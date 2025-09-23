擔心曬黑後白不回來？日本女星4個日常美白秘訣　教你養出透亮肌

面對夏季炎熱的高溫，此時太陽超大紫外線也很強烈，大家此時最擔心的課題，就是肌膚容易變黑白不回來。



任何光源都有可能使黑色素沉澱，也會加速肌膚老化的問題，所以平常一定要做好防曬的功課，尤其一年四季都不可馬虎，雖然夏日可能會讓皮膚黑得更快，但其實只要從日常保養習慣開始養成，便可輕鬆養出自然白皙的透亮肌，想知道有哪些不可錯過的變白秘訣嗎？此篇為大家盤點多位日籍女星分享的美白小撇步，從以下4個方法總整理，讓你再也不擔心曬黑，打造令人羨慕的白皙膚質。

日本女星獨家4招白皙肌膚養成技巧，輕鬆打造白皙膚質，阻隔紫外線侵害

日本女明星美白護膚4招整理（01製圖）

1. 全方位防曬

想要維持白皙肌膚，最基本便是一定要做好防曬，時時刻刻預防才能保持理想狀態，避免在陽光最強烈的時候出門，每過兩到三小時補擦係數高抗UV的防曬產品，從臉部到身體好好擦防曬油、防曬凝露，才不會有後續產生膚色不均的問題。

2. 維持規律作息

每天睡飽且規律作息，戒掉熬夜習慣，是養成完美膚況的第一步，由於熬夜會影響到黑色素代謝，也會使皮膚顯得暗沈毛孔粗大，所以擁有良好睡眠品質，透過睡覺讓人體自我修復，充分休息才能讓肌膚恢復彈性與光澤，利用由內到外的日常保養，輕鬆達到自然光透亮膚況。

3. 攝取維他命C、E

飲食其實也可以幫助皮膚變白，除了防曬做足，攝取富維他命C的食物可以幫助美白，而維他命E則可增加肌膚的修復能力，例如芭樂、奇異果、柑橘類、番茄、杏仁、芝麻、堅果等，都是很推薦吃的天然食材，同時對抗肌膚老化，另外固定運動與每日喝足水分、少吃糖也是必備的一環。

同場加映：小心愈食皮膚愈黑！營養師教10大高光感食物 想美白防曬黑要避開

4. 加強保濕

在戶外曬一整天後，會造成肌膚水分大量流失，皮膚容易變得乾燥粗糙，所有小問題都可能逐漸浮現，此時千萬別忘記加強保濕，洗臉時徹底清潔，使用溫和不刺激的保濕保養品，勤敷保濕面膜，達到補水又鎖水的效果。

夏日美白課題從日常習慣養成

以上網羅女星分享的白皙肌膚保養心法，大家也筆記好準備從日常開始養成嗎？一起在一年四季讓肌膚穩定又光透亮吧。

同場加映：8款溫和鎮定蘆薈凝膠產品推薦 附5大正確選購、曬後修護使用指南

