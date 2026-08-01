55歲蘇慧倫狀態極佳　親授5大保養秘訣：持續健身、蛋白質要吃夠

《欠妳的那場婚禮》由嚴藝文執導，以婚姻、愛情與人生選擇為主軸。當大家追Netflix電視劇《欠妳的那場婚禮》時，不少觀眾的第一個反應不是劇情，而是：「蘇慧倫怎麼完全沒變？」



55歲的她在劇中飾演張孝全的妻子「陳立璇」，和42歲的張孝全、27歲的朱軒洋同框演出依舊毫無違和感，自然狀態甚至掀起網友熱議：「根本是吃了防腐劑吧！」

其實，蘇慧倫過去接受不少媒體專訪時都曾分享，她從來不追求「凍齡」，而是希望自己「老得慢一點」，比起醫美，更相信每天累積的生活習慣，才是真正讓狀態維持多年的原因。

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55歲蘇慧倫分享5大保養習慣（IG@tarcy.susu；01製圖）

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1. 持續重訓，更重視「練背」

很多人都把重點放在瘦身，但蘇慧倫認為，真正透露年齡的是體態。她一直都有固定重訓的習慣，早在過去受訪時就透露，每週至少安排重訓兩次，希望透過肌力訓練維持身體活力。近年她更分享，比起一直練腹肌，她反而很重視背部訓練，因為站姿、肩頸線條與背影，都會直接影響一個人的年齡感。

2. 少糖、少炸物，不是為了減肥

蘇慧倫曾坦言，自己並不是刻意節食的人，但對甜食與油炸食物相當克制。她認為，精緻糖除了容易增加熱量，也可能影響肌膚狀況，因此平常會盡量減少糖分攝取，也少碰油炸食物，希望讓肌膚維持穩定狀態，而不是只追求體重數字。

3. 蛋白質一定要吃夠

除了減糖，她也相當重視蛋白質攝取。蘇慧倫覺得隨著年紀增長，肌肉量流失速度會變快，因此每天一定要補充足夠蛋白質，不只是要自己維持體力，也能幫助支撐肌膚與體態，才能自然的看起來更有精神。

4. 保養沒有SOP，而是每天觀察肌膚

蘇慧倫曾公開分享說，自己沒有固定繁複的保養程序，而是依照每天肌膚狀況做調整。如果天氣乾燥，就增加乳霜或精華油；換季時則會加強保濕。她認為，保養最重要的是了解自己的肌膚，而不是盲目照著固定步驟進行，找到適合自己的節奏，比擦很多產品更重要。

5. 睡眠、喝水與保持快樂，比年齡更重要

蘇慧倫一直強調，沒有任何保養可以取代健康生活。她平時盡量維持每天6至7小時以上睡眠，也養成補充水分的習慣，過去更曾透露每天早上會喝一大杯蜂蜜水。除此之外，她認為真正影響一個人氣色的，其實是情緒與心態，不要一直被年齡綁架，而是找到真正喜歡的事情，讓內心保持豐盈，自然就會散發光彩。

不追求凍齡，而是接受每個年紀的自己

蘇慧倫曾說，她其實不喜歡「凍齡」這個形容。在她眼中，老化是每個人都會經歷的自然過程，真正重要的是不要被數字限制，而是透過運動、飲食、睡眠與保養，讓自己在每一個階段都保持健康、自信的狀態。或許也正因為這樣，當《欠妳的那場婚禮》播出後，她才能再次用最自然的模樣驚艷觀眾，也證明真正耐看的美，從來不是停止變老，而是一直好好照顧自己。

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