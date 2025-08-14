洗面乳該怎麼選？醫生教5大不同肌膚選購守則：成分簡單是關鍵

「洗臉」是我們再熟悉不過的日常程序，不過為應對不同膚質屬性、季節與生活作息需求，挑選「洗面乳」也成了一件不簡單的小事！



到底洗面乳該怎麼挑？不同膚質又該怎麼選擇適合的洗臉產品？市面上洗面乳成分又有哪些刺激風險需留意？這次特別請教皮膚科權威台灣暨美之道皮膚科診所院長——邱品齊醫生，為我們精闢解答：洗面乳挑選5觀念。

皮膚科權威精闢解答洗面乳挑選5觀念，全方位教你挑選潔膚產品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

皮膚科醫生解答洗面乳選購5大要點（pexels@Fernando Serrano；01製圖）

1. 一般膚質和敏感膚質沒有差別

清潔看似是件很基礎的保養程序，但也潛藏許多刺激、致敏的風險。不只洗臉方式要特別小心，成分、使用感受也是近年多數民眾會特別留意的要點。針對洗面乳的篩選首要原則，邱品齊醫生表示：一般膚質和敏感膚質洗面乳的選擇其實沒有差別！

不論屬於哪種膚況，洗面乳都應該選擇「成分簡單、溫和的品項」，只是一般膚質耐受性較高，可以承受皂性成分或磨砂粒子，但實則上只要產品選對，也沒有必要承受這樣的刺激性風險。另外，在產品適合與否的辨別方面，也可以從「使用後感受」來判斷。洗後感受舒服、清爽不會緊繃或油膩，甚至不會引發乾燥、泛紅，就代表此款產品適合妳。

2. 油性肌膚從劑型篩選更精準

對於油性肌膚來說，清潔更是不可忽視的保養關鍵，不過若要堅守溫和、不刺激的洗面乳挑選原則，多數民眾可能會擔憂：洗臉後沒感覺、洗不乾淨怎麼辦？邱品齊醫生指出，油性肌膚選購時可以挑選「凝露、慕斯」劑型的洗面產品，其實都能帶來不錯的清潔效果，建議不要選擇乳狀和霜狀劑型的洗面乳，就不會有洗後沒感覺的困擾，但更重要的還是要了解產品的配方，才是根本之道。

3. 成分種類不超過25個

洗面乳的「溫和度與否」除了靠使用時的感受來判斷，「成分」亦是最精準的辨別指標！邱品齊醫生建議：要避免保養、清潔產品誘發刺激、不適肌膚反應，產品的成分種類切勿超過25種！尤其特別留意清潔成分中的「界面活性劑、酒精」，是常見的高刺激性配方；另外，像是「甘油」則是少數可以穩定產品溫和性的成分，選擇成分單純的品項，洗後觀察肌膚是否乾燥泛紅，便可以預防洗後不適症狀。

4. 「無添加」產品不等於安全

近年市面上有著許多標榜「無添加」的產品，無添加酒精、無添加防腐劑、無添加香料色素，但這樣的產品標示真的是安全指標嗎？邱品齊醫生提醒，許多產品只會特別標示出三種比較有風險的成分，但我們無法判斷產品中是否有添加其他具刺激性的成分，重點不是沒有加什麼，而是加了什麼！了解細節才能知道是否真的安全、適合自己。

5. 給皮膚兩個禮拜的試用期

季節更替，甚至隨著年紀增長，膚況也會面臨無法預測的轉變，這也讓多數民眾練就出隨時更替清潔、保養產品的默契。不過，當我們替換新的洗面乳時，該如何把關自身肌膚的健康？邱品齊醫生強調：一定要給皮膚兩個禮拜的試用期！新產品上臉之前，建議可以選擇臉頰五平方公分大小的區塊，或者手肘內側肌膚早晚使用產品，測試兩個禮拜，觀察是否會泛紅、脫皮、刺激、長粉刺，方可安心持續使用。

