免長時間曝曬



防曬不只為了「不變黑」，更是為了不讓肌膚提前老化、受傷。快把這篇曬後保養攻略存起來，曬前防護、曬後修護一次到位，如有更嚴重症狀還是建議尋求醫生協助喔！

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