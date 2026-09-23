第一款眼霜點揀？美容師拆解消水腫抗皺成分　附正確塗抹手法

眼周肌膚最易洩漏年齡，隨著年齡增長，眼霜更是日常必備保養品。到底眼霜如何使用才能有效預防眼周衰老問題？新手該如何揀眼霜？「01女生」找來美容師Joyce Koo為大家解答眼霜使用迷思，更指出新手常犯4個護膚誤區，想知道自己有沒有觸犯，就要睇下去！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、保濕程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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針對眼周問題揀眼霜

第一款眼霜如何選擇 (AI生成)

市面上眼霜種類繁多，Joyce建議護膚新手的第一款眼霜適合挑選質地較為透薄、輕盈且不太油潤的產品。由於眼周肌膚非常薄弱，若眼霜質地過於黏膩或厚重，容易引致油脂粒，因此讓肌膚良好吸收最為重要。

在揀選功效方面，Joyce特別提醒單靠塗抹眼霜很難完全根治黑眼圈問題，必先了解黑眼圈的成因才可對症下藥，眼霜只能作為輔助保養與修護。而針對不同眼周問題，可以參考以下建議揀選眼霜：

改善乾紋：選擇以水分為主，且含有透明質酸的保濕眼霜

改善因老化/膠原蛋白流失而產生的細紋：選擇含有勝肽成分的產品，有助促進膠原蛋白增生，緊緻肌膚

減退眼部浮腫：選擇含有咖啡因成分的眼霜，能發揮收緊及平復作用



正確塗抹眼霜手法 避免油脂粒/細紋

塗抹眼霜時，適當按摩能輔助吸收，但力道與方向亦是關鍵。Joyce建議使用第四隻手指（無名指）的指腹進行塗抹，因為無名指的力道最為輕柔，不易拉扯眼皮。

正確塗抹眼霜手法 (AI生成)

塗抹眼霜步驟1 ：取出一粒米大小的份量

塗抹眼霜步驟2 ：用雙手無名指腹將眼霜輕輕印開，隨後沿著眼周輪廓打圈（左眼順時針方向、右眼逆時針方向），方向由內眼角向外眼角延伸。

塗抹眼霜步驟3 ：按摩時必須向上提拉，切忌向下用力推壓，以免對脆弱肌膚造成負擔。



要避免油脂粒或加劇細紋，Joyce分享指日常卸妝必須足夠徹底且清理乾淨，確保眼部沒有任何含油分的彩妝或卸妝品殘留。塗抹眼霜時份量切忌過多，過量可能因過度滋潤而產生油脂粒，亦要盡量避免使用油分過重的眼部保養品，並且進行分區保養：「塗抹油分較高的面霜或精華油時，務必避開眼周肌膚。」

新手常犯4大使用眼霜誤區

想真正有效地護理眼周肌膚，除了掌握正確塗抹手法，更重要是避開保養陷阱。Joyce指出以下最常見的保養陷阱及正確護理方法。

眼周肌膚十分薄弱，平日卸妝、保養時都必須溫柔對待 (www.magnific.com)

眼周保養誤區1. 面霜直接塗抹眼周

這是最多人習以為常犯的錯誤。面部保養品通常含有較多滋潤成分與較高的油分比例，若直接塗抹於眼周，極易誘發油脂粒。

眼周保養誤區2. 卸妝塗抹用力過猛

眼周肌膚薄弱，無論在卸妝還是保養時都必須溫柔對待。過度大力拉扯容易產生細紋，護膚時應盡量減少拉扯動作。

眼周保養誤區3. 過度依賴眼霜逆轉老化

單靠塗抹眼霜，難以完全消除已形成的深層皺紋或結構性黑眼圈。因此，更應著重於提早預防。

眼周保養誤區4. 忽略眼周防曬

預防細紋關鍵之一在於防曬，紫外線是導致肌膚老化的主要元兇，即便是眼周細微位置也必須做好防曬措施，才能避免加速老化與細紋形成。

專家簡介

Joyce Koo｜Eyes On You Beaute創辦人

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具有6年專業美容經驗，擁有ITEC Level 4激光及強烈脈衝光護理高級文憑及ITEC Level 2 美容護理證書，在2023年創立EYES ON YOU BEAUTÉ ，秉持不誇飾效果的理念，同時嚴選通過 CE、FDA、KFDA、GMP 及 AEMPS 認證的醫療級儀器及產品，讓女生自然變靚，由內到外展現精緻自信。