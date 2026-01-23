洗面推薦2026｜15大洗面產品攻略：洗面奶/洗面粉/泡沫洗面那款好

【洗面乳推薦/洗面粉推薦/泡沫洗面推薦】洗面作為每日護理不可或缺的環節，無論有否化妝或外出，黏附在皮膚上的污垢與油份都需要好好清潔，清潔得宜才能擊退暗瘡、黑頭，不讓皮膚的老舊廢物積存。不想令皮膚毛孔變大、角質層變厚，影響上妝與心情，選擇合適的洗面產品絕對能夠助你重拾滑溜肌！



市面上有形形色色的洗面產品，由最經典的洗面奶、洗面粉，到新穎的泡沫洗面和凝膠洗面，到底它們有何分別？不同膚質又應該如何選擇洗面產品？

洗面產品｜1.洗面奶

作為最經典的洗面產品，洗面奶主要呈乳狀或霜狀質地、保濕能力較高，容易起泡，適合大部分肌膚使用。

洗面產品｜2.洗面粉

如果追求高清潔能力的話，乾燥形態、便攜的洗面粉會是個不錯之選，特別適合油肌，另外旅行或Staycation使用亦更加衛生與方便。

洗面產品｜3.泡沫洗面

泡沫洗面相當方便，無須多加搓揉就能夠直接使用，十分適合懶人或想深入毛孔的女生使用。

洗面產品｜4.凝膠洗面

質地較厚重的凝膠洗面，相信是較為冷門的洗面產品，雖然泡沫較少，但其實能夠溫和溶解老廢角質，讓皮膚保持較高水潤度，十分適合極乾肌、敏感肌或痘痘肌。

洗面推薦2026｜ CAUDALIE Vinoclean 葡萄潔面系列 葡萄籽潔面泡沫 150mL HK$190

當皮膚乾燥或敏感的時候，最怕用錯護膚產品，反而令皮膚更加不適。CAUDALIE這款潔面泡沫，配方結合97%天然純素及低敏親膚成份，加上物理起泡原理，能夠溫和深層潔淨毛孔，平衡皮膚鎮靜泛紅及不穩狀況。

洗面推薦2026｜ Farmacy Green Clean 溫和乳霜潔面乳

來自美國的Farmacy，主打植物活性成份，產品更獲得國家濕疹協會認證，乾敏肌亦能放心使用。這款溫和乳霜潔面乳，溫和且新鮮綠色植物，配合無化學、香料成份，保濕同時輕鬆去除污垢。

洗面推薦2026｜ LUSH 經典潔面霜 Ultrabland Facial Cleanser 95g HK$300

如果想要一款潔面同時卸妝的產品，這款以希臘古老配方製作的潔面霜，當中蘊含杏仁油、玫瑰水、蜂蜜及蜂蠟等多種保濕成分，潔膚同時不會破壞肌膚的天然保護膜，而且能夠有容易長暗瘡的肌膚回復平衡且鎮靜的狀態。

洗面推薦2026｜ Grown Alchemist 溫和潔面啫喱 200mL HK$320

來自澳洲的 Grown Alchemist，以天然護膚為品牌理念，這款輕盈質地的溫和潔面啫喱，當中蘊含蘆薈、天竺葵、玫瑰、洋甘菊和佛手柑精華， 推開後即能打造清爽、不黏膩的體驗。

洗面推薦2026｜ ALBION INFINESSE 3D膠原瑩白緊緻潔面啫喱 150mL HK$310

想要打造明亮而緊緻的肌膚，除了護膚產品能夠有助皮膚提亮，選擇合適的洗護產品亦同樣重要。 ALBION這款潔面啫喱，專為具有壓力及老化問題的肌膚而設，當中蘊含由三種強效潔淨功效組成的微囊，配合青葉萃取物、枇杷葉萃取物及洋甘菊水等成份，能夠深層清潔毛孔，同時去除老化角質和污垢。

