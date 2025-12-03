小紅書爆紅「正確塗眼霜手法」眼周抗皺3步驟詳解　附8款口碑眼霜

你的眼霜塗對了嗎？很多人以為保養品「有擦就好」，但其實塗抹手法會大大影響成分的吸收與效果。就像精華液、乳霜要由下往上輕柔推開，眼霜也有正確的塗法。除了順著眼周輕抹一圈，其實還有更精準的技巧，能讓百元眼霜也擦出貴婦級效果！



小紅書爆紅的「正確塗眼霜手法」

小紅書博主「雲姐兒」分享的眼霜塗法吸引近 2 萬人收藏。她指出，多數人只是平鋪式塗抹眼霜，抗皺成分往往無法深入細紋溝裡，自然減弱保養力。她的方法沒有花俏動作，但抓住了關鍵要點：對準紋路、分區精準推進，才能放大功效。

Step 1：眼下三角區

先將眼霜適量點在整個眼周，從眼下三角區開始。用指腹輕輕將皮膚撐平，讓細紋張開，再逆著紋理推進眼霜，確保成分進入紋路。即使沒有細紋，也能作為預防；有細紋的人更要加強。最後用食指與中指做 V 型按摩，幫助眼霜更貼合肌膚。

Step 2：上眼皮與眼窩

上眼皮容易隨年齡流失膠原蛋白而鬆弛、皺折變多，因此不能忽略。先輕拉上眼皮讓褶皺撐開，因為這裡的紋理是橫向的，先垂直往下塗抹，再垂直往上推回，讓眼霜滲入縫隙。別忘了照顧眼窩凹陷處與眼頭位置。

Step 3：眼尾魚尾紋

大笑時常出現的眼尾動態紋若不預防，時間久了會變成靜態魚尾紋。塗抹時可用一手中指與無名指輕撐眼尾皮膚，再用另一手無名指指腹沿著紋路打小圈按摩，將眼霜揉進肌膚。

切記，眼周保養的用量適中即可，每天多花 1 分鐘，就能讓眼霜發揮最大功效。



以下編輯精選8款眼霜，從開架到專櫃一次整理！

1. Clarins全效緊緻眼霜

Clarins備受好評的「賽車眼霜」在今年推出升級版！以溫和植萃科研為靈感，搭配全新「A醇級 超導科技™」與「PRO緊膚拉提彈力網」，為眼周帶來舒適且延展性佳的質地體驗。

質地輕盈貼膚，能在保養同時形成薄透服貼的保護層，維持眼周水潤感受，妝前使用也不易結塊。添加多種植萃與修護成分，幫助眼周維持平滑柔嫩的膚觸，展現明亮神采。

此次包裝同步升級為永續補充瓶設計，鋁合金外殼搭配透明內芯，方便掌握用量並減少包材使用，讓日常保養同時兼顧環境友善。

Clarins全效緊緻眼霜15ml，NT.3,080；補充瓶15ml，NT.2,460



2. SK-II肌源賦能撫紋眼霜

SK-II 全新推出「肌源賦能煥顏系列」，以圓潤球型設計取代經典紅瓶，象徵澎潤蘋果肌理念，為日常保養增添儀式感。配方升級結合經典 PITERA™ 與 Youth Peach 青桃萃取，能幫助調理肌膚基底，並搭配多重修護成分，維持肌膚緊緻與潤澤。眼霜質地柔滑好延展，能讓眼周與臉部肌膚感受澎潤細緻，一次調理全臉紋路。

SK-II肌源賦能撫紋眼霜，15g，NT.3,350



3. L’Oréal Paris 無針撫紋雙霸

聯 5 年眼霜銷售冠軍，今年全新升級推出醫美級「無針撫紋雙霸」紫熨斗 MAX 與冰熨斗 MAX。兩款明星眼霜搭載突破性「普拉斯鏈 PRO MAX」，結合水光玻尿酸與 B.T. 抗皺胜肽，協助調理乾燥細紋、動態紋與肌膚失去彈性的問題，讓眼周與全臉肌膚維持澎潤平滑。

