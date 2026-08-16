夏天臉愈洗愈油？精選5款「洗養合一」洗面乳　控油修護不傷肌膚

每天都在洗臉，但你真的洗對了嗎？尤其進入夏天，高溫、濕氣、汗水與皮脂分泌增加，加上防曬和彩妝層層堆疊，若沒有選對潔顏產品，不僅容易造成毛孔阻塞、粉刺與痘痘，過度清潔更可能破壞肌膚屏障，讓肌膚變得外油內乾、敏感不穩定。



夏季洗面乳該換了！2026新款熱賣5款潔顏推薦，洗完水嫩還能養出好膚況

近年潔顏市場也迎來新一波升級，不再只是強調洗得乾淨，而是加入更多養膚概念，像是胺基酸、神經醯胺、PDRN、水楊酸等保養成分，讓洗臉同時兼顧控油、保濕、修護與毛孔管理。今年夏天，多家品牌也紛紛推出全新潔顏新品，從油痘肌、混合肌到乾燥敏感肌，都能找到適合自己的命定洗面乳。以下整理5款近期最受矚目的新款熱賣潔顏產品，準備換洗面乳的人一定要收藏。

夏季洗面乳推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5款洗面奶推薦，控油兼修護皮膚屏障（CeraVe官網；AI生成圖片）

+ 5

1. CeraVe適樂膚 油水雙衡修護潔顏慕絲

CeraVe適樂膚 油水雙衡修護潔顏慕絲，148ml



如果一到夏天就出現T字狂冒油、兩頰卻乾燥緊繃的狀況，全新適樂膚油水雙衡修護潔顏慕絲就是專為混合性敏感肌打造。品牌首創GLYCOLYSINE™油水雙衡潔顏科技，精準吸附多餘油脂，同時保留肌膚所需水分，再搭配高效三重神經醯胺維護肌膚屏障，打造「油的地方不油、乾的地方保濕」的潔顏效果。洗後肌膚清爽舒適，不會有乾澀緊繃感，很適合每天早晚使用。

2. La Roche-Posay理膚寶水 超分子水楊酸控油潔膚凝膠

La Roche-Posay理膚寶水 超分子水楊酸控油潔膚凝膠，200ml



油痘肌有福了！今年理膚寶水全新推出「超分子毛孔緊緻控油系列」，其中最受矚目的就是超分子水楊酸控油潔膚凝膠，將控油保養提前到每天洗臉的第一步。全新配方首度導入源自諾貝爾化學獎概念的「超分子滲透技術」，將水楊酸與菸鹼醯胺結合為高滲透新配方，能深入毛孔調理皮脂、斬除老廢角質，同時舒緩肌膚，讓控油不再只是去油，而是從源頭維持皮脂的完美平衡。

除了超分子滲透科技外，潔膚凝膠還添加鋅PCA調理皮脂分泌、維持肌膚水分平衡，搭配理膚寶水經典溫泉水舒緩肌膚不適，洗後不會有緊繃乾澀感，而是保有清爽舒適的膚觸。對於夏天容易泛油光、毛孔堵塞、粉刺反覆生成的油性肌與混合肌來說，是一款兼顧清潔、控油與穩定膚況的全新潔顏選擇，也讓每日洗臉成為改善油痘肌的第一步。

3. BRIGIN by 1028 PDRN 膠原澎潤雙效洗面乳

BRIGIN by 1028 PDRN 膠原澎潤雙效洗面乳，80ml



近年「洗養合一」成為潔顏市場的新趨勢，BRIGIN by1028推出的PDRN膠原澎潤雙效洗面乳，將PDRN與膠原蛋白加入潔顏步驟，搭配品牌首創雙管雙劑設計，讓兩種不同配方同步釋放，兼顧清潔與潤澤。綿密細緻的微米泡泡能溫和包覆髒污與多餘油脂，同時保留肌膚水潤感，洗後摸起來柔嫩滑順，非常適合乾肌、輕熟齡肌，或想讓潔顏同步兼顧保養的人。

4. divinia蒂芬妮亞 胺基酸二合一洗卸慕絲

divinia蒂芬妮亞 胺基酸二合一洗卸慕絲，200ml



喜歡慕絲泡泡質地的人，今年也不能錯過升級版divinia蒂芬妮亞胺基酸二合一洗卸慕絲。全新配方將核心成分提升至23重胺基酸，加入精胺酸、麩胺酸、牛磺酸等原生級胺基酸，再搭配大豆、日本血草根與槲寄生發酵保濕精華，在溫和帶走髒污與多餘油脂的同時，也幫助肌膚保水力。洗後肌膚不乾不繃，特別適合夏天容易出油、又擔心過度清潔造成乾燥的人使用。

5. Frusirnan美膚娜娜 PDRN外泌體深層收斂洗顏膜

Frusirnan美膚娜娜 PDRN外泌體深層收斂洗顏膜，150ml



除了傳統洗面乳，今年也吹起「洗敷兩用」風潮。美膚娜娜PDRN外泌體深層收斂洗顏膜添加植物PDRN、牛奶外泌體及專利蓮霧複合植萃，平日只要加水起泡即可作為洗面乳使用；若遇到毛孔粗大、膚況暗沉或出油較明顯時，也能厚敷約1分鐘，作為洗顏膜加強清潔。洗淨髒污的同時，也兼顧修護與保濕，讓洗後肌膚維持柔嫩透亮，是近期相當有話題的新型潔顏產品。

洗面乳雖然是每天最基本的保養步驟，卻也是影響肌膚穩定度的重要關鍵。尤其夏天肌膚更容易因高溫與出油失衡，更需要依照自己的膚況挑選適合的潔顏產品，而不是一味追求洗得越乾淨越好。今年從油水平衡、胺基酸潔顏、泥膜洗面乳到PDRN養膚潔顏，都展現潔顏市場的新趨勢，不妨趁著換季一起升級洗面乳，讓肌膚從每天的第一步開始，養出更穩定、更透亮的好膚況。

同場加映：洗面乳該怎麼選？醫生教5大不同肌膚選購守則：成分簡單是關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】