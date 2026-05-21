39歲石原里美狀態似少女　7個保養心法公開　絕不帶妝睡覺很關鍵

無論是在螢幕前展現自信笑容，還是私下散發出的優雅氣質，石原聰美（石原里美）始終是日本女性心目中「美」的代名詞。即便步入熟齡，她那白皙透亮的肌膚與緊緻的輪廓線，依然讓她穩坐國民女神寶座。



石原聰美曾分享，美並非一蹴可幾，而是來自於對生活細節近乎偏執的堅持。從回家的第一秒到入睡後的環境，她都有一套專屬的「石原式美學」。今天就深度拆解石原聰美的保養與飲食清單，看看她如何透過日常習慣，養成十年如一日的少女感。

石原里美日常保養秘笈（IG@satomisquad；01製圖）

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回家第一秒的淨化儀式：絕不帶妝睡覺的「卸妝至上」原則

石原聰美維持好膚質的第一條鐵律，就是「絕對不帶妝睡覺」。對她而言，妝容與外界髒汙是肌膚最大的壓力來源，因此她只要一回到家，第一件事就是立刻卸妝，讓毛孔重新呼吸。在繁忙的工作日，她甚至會在下班回程的車上就開始初步清潔；而在休息日，她則傾向完全素顏，讓肌膚有足夠的修復期。這種「減法保養」的心態，讓她的肌底始終維持穩定。

保濕無處不在：重複輕拍的「水潤灌溉術」與全屋加濕機制

若要說石原聰美最重視的一點，絕對是「保濕」。她的化妝水使用法不是抹過就好，而是會耐心地「重複輕拍」，直到感覺肌膚像海綿般吸飽水分，再立即疊加乳霜鎖水。她的保濕守則不僅限於浴室，連廚房也會放置保濕噴霧，確保下廚時也不受乾燥威脅。此外，她家中常備加濕器，並在各個角落擺放保養品，只要感覺乾燥就隨手補擦，難怪她的皮膚總能呈現出白皙嫩滑的高級感。

腸道環境的冷壓養護：冷壓果汁與蘿蔔泥烏龍麵的排毒食療

在飲食上，石原聰美推崇原汁原味的「和食」，烹飪多以生食、煮或蒸為主，並大量攝取海藻與魚類。每天早晨，她會喝一杯不加糖的「冷壓果汁」來啟動身體代謝。相比傳統高速榨汁，冷壓技術能保留更多維他命 B1、B2 和 C，且液態形式更容易被身體吸收。此外，她非常注重膳食纖維，甚至會自製蘿蔔泥搭配烏龍麵。這種「養好腸道」的飲食法，正是她能延緩肌膚老化的關鍵。

精緻的慢食哲學：每一口都慢慢咀嚼的「小份進食法」

石原聰美維持纖細體態的秘密，在於極具自律的進食習慣。她習慣將食物切成極小份，每一口都細嚼慢嚥，以此提升大腦的飽足感訊息。即便是一顆烤牛番茄，她也會切成數塊再慢慢品嚐，並堅持少鹽、少油的調味方式。這種「慢食」習慣不僅能預防暴飲暴食，更減輕了身體消化系統的負擔，讓攝取的熱量能更有效地被轉化利用，自然能長年維持不發胖體質。

兩小時的半身浴時光：促進循環與排毒的「溫熱水排汗術」

泡澡是石原聰美紓壓與美顏的重頭戲。她每天堅持泡溫熱水的「半身浴」，高度維持在浴缸一半，時間甚至會長達兩小時。在泡澡過程中，她會不斷補充水分，並利用門扇通風來調節體溫，若感覺太熱則會將腿掛在浴缸邊稍作休息。她認為泡澡能極大程度地促進血液循環、提升氣色，讓體內的疲勞隨汗水排出，是維持「粉嫩好氣色」的必修課。

與摩擦說再見：訂製枕頭與七小時的高質感睡眠管理

石原聰美對於睡眠環境的講究，細膩到了材質的選擇。她堅持每天睡足七小時，並特別注重睡衣與枕頭套的材質，力求減少肌膚摩擦產生的細紋。她甚至會為了支撐頸部線條而訂製專屬枕頭，即便出國旅行也會隨身帶著。這種對睡眠細節的極致追求，讓肌膚在深夜修復黃金期能獲得最溫柔的對待，徹底遠離乾燥與細紋。

緊緻輪廓的終極秘密：鍛鍊「背部肌肉」養出優美側顏

石原聰美擁有令人驚艷的下顎線，她的秘訣竟然是「練背」。她認為背部肌肉直接影響上半身的體態與脖子的拉伸線條，如果想讓臉部輪廓更緊實，就必須加強鍛鍊背部。透過瑜伽與每日拉伸，尤其是鍛鍊出厚度剛好的「薄背」，能讓頸部視覺上更修長、下巴線條更明顯。在家中，她也會利用牆壁做簡單的拉伸動作，以此養成零贅肉的高級感體態。

抗老不是繁瑣的加法，而是對日常細節的溫柔堅持

從石原聰美的逆齡清單中可以發現，真正的美來自於對「水分、循環、睡眠」的全面掌控。她證明了抗老不一定需要昂貴的儀式，而是取決於妳是否願意在廚房多噴一次保濕、在吃飯時多咀嚼幾口，或是留下一場半身浴的時間。在這個追求快速的時代，讓我們學習石原聰美的「慢美學」，用細膩的心思堆疊出那份從容、自信且閃閃發亮的優雅美感吧！

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