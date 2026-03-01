41歲尹恩惠6招凍齡秘訣　戒咖啡改喝「它」　助眠抗衰老皮膚更嫩

韓星尹恩惠在去年10月過完41歲生日，卻依舊維持著讓人難以置信的凍齡狀態。無論是膚況、身材還是整體氣色，都幾乎與剛出道時無異，被粉絲盛讚簡直是「被時間善待的女人」。



面對外界好奇她的抗老與身材管理秘訣，尹恩惠表示自己雖不是保養專家，但相信只要在生活與飲食上做出正確選擇，長期累積就能讓身體與肌膚老得慢一點。她也透過YouTube頻道，分享多項親身實踐、對自己有效的抗老日常。

尹恩惠凍齡秘訣公開，學會6招抗衰老（IG@y1003_grace；01製圖）

抗老秘訣

1. 自製檸檬氣泡水，補水又養膚

材料

•3-4顆黃檸檬

•阿洛酮糖糖漿50ml＋以阿洛酮糖做成的低糖梅子糖漿20ml

•水300ml

•蘋果薄荷幾片

•要喝的時候加入適量氣泡水稀釋



尹恩惠在YT分享一款檸檬水，好喝又營養！她先準備一個大玻璃水瓶，將三到四顆黃檸檬刨下表皮放入瓶中增添香氣，再榨出檸檬汁，加入以阿洛酮糖製成的低糖糖漿與梅子糖漿，倒入適量清水並放入幾片蘋果薄荷。飲用時再以氣泡水稀釋，口感清爽又不膩。

檸檬富含維他命C與抗氧化成分，有助對抗自由基、促進膠原蛋白生成，讓肌膚維持彈性與光澤。但每日不要過量飲用，一天一到兩杯即可，並建議可使用吸管減少酸性飲品對牙齒的影響。

2. 蘋果醋加牛奶

尹恩惠過去習慣靠美式咖啡提神，但隨著年紀增長，她發現咖啡容易影響睡眠，也讓胃部不適，於是改喝「醋牛奶」。她會在牛奶中加入少量蘋果醋或紅醋（以石榴、藍莓、桑葚等發酵製成的水果醋），攪拌後口感會變得像優格（乳酪）或優酪乳般微稠，風味清新又順口。

從健康角度來看，適量蘋果醋有助於穩定血糖，搭配牛奶還能促進鈣質吸收，對骨骼與代謝都有加分效果，還可以幫助睡眠。不過製作時要特別留意用量，一杯牛奶加約一湯匙的蘋果醋即可，避免刺激胃黏膜。

3. 戒白飯不戒澱粉，改吃五穀米

談到抗老與身材管理，尹恩惠認為「抗糖」是關鍵，而第一步就是調整主食來源。她坦言自己很愛吃白飯，完全不吃反而壓力太大，因此選擇以黑米、蒟蒻米、卡姆小麥、扁豆、黑豆與藜麥混合成五穀雜糧米。這樣的主食能延緩血糖上升，提供更多膳食纖維、植物蛋白與抗氧化營養素，對維持體態、穩定能量與腸道健康都有幫助。

4. 泡沫軸按摩後頸消水腫

除了飲食，尹恩惠也非常重視身體循環與放鬆。她分享可以利用泡沫滾輪按摩後頸，躺在滾輪上輕輕左右轉動脖子，每次約10至15分鐘。她表示，後頸與耳後循環不佳容易造成臉部水腫，而長期水腫可能加速老化、脂肪堆積與輪廓鬆弛。透過按摩放鬆後頸肌群，不僅有助於改善睡眠品質，也能讓隔天的臉部線條看起來更清爽。

5. 消頸紋臉部瑜伽

在居家保養中，她也會搭配簡單的頸部與臉部瑜伽。像是仰頭後嘟嘴，發出「嗚」的聲音，感受頸部筋膜被拉伸。她分享，初期會有痠痛感，但代表肌群被正確啟動，長期練習有助於淡化頸紋、維持下顎線條緊實。

6. 正躺睡，減少紋路生成

最後，尹恩惠特別提到睡姿對抗老的影響。她過去習慣使用過軟的枕頭，導致容易側睡，長期下來讓法令紋與頸紋加深。後來她改用適合正躺的枕頭，刻意調整睡姿，發現臉部與頸部受到的擠壓減少，紋路也比較不容易產生。

