「空靈女神」蒼井優清透肌4保養秘訣　「乳液先行」不用厚重底妝

近日Netflix日劇《氣體人第一號》掀起話題，不僅登上日本排行榜冠軍，在台灣等地也成功打入熱門排行榜前十名。該劇集結小栗旬、蒼井優、竹野內豐、廣瀨鈴、林遣都、內田雅樂、芋生悠、伊島空、小林元樹、古館寬治與川瀨陽太等實力派演員，從卡司到劇情都成為觀眾熱烈討論焦點。繼先前竹野內豐在劇中大突破，以滄桑粗獷造型登場，讓網友驚呼「差點認不出來」後，這次劇中女主角蒼井優的表現也受到高度關注。



她在《氣體人第一號》中展現細膩演技，搭配成熟內斂的角色設定，不少觀眾看完後紛紛大讚：「蒼井優耶！能演出這種轉折與質感的演員還有誰？」更有人重新翻出她過往作品，發現昔日被封為日本「空靈系女神」代表的她，如今也已邁入40歲。

蒼井優清透肌4個保養秘訣（01製圖；IG@aoiyuuu）

日本「空靈系女神」蒼井優邁入40歲仍維持自然凍齡狀態，看她的4個保養秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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蒼井優是誰？

今年40歲蒼井優，其實很早就踏入演藝圈，小學時期便開始接拍廣告，1999年更在近1萬名競爭者中脫穎而出，獲選出演音樂劇《Annie》，從此展開演員之路，之後她憑著自然清新的氣質逐漸受到注目，2001年參演岩井俊二導演的電影《青春電幻物語》，開始在影壇累積知名度。

真正讓蒼井優被大眾記住的，是她身上那股獨特的「空靈感」，2002年，她成為日本經典廣告「三井Rehouse」第十代代言人，沒有強烈的明星距離感，反而以乾淨透明的氣質深受喜愛；2004年，她在電影《花與愛麗絲》中的演出更成為代表作之一，細膩自然的表演方式，讓她拿下日本電影專業大獎最佳女主角，也正式奠定實力派女演員地位。

出道多年來，蒼井優並沒有被固定在清純形象中，而是不斷挑戰不同類型角色，從《草裙娃娃呼啦啦》中充滿感染力的演出，到《她不知道那些鳥的名字》中突破性的成熟演技，她一次次證明自己不只是靠外型受到喜愛，而是真正靠作品累積口碑的演員，她也曾主演日劇《料理仙姬》、參與大河劇《龍馬傳》，展現從電影到電視劇都能駕馭的多變戲路。

蒼井優最迷人的地方是靠眼神、情緒與細節讓角色留下記憶，招牌黑髮、自然妝容，加上低調不張揚的個性，也讓她成為日本影壇少見的「耐看型女演員」，她曾形容自己「沒有個性的地方就是個性」，反而正是這份自然與真實，成為她多年來受到喜愛的原因。從20多歲時的空靈少女，到如今40歲仍保有獨特魅力的成熟女性，蒼井優證明真正的美並不只是停留在青春時期，而是隨著時間累積出的氣質與韻味。

如今因《氣體人第一號》再次受到討論，也讓許多觀眾重新發現，這位曾經的「空靈系女神」，依舊有著讓人無法取代的魅力。接下來也將帶大家一起看看，這位日本「空靈系女神」多年來維持自然凍齡狀態的保養與生活秘訣。

蒼井優凍齡保養秘訣公開

1. ALBION乳液先行保養法，先調理肌膚再補水

蒼井優的保養習慣中，最受關注的就是日本保養品牌ALBION推崇的「乳液先行」概念。一般保養順序多是洗臉後先使用化妝水，但乳液先行則是在清潔肌膚後，先透過乳液柔軟肌膚，幫助後續保養成分更好吸收。這種保養方式強調先改善肌膚乾燥、緊繃的狀態，讓肌膚恢復柔軟度，再進一步補充水分與養分。對於容易因環境影響而變得粗糙、缺水的肌膚來說，穩定保養比追求立即效果更加重要。

2. 做好角質管理，維持肌膚清透不暗沉

想擁有蒼井優般的透明感肌膚，除了補水之外，定期維持肌膚代謝也是重要關鍵。肌膚長時間受到紫外線、壓力與環境刺激影響，容易累積老廢角質，使臉部看起來暗沉沒有光澤。因此她的保養方向會著重在溫和角質管理，依照肌膚狀態選擇適合的保養產品，幫助肌膚維持正常代謝。同時也會重視日常防護，透過抑制黑色素生成的保養方式，減少色斑與膚色不均問題，讓肌膚長時間維持明亮感。

3. 不靠厚重底妝，展現自然系素肌美

蒼井優一直以自然清新的外型受到喜愛，她的妝容也延續自身特色，不追求過度遮蓋，而是強調保留肌膚原本的質感。比起厚重粉底，她更偏好利用輕薄底妝搭配局部遮瑕，打造像沒有化妝般的自然妝感，再透過帶有透明感的唇色，例如偏冷調的粉色系唇彩，襯托肌膚白皙感，讓整體氣色更加柔和。

4. 飲食與生活習慣，從內調養好膚質

除了外在保養，蒼井優也相當重視生活習慣對肌膚的影響。過去為了角色調整狀態時，她也曾透過飲食管理維持身體機能，例如攝取高麗菜（椰菜）、豆類以及溫熱蔬菜湯等食物，幫助身體維持良好代謝。對她而言，美麗並不是靠短時間打造，而是每天累積的小習慣。規律飲食、穩定作息，加上適合自己的保養方式，才是維持長久透明感的重要關鍵。

從《花與愛麗絲》時期的清新少女，到如今《氣體人第一號》中展現成熟演技的40歲女演員，蒼井優始終沒有追求被時間定格，而是選擇與歲月自然共處。她的魅力不只來自外表，更來自多年累積的氣質、穩定的生活習慣，以及對自己的照顧方式。所謂凍齡並非拒絕老去，而是在不同人生階段，都能維持屬於自己的光芒。也難怪多年後再次登上話題中心，蒼井優依舊能讓觀眾感受到那份獨一無二的透明感與耐看魅力。

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