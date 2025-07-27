防曬乳SPF、PA有甚麼差別？醫生傳授夏日美白攻略　防紫外線侵擾

近來高溫屢破紀錄，酷熱天氣警告通報不斷，許多民眾一走出冷氣房就像進入烤箱。但你知道嗎？



夏天的高溫傷害不只讓人頭暈中暑，皮膚也正默默承受來自紫外線的攻擊：曬紅、曬傷、曬黑，甚至提高皮膚癌風險！

皮膚科醫生提醒，防曬不是只看數字、擦一下就好；營養師也指出，有些食物吃了反而會讓你「越曬越黑」！從防曬品怎麼選，到飲食怎麼吃？《網路溫度計DailyView》帶你一次搞懂。

原來不是SPF、PA越高越好，醫生和營養師教你正確防曬不踩雷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

防曬係數怎麼看？醫生、營養師教你正確美白（pexels@Armin Rimoldi；01製圖）

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搞懂防曬乳2大關鍵指標：SPF、PA

選防曬乳不是越貴越好，也不是看SPF數值越高就萬無一失！台灣皮膚科醫生吳明穎提醒，真正有效防曬要看懂這兩項指標：

1. SPF（防曬係數）：防「曬紅、曬傷、皮膚癌」的關鍵

代表防止UVB（中波紫外線）對皮膚造成的損傷。UVB會穿透表皮、導致曬傷與DNA損害，是皮膚癌主因之一。

數字代表延長皮膚曬紅時間的倍數

• SPF30：可延長30倍不曬紅

• SPF50+：延長時間更多，適合長時間戶外活動者



注意：SPF不是數值越高越「倍增防護力」，而是延長時間，但仍需每2小時補擦一次，若流汗或游泳更要立刻補擦。

2. PA（防曬等級）：防「曬黑、光老化」的關鍵

代表防止UVA（長波紫外線）造成的傷害。UVA會穿透皮膚真皮層，引發黑色素沉澱、膚色變暗、加速老化。

PA後的「＋」號數量：代表防曬力

• PA+：2至4倍基本防護

• PA++：4至8倍中度防護

• PA+++：8至16倍高防護

• PA++++：16倍以上，極高防護



醫生補充

若在亞洲（如台灣）選購防曬商品，多以PA+標示為主；若是歐洲產品，會以「UVA圈圈標誌」標示，代表UVA防護力達到UVB的1/3以上，防護更均衡。

醫生4大防曬建議

A. 一般室內活動：SPF30+、PA++就足夠

B. 長時間戶外活動：SPF50++、PA+++以上才夠力

C. 別忘記補擦！每2小時補一次，有流汗或碰水就馬上補！

D. 除了擦防曬乳，別忘了穿對、戴對也能有效防護紫外線：穿長袖淺色衣物、戴寬邊帽與太陽眼鏡。

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吃對不怕黑！營養師推薦美白防曬「4大」營養素

高敏敏營養師提醒，有些蔬果雖健康，但屬於「高感光食物」，像是呋喃香豆素、維他命C等抗氧化營養素，對光特別敏感！如果你是光敏體質，又吃了這些食物再出門曬太陽，恐讓黑色素跑出來、肌膚變暗沉。

10個高感光食物

水果：木瓜、無花果、柑橘、芒果、檸檬

蔬菜：芹菜、韭菜、芫荽、羅勒、紅蘿蔔



想美白、防曬！可從這4大營養素下手

維他命C

可以幫忙阻擋黑色素形成，且能刺激膠原蛋白生成。代表食物：番石榴、奇異果、甜椒、車厘子。

維他命E

有助於穩定細胞，減少曬太陽後皮膚的損傷。代表食物：堅果、牛油果、黑芝麻。

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花青素

強力抗氧化劑，能保護血管、淡化暗沉，讓膚色更勻亮。代表食物：藍莓、紫椰菜、黑豆、紫米。

茄紅素

吸收紫外線 減少曬完皮膚泛紅發炎。代表食物：番茄、番茄膏。

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