洗面推薦2026｜ 雪花秀 菁典臻秀精萃煥膚潔面乳THE ULTIMATE S Enriched Cleansing Foam 150g HK$560

想為肌膚帶來一場奢華體驗，雪花秀這款精萃煥膚潔面乳，當中含有高效抗衰老核心成分、獨家科技Hydroleo Technology™，以水油複合技術形成的保護膜 ，能夠遇水即乳化，隨之形成柔軟而高吸附力的奶油泡沫，輕柔而細膩地為肌膚注水、更新。

洗面推薦2026｜M19Minus the PURGE 001 PHANTOM BEADS 抗糖潔面豆 12粒 HK$399

M19Minus這款全新升級的洗面豆，新加入革命性配方，主要為針對抗醣化，新加入甘露醇、魚腥草粉、菠蘿蛋白酶等成份為配方，能夠糅合深層卸妝、清潔和滋養肌膚的功效於一身，一次過解決肌膚暗沉、粗糙及鬆弛，同時帶來明顯提亮功效。

洗面推薦2026｜BIOEFFECT 清潤淨澤面乳 120mL HK$650

這款清潤淨澤面乳可以說是懶人護膚的福音，雖然具備明顯的清潔能力，能夠去除化妝品、雜質、防曬霜、油脂和污染物，質地清爽、成份天然得連敏感肌都可以放心使用。配方以地質過濾的冰島純淨水，配合大麥β-葡聚醣、甘油和角鯊烷的凝膠乳化配方，用後亦不會留下緊繃或黏膩的感覺。

洗面推薦2026｜ philosophy purity made simple 三合一潔面乳 472mL HK$325

想簡化自己的護理步驟的話，當然要用上一支多效且針對的護膚產品！崇尚簡約護膚的 philosophy，以溫和配方與逾10種天然植物精華油打造出三合一潔面乳，兼具卸妝、清潔及輕柔爽膚功效，能夠幫助肌膚做好排毒、鎮靜肌膚以及長效保濕，一支解決所需！

洗面推薦2026｜KANEB COMFORT STRECHY WASH II 盈潤絲滑潔面霜升級版 130g HK$380

KANEBO這款全新的精華級洗顏霜，當中蘊含豐富的保濕精華與精華美容液成份，濃密彈潤泡沫能夠深入毛孔帶走污垢，同時長效滋養皮膚，更可以有效促進後續護膚品滲透至肌底層。

洗面推薦2026｜Aesop In Two Minds Facial Cleanser二重奏潔面露 100mL HK$240

Aesop這款屬於洗臉凝膠的二重奏潔面露，能夠溫和地為皮膚深層清潔，平衡油脂分泌，同時不過度乾燥肌膚，十分適合敏感肌或乾燥肌女生選用。

洗面推薦2026｜MALIN+GOETZ grapefruit face cleanser 葡萄柚潔面膠 8oz

如果偏好天然自然產品的話，專注 「溫和清潔」、「修復保濕」的美國品牌MALIN+GOETZ，以天然簡易成份打造出零負擔的護膚系列。這支泡沫性潔面膠，蘊含天然葡萄柚精華及胺基酸清潔成分，能夠平衡皮膚的酸鹼值，讓肌膚輕鬆回歸平衡、健康狀態。

洗面推薦2026｜Cetaphil 舒特膚 Gentle Foaming Cleanser 溫和舒敏潔面泡沫 236mL HK$109.9

如果你是易泛紅、敏弱膚質的話，挑選原料不多於15種的護膚產品，能夠保護皮膚。這支特殊配方的溫和舒敏潔面泡沫，是款連皮膚科醫生都認可的產品，能夠溫和清潔皮膚、去除污垢和雜質，同時舒緩皮膚。

洗面推薦2026｜SHISEIDO FUTURE SOLUTION LX 晶鑽煥亮再生潔面泡沫 125mL HK$550

SHISEIDO這支晶鑽煥亮再生潔面泡沫，全新升級後加入日本珍稀伊吹山延命草成份，能夠讓皮膚在洗淨過程就感受到豐盈泡沫，伴隨白花香氣，體驗不易形成粉刺的極致奢華護理。