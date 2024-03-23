洗面保養4大迷思！專家：油性肌1日可洗3次、泡泡多不代表清潔力

洗臉真的是一門學問，更是臉部保養最重要的步驟之一，但你真的學會洗臉了嗎？其實關於洗臉次數、洗臉水溫、洗面乳挑選都藏有玄機。



這回小編就特別採訪了The Body Shop訓練部經理Jerry，他和我們分享關於洗臉保養的4大迷思，一起來認識一下吧！

洗臉保養的4大迷思（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 洗面乳泡泡越多越好？

Jerry老師提到洗面乳不一定泡泡越多清潔力越好，其實泡沫的多寡與界面活性劑種類、起泡方式有關，和清潔力沒有正相關，而且泡沫過多的洗面乳反而會含有過多的界面活性劑，或是因為泡泡多需要反覆搓揉才能洗淨，反而會破壞肌膚的屏障功能，造成過多刺激，所以在選擇洗面乳時可以盡量選擇凝膠狀或不含皂鹼的洗面乳會對肌膚比較友好唷~

2. 每天一定要洗臉3次？

到底一天要洗幾次臉呢？針對這個問題，其實專家們都是建議可以視膚質而定，如果是出油較嚴重的油性肌膚可一天洗臉2~3次，如果相反地，如果你是乾肌又身經氣候乾冷的冬季，那就最好洗1~2次即可，或以清水清潔，一天超過3次就太多了，因為洗臉的次數過於頻繁，反而會破壞正常的皮脂分泌。

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3. 用冷水洗臉才不會撐大毛孔？

熱漲冷縮這個原理大家都知道，但真的用熱水洗臉會造成毛孔粗大、用冷水洗臉比較安全嗎？其實這也是一大迷思，冷水同樣也會對肌膚造成刺激，過冷的水也會刺激角質，使得髒污反而很難清潔，但用熱水也容易造成酒糟性肌膚或敏感性肌膚，因此最好的洗臉水溫最好是25~30度，以接近本身臉部溫度的水溫為主即可。

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4. 洗完臉一定要用毛巾擦乾？

洗完臉不一定要用毛巾擦乾！大家都很習慣洗完臉後，用毛巾擦拭，但有些毛巾材質太過粗糙，加上擦拭手法不當，反而很容易造成肌膚刺激，而且毛巾也比較容易滋生細菌，最好的方式是使用拋棄式紙巾、面紙，以輕輕按壓的方式帶走多餘水分，這樣才不會刺激肌膚，又相當衛生。

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