61歲山口智子養生法公開　必學高酵飲食促代謝　讓肌膚光澤顯年輕

早前日本電視台宣布翻拍經典日劇《悠長假期》，也讓許多70、80年代劇迷再次憶起當年的「一代日劇女神」山口智子。



當年以俐落短髮、自然笑容與毫不造作的氣質成為時代繆思的她，如今邁入61歲熟齡，除了姣好面容依舊從容、優雅，崇尚自然養生法則的她更有著一套「抗老哲學」值得熟齡女性取經！到底日劇凍齡美魔女日常飲食、生活節奏中藏了什麼不老秘密？現在跟著編輯一起了解。

山口智子抗老養生3大法則（點擊放大瀏覽）▼▼▼

61歲山口智子公開3大凍齡秘訣（tomoko_yamaguchi_official；01製圖）

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1. 高「酵」飲食

「比起人造花，我想成為鮮花」山口智子的名言也道出她對於年紀與外在狀態的精神指標。她曾在訪談中分享，「發酵食品」是自己日常飲食中不可或缺的能量來源，像是味噌、納豆、優格（乳酪）等，都是她維持身體輕盈與精神穩定的要素。而攝取高「酵」飲食，不只能讓體態更輕盈，也有助於促進腸道蠕動、加強代謝，並且影響情緒與氣色。當腸胃狀態穩定，肌膚與精神自然也會更有光澤。

2. 享受美食不節食

相較一般女明星嚴格控管飲食，山口智子則崇尚「聆聽自我身體的聲音」。她表示，自己從不極端節食，甚至不把飲食當成懲罰。反而相信當身體渴望某種食物時，過度壓抑只會累積壓力，讓心理與生理都失去平衡。吃得開心，適量享受美食，不讓罪惡感支配每一餐，反而能建立更長久且健康的飲食節奏。

3. 維持身心狀態的「靈活度」

對於養生，山口智子向來從容有自信，她曾提到，自己並不習慣量體重。比起體重機上的數字，她更在意身體是否仍然靈活、心情是否自在、精神是否飽滿。而這樣的抗老觀念，也提醒女性不該對「年齡」與「身材」過度焦慮，而應該要以健康的心態面對年紀的變化，並且對所有事物保有好奇心與求知慾，才是維持年輕的不二法門。

60歲熟齡族群必學「高酵飲食」

隨著年齡增長，消化效率下降、腸道蠕動變慢、肌肉量流失，都是熟齡族群很常面臨的健康課題。而山口智子提倡的「高酵飲食」正好提供了熟齡族群絕佳的養生調理對策！

所謂高酵飲食，核心在於透過發酵食物補充益生菌，並搭配富含膳食纖維的食材，形成益生菌與益生元的良好循環，幫助維持腸道菌相平衡。像是優格、味噌、納豆、天貝、鹽麴、康普茶等，都是可以自然融入日常的選項。不只幫助消化，也能減輕腸胃負擔，讓營養吸收更有效率。

高酵早餐這樣吃：希臘優格盆＋奇亞籽＋藍莓

想開始執行「高酵飲食」，不妨先從早餐下手。以希臘優格作為基底，搭配奇亞籽、藍莓與少量堅果，就是一份簡單又有飽足感的熟齡友善早餐。優格能補充活性乳酸菌，奇亞籽與藍莓富含水溶性纖維，則能作為益生菌的「食物」，幫助腸道維持良好環境。對於早晨容易沒胃口，或擔心早餐吃得太甜、太油膩的族群來說，這樣的組合清爽不厚重，也能兼顧蛋白質、纖維與抗氧化營養。若想增加飽足感，也可以加入燕麥或少量堅果，讓早餐更完整。

高酵食材這樣選：改善便秘與代謝

許多熟齡女性會發現，年紀增長後即使吃得不多，仍容易有代謝變慢、小腹堆積、排便不順的困擾。這時候，高酵飲食搭配高纖食材就是很好的日常策略。像是黑木耳、秋葵、糙米、菇類、深綠色蔬菜，都是很好的高膳食纖維食材；再搭配味噌、納豆、優格等發酵食物，有助於維持腸道蠕動與排便規律，長期下來，也有助於溫和改善便秘、水腫等代謝問題。

山口智子60歲養生常見問答

Q1：高酵飲食適合每天吃嗎？熟齡女性該怎麼開始？ A：高酵飲食可以每天少量融入，但不建議一開始就大量攝取。熟齡女性可先從「一天一份發酵食物」開始，例如早餐吃無糖優格、午餐搭配味噌湯，或晚餐加入少量納豆。若本身腸胃敏感、容易脹氣，建議先從半份開始觀察身體反應，並搭配足夠水分與蔬菜纖維，讓腸道慢慢適應。 Q2：納豆、味噌、優格哪一種最適合改善便秘？ A：若以排便順暢為目標，建議不要只依賴單一發酵食物，而是搭配「益生菌＋膳食纖維」。優格適合當早餐基底，搭配奇亞籽、燕麥、藍莓；味噌可加入豆腐、菇類與青菜；納豆則可搭配糙米飯、海苔或秋葵。對台灣讀者來說，外食族也可用無糖優格、地瓜（番薯）、燙青菜作為最簡單的日常組合。 Q3：高酵飲食會不會讓腸胃脹氣？哪些人要注意？ A：剛開始吃發酵食物時，部分人可能會出現脹氣、腸鳴或排便頻率改變，通常與腸道菌相調整有關。建議先避免一次混搭太多種類，例如同一天同時喝康普茶、吃優格又吃大量納豆。若本身有腸躁症、胃食道逆流、腎臟疾病或特殊飲食限制，執行前最好先諮詢醫師或營養師。 Q4：想靠高酵飲食抗老，早餐可以怎麼搭配最實際？ A：最容易執行的方式是「無糖希臘優格＋高纖水果＋堅果種子」。例如無糖優格搭配藍莓、奇亞籽、燕麥與少量核桃，能同時補充蛋白質、好油脂與膳食纖維。台灣夏天濕熱，早餐可走清爽路線；若腸胃偏寒或早上容易腹瀉，則可改成溫熱味噌湯、糙米飯與燙青菜，避免過度冰冷。 Q5：熟齡女性除了飲食，還能怎麼維持山口智子式的年輕感？ A：文章提到的關鍵不只在吃，更在於「身心靈活度」。熟齡女性可把重點放在規律走路、伸展、瑜珈或肌力訓練，而非只看體重數字。平時也可透過旅行、學習新事物、培養興趣來維持好奇心。真正耐看的年輕感，往往來自穩定情緒、良好腸道狀態、適度運動與不過度壓抑自己的生活節奏。

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