紫熨斗 MAX升級質地，更輕盈清爽、不熏眼、不黏膩。冰熨斗 MAX 更配備專業冰感金屬按摩頭，能在塗抹時帶來降溫舒緩效果，並促進精華吸收，搭配「一滑、二點、三轉」按摩手法，讓日常保養更具儀式感。

L’Oréal Paris 紫熨斗MAX無針撫紋乳霜30ml，NT.1,339；冰熨斗MAX無針撫紋眼霜30ml，NT.1,539



4. Guerlain 蘭鑽金緻御光能量眼部精華

專為脆弱眼周設計，延續系列核心成分「喜馬拉雅雪蘭」萃取，搭配品牌獨家「亮子激能光導科技」與全新「智慧光感修復科技™」，協助調理眼周暗沉與膚色不均，讓眼周展現澄澈光采。

配方結合多重咖啡因濃萃、抗倦因子與光感校色粒子，能以光學原理修飾不同類型的暗沉；並添加煥光胜肽、六胜肽、維他命 C 與菸鹼醯胺，支援肌膚平滑與光澤感。質地清爽如精華、潤澤如眼霜，早晚都可以使用，搭配「刮痧美石能量儀」按摩，更能增添保養儀式感。

Guerlain 蘭鑽金緻御光能量眼部精華，15ml，NT.17,650；補充瓶15 ml，NT.15,000



5. RéVive THD黃金煥白眼霜

2024年RéVive領先推出以超級維他命C為核心的「THD黃金煥白精華」，上市即引發熱烈迴響，這次延續煥白精華的保養理念，推出全新「THD黃金煥白眼霜」！

眼霜質地細緻易延展，使用時帶來水潤與明亮的視覺感受。配方結合玻尿酸瞬效微球體、維他命B3、THD維他命C等成分，協助維持肌膚水分與透亮光澤；咖啡因與品牌複合胜肽添加，讓眼周肌膚維持平滑柔嫩膚觸；珍稀光感礦物精萃則能修飾膚色不均，使雙眸更顯精神。多重成分協同作用，日常保養中持續帶來潤澤與亮澤體驗，讓眼周綻現細緻光感。

RéVive THD黃金煥白眼霜，15ml，NT.7,500



6. DIOR逆時活氧眼霜

今年夏季，DIOR美妍中心將氧生美肌理念延伸至眼周保養，推出全新「DIOR逆時活氧眼霜」。以品牌經典「活氧膠原調控科技」為核心，搭配全新「眼部網絡複合物」，蘊含白樺蕈萃取、純咖啡因等成分，使用時帶來眼周清新舒適感，並讓肌膚呈現更明亮的視覺印象。質地細緻易延展，為日常保養提供潤澤與光澤感受。持續使用，可使眼周肌膚看起來更加平滑細緻，展現精神光采。

DIOR逆時活氧眼霜，15ml，NT.3,150



7. DR.WU超逆齡肌因撫紋眼霜

專為眼周多重肌膚困擾設計，結合專利複合成分二、四活性肽，搭配多種保養成分，提供眼周肌膚潤澤與光澤感，讓雙眸看起來更有精神。產品配備鋅合金按摩頭，圓弧曲線貼合眼周輪廓，使用時帶來清涼舒適的觸感，並可在日常保養中加入簡易按摩，讓保養過程更放鬆。質地細膩易延展，適合每日早晚使用，為眼周肌膚提供溫和的呵護體驗。

DR.WU超逆齡肌因撫紋眼霜，15ml，NT.1,600



8. AHC醫美科研雙波抗老多肽膠原抗皺眼霜

結合品牌獨家的關鍵四型胜肽與仿人體膠原成分，搭配韓國雙波導入科技，讓保養成分更均勻貼合肌膚。配備首創T型導入熨斗頭，寬度貼近指節，能靈活應對全臉細緻區域，保養同時兼具按摩感受。添加膠原保養膠囊與多重活性成分，質地細緻易推勻，為眼周與臉部肌膚提供潤澤、平滑與澎潤感，讓肌膚在日常護理中維持柔嫩與彈性。

AHC醫美科研雙波抗老多肽膠原抗皺眼霜，30ml，NT.1,300



【本文獲「女人我最大」授權轉載。】