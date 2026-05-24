日牌最強洗面乳Top 8　AQUALABEL斷貨王溫和去油　雪肌精提亮肌膚

想要養出乾淨透亮、像沒上妝卻自帶光的肌膚，日本女生的答案其實很一致：洗臉才是關鍵。與其堆疊厚重保養，她們更重視「洗後膚感」，要乾淨但不乾、清爽但還有水潤感。



從百貨經典款到寶雅、藥妝店爆賣清單，這8款最強日牌洗面乳幾乎橫掃各種膚質需求，不論你是乾肌、油肌還是敏感肌，都能找到命定款。

8款最強日牌洗面乳（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日牌最強洗面乳Top 8（01製圖；d program官網）

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1. 隱藏長賣王：ELIXIR怡麗絲爾 彈潤洗面乳

ELIXIR一直是資生堂體系中的穩定熱賣款，在日本與台灣百貨專櫃都屬於長年回購清單。最大亮點是能打出像奶霜般的彈力泡沫，幾乎不需要過度搓揉，就能溫柔帶走毛孔髒污。

洗後肌膚不只乾淨，還會留下微微水潤與彈性，特別適合乾肌或初老肌想維持細緻膚觸的人。清爽與滋潤兩款質地，也讓混合肌與偏乾肌都能找到適合版本。

ELIXIR 怡麗絲爾彈潤洗面乳，145g，NT$750



2. 寶雅缺貨款：AQUALABEL水之印 胺基酸酵素潤淨洗顏蜜

AQUALABEL這款才剛上寶雅架上，就成為架上缺貨的話題品，主打「洗臉＝居家水飛梭」概念，一瓶就能完成清潔與毛孔調理。

無泡凝膠質地搭配胺基酸與酵素淨膚科技，能溫和帶走粉刺與油脂堆積，同時維持肌膚水分平衡。特別適合夏天出油旺盛或粉刺困擾的人，洗後會有一種很乾淨、很輕盈的膚感。

AQUALABEL水之印 胺基酸酵素潤淨洗顏蜜，130g，NT$399



3. 透明感養膚代表：雪肌精 澄白薏透洗顏霜

雪肌精在日本台灣藥妝店、專櫃都長年穩坐人氣榜，以「洗出透明感」為核心。濃密泡沫中富含薏仁、當歸等和漢植物精華，能在清潔同時調理暗沉與粗糙。洗後不只乾淨，膚色看起來也更均勻透亮，很適合膚況偏暗沉或想提升光澤感的人。

雪肌精 澄白薏透洗顏霜，130g，NT$480



4. 敏感肌必買：d program 敏感話題 潔膚洗面乳

d program是許多日本藥妝店「敏感肌專區」的常駐明星商品。添加木醣醇與甘草酸二鉀，幫助舒緩乾燥與泛紅問題，加上氣墊型泡沫降低摩擦，讓洗臉過程更加溫和。換季、膚況不穩或醫美後都很適合使用，是穩膚型洗面乳代表。

d program 敏感話題 潔膚洗面乳，120g，NT$720



5. 日本國民經典：DHC 胺基酸嫩膚潔面乳

DHC在日本屬於長年熱賣的國民款，許多女生從學生時期一路用到現在。胺基酸系清潔成分搭配橄欖精華油與玻尿酸，能在洗淨同時保留滋潤度。泡沫綿密滑順，洗後膚觸柔嫩不乾，是日常穩定膚況非常安心的一款。

DHC 胺基酸嫩膚潔面乳，100g，NT$550



6. 油痘肌熱賣款：肌研 卵肌溫和去角質洗面乳

肌研在開架市場中一直是油肌族群的熱門選擇。添加AHA與BHA成分，能努力清潔毛孔髒污，許多愛用者回饋長期使用粉刺out、膚觸更平滑。價格親民、少男少女都愛，是許多學生族與油肌族群回購率極高的一款。

肌研 卵肌溫和去角質洗面乳，130g，NT$290



7. 高CP日常必備：MUJI無印良品 溫和洗面乳

MUJI 無印良品在台灣與日本門市都非常熱賣，是許多人入門日系保養的第一支洗面乳。質地清爽、成分單純，能搓出細緻泡沫，洗後保有自然水潤感，不會有過度清潔的乾澀感。加上價格親民，非常適合當作每日早晚清潔使用。

MUJI 無印良品 溫和洗面乳100g，NT$99；200g，NT$149



8. 藥妝人氣王：SENKA專科 超微米胺基酸溫和潔顏乳

SENKA 專科幾乎是日本藥妝店一定會看到的熱賣品牌，這款溫和版更是敏感肌討論度很高的新品。以胺基酸清潔成分為基礎，加入米發酵精華、蠶絲蛋白與雙重玻尿酸，讓清潔同時兼顧保濕。泡沫依舊維持專科經典的細緻綿密，但洗後不會有以往過度清潔的乾感，反而呈現柔滑舒適的膚觸。特別適合混合肌與敏感肌，想要清爽但又不想乾澀的人，這支會非常有感。

SENKA 專科 超微米胺基酸溫和潔顏乳，100g，NT$350



洗面乳怎麼用？日本女生都在做的洗臉Q&A

Q：為什麼洗完臉還是覺得髒？ 通常是泡泡不夠細或清潔時間太短，建議先充分起泡，再針對T字加強清潔。 Q：洗臉一定要很多泡泡嗎？ 重點是「細緻」，不是越多越好，泡泡越細越能減少摩擦、清潔更均勻。 Q：洗完臉很乾是正常嗎？ 不是。理想狀態應該是乾淨但帶有水潤感，如果洗後緊繃，代表清潔力過強。 Q：油肌可以一天洗很多次嗎？ 不建議，過度清潔反而會刺激出油，早晚各一次最剛好。 Q：為什麼日本女生皮膚比較亮？ 關鍵就在清潔穩定、角質代謝正常，洗臉做對，後續保養才真正吃得進去。

同場加映：洗面乳該怎麼選？醫生教5大不同肌膚選購守則：成分簡單是關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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