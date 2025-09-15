消委會｜泥膜這樣用才有效！皮膚科醫生解構深層清潔面膜正確用法

【深層清潔面膜/泥膜】相信不少女生都有居家護膚的習慣，除了平日護膚外，深層清潔亦同樣重要，因為深層清潔能更有效清除毛孔中的化妝、護膚殘預留物，以及外出所接觸的污垢等。消費者委員會最新一期的選擇周刊中，實測了不同種類的泥膜，其中更邀請到皮膚科專科陳厚毅醫生公開了泥膜的正確使用用法，就讓大家一起學習一下！



想打造白滑美肌，當然不能單靠平日洗臉與卸妝，深層清潔亦是不可缺少的護膚步驟。除了要選擇聲譽良好的品牌，大家亦要掌握全面的資料才入手產品。入手前應仔細留意產品詳細成分、使用方法、使用期限等，以免增加使用後出現過敏反應或不適的風險。

深層清潔面膜正確用法：注意產品保質期

雖然深層清潔面膜主要以天然成份為主，打開產品後亦應按指示在限期內盡快用完，因為過期面膜或已變質，照常使用反釀成更多皮膚問題，特別當臉部肌膚較為敏感或有輕微傷口。

深層清潔面膜正確用法：注意產品保質期

深層清潔面膜正確用法：使用前仍要做好事前清潔步驟

部分人或會因使用清潔面膜而忽略了事前的清潔步驟，其實使用泥狀清潔面膜前，應跟日常一樣，先要做好卸妝和清潔的步驟，這樣才能讓面膜發揮到清潔的效能。日常清潔時，可考慮使用溫和、低刺激性的洗面乳，例如弱酸性的產品，以維持肌膚弱酸性環境和保護皮膚屏障。

深層清潔面膜正確用法：因應皮膚狀態使用

使用深層清潔面膜時，大家可以配合打圈方式塗抹和清洗，能夠更有效讓面膜走進毛孔，吸附污垢。

除了手法外，大家亦可以選擇局部應用的位置，當毛孔比較粗大或粉刺較多的位置，可以適應地將面膜塗厚一點。若兩頰比較乾的話，不用全面使用，可以因應自己的皮膚狀態，將保濕面膜配合泥狀清潔面膜使用，只在皮脂分泌較多或黑頭粉刺較多的部位，如T字位（即鼻子、額頭、下巴等部位）使用泥膜。

深層清潔面膜正確用法：因應皮膚狀態使用

深層清潔面膜正確用法：使用時長不應超過15分鐘

坊間一般泥膜產品所建議的駐留時間約為3至15分鐘，乾性皮膚或容易皮膚敏感的人士，建議在剛開始使用泥狀清潔面膜時，減少駐留時間。

除了參考建議時長外，使用時亦不應待面膜完全乾裂才清洗。因為當泥狀清潔面膜駐留於面上時間太久，會開始吸收皮膚中的水分，可能導致皮膚乾燥、緊繃，甚至脱皮，反而令皮膚過度清潔，甚至增加過敏機會。若面膜開始乾涸的時候，建議先用溫水稍微把臉弄濕，再輕柔打圈按摩，以帶走老化角質和粉刺污垢。

深層清潔面膜正確用法：使用頻率最多1星期2次

雖然盛夏的油脂分泌旺盛，其實那怕是油性皮膚亦不要過度清潔，1星期使用1至2次已經十分足夠，因為過度清潔反而會刺激皮膚分泌更多油脂。

深層清潔面膜正確用法：使用頻率最多1星期2次

深層清潔面膜正確用法：用後注意保濕

深層清潔後需要為皮膚補充水份，才能有助維持皮膚的水油平衡，減少皮膚出油。另外日常清潔後亦要做好保濕，建議選擇清爽型、不含油分的保濕產品，如凝膠或乳液質地的產品，保濕同時不會對皮膚造成過份負擔。