盲目補充保健品抗衰老無用？醫生揭30歲起必做的3大健康管理策略

從延遲肌膚老化，到降低視覺年紀，人們對「凍齡」的追求越來越極致，也促使「長壽」議題從傳統醫療領域擴展至美容與日常健康管理。特別是率先邁入超高齡社會的日本，在預防醫學與長壽科學的投入上遠比其他國家更深更廣。



究竟肌膚與身體的衰老和長壽醫學有何關聯？在追求精準抗老前，我們又該建立哪些核心觀念？本次特別專訪日本再生醫療專家、Eternalab Tokyo 醫療顧問高島正廣醫師。對他來說，未來的抗老思維不應侷限在跟風「最新熱門療程」，而是該回歸最根本的問題：「我的身體，現在究竟需要什麼？」

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老化其實出生後就已經開始

一般人想到老化，經常先想到細紋、白髮、體力下降，甚至會替自己設定某個年齡分水嶺：「是不是過了40歲才算開始老？」對此，高島正廣醫師有著不同見解：「嚴格來說，從出生之後，老化的過程就已經開始了。只是每個人的老化速度與最先出現的地方並不相同。有人先感覺恢復力變差，有人從肌力、視力或記憶力發現改變，也有人首先察覺皮膚、頭髮與代謝狀態和過去不一樣。」換句話說，老化並沒有一條適用所有人的標準時間軸。

高島醫師也進一步提到，若從人體生理機能的發展曲線來看，身體在成年早期達到巔峰後，各項器官與系統功能便會逐步步入動態變化期。問題其實不在於「幾歲開始變老」，而是我們長期習慣用出生年齡判斷老化，卻忽略了同樣40歲、50歲的兩個人，身體狀態可能完全不同。醫師認為，未來抗老養護（Aging Care）的核心關鍵，將不再是追問「我現在幾歲？」，而是深入探討：「我的老化，究竟是如何發生的？」

抗老不是讓自己看起來年輕，而是降低「細胞年齡」

日本早在十多年前便已邁入高齡化社會，在長壽醫學與抗衰老科學的領域積累了深厚且豐富的研究經驗。聊起這5-10年間的產業變化，高島醫師觀察到，近年「抗老」的定義正快速改變。

過去談抗老，容易與美容、外貌、年輕感綁在一起；但當人口平均壽命持續延長，抗老開始成為更實際的社會健康議題。如果健康餘命沒有同步延長，長壽本身就會帶來新的挑戰。

高齡人口增加，牽動的不只是個人的身體問題，也包括醫療需求、醫療支出、社會保障與公共資源。因此，日本近年在談預防醫療、健康管理與抗老養護時，核心目標更聚焦於：如何在延長壽命的同時，讓個體依然保有健康與獨立的生活能力。

這也重塑了長壽醫學的既定邏輯：若未來醫療科技真能大幅延長人類壽命，「活得久」是否就等同於「活得好」？高島醫師表示，這題目前尚無絕對答案；唯有回歸身體的最根本狀態，將「健康的時光」等比例延長，才是精準抗老的最終目標。

高齡化社會下一步：客製化健康管理

傳統醫療往往遵循「先確診疾病，再給予標準處方」的邏輯——高血壓投以降壓藥物、糖尿病進行相應的血糖管理，不同疾病都有相對成熟的醫療路徑。然而高島醫師指出，未來的醫療思維將迎來轉捩點：從過去的「以疾病為中心」，全面轉向「以個人為中心」。即使年紀相同、罹患同一種疾病，不同人的遺傳背景、身體狀態、老化速度以及治療反應都可能存在差異。因此未來醫療不會只問：「這是什麼疾病？」而會進一步問：「哪一種治療最適合他？」

其中，基因組醫療（Genomic Medicine）正是高島醫師極為看重的發展方向之一。透過解析個人的基因資訊，並結合長期健康數據追蹤，醫師能更精準地掌握個體差異，為疾病風險評估、預防策略與治療方案提供高度客製化的依據。這項概念不僅體現在臨床醫療，也適用於現代人最重視的醫美與日常保養領域。藉由客製化療程量身打造精準解決方案，正是未來長壽醫學建立關鍵競爭力的核心所在。「真正的客製化，不是診所準備10種套餐讓消費者挑一個，而是：100個人進來，醫師可以依據不同需求與狀況，給出100種不同答案。」

「缺什麼就補什麼」也可能是錯的，保健品反而更要小心

談到現代人的抗老習慣，高島醫師另一個特別關心的領域，是保健食品。相較於擦在肌膚表面的保養品，他反而認為「吃進身體的東西」更值得謹慎！「許多人購買保健品時，依賴朋友推薦、網路口碑或熱門成分，覺得『大家都說有效，我應該也可以吃』。然而每一個人的生理條件並不相同。即使認為自己有貧血、疲勞、老化等問題，也不能單憑主觀症狀，就立刻替自己決定需要補充什麼。」高島醫師認為，理想方式仍是先利用適當檢查了解營養、代謝或身體狀況，再根據結果決定後續處理對策。

40歲之後，身體最容易被忽略的老化訊號

那麼一般人到底什麼時候開始需要認真面對抗老保養呢？高島醫師表示：

沒有一個絕對年齡。只是到了40歲左右，許多人會開始更明顯感受到身體累積的變化。

例如：健忘比以前明顯、疲勞恢復速度變慢、視力改變、肌力或肌肉量逐漸下降，都可能成為觀察身體變化的線索。

「真正容易被忽略的反而不是這些症狀，而是我們太習慣對自己說：『年紀到了，本來就這樣。』也正因如此，人們很可能錯過更早理解身體變化的機會。」高島醫師直言。因此，值得我們重新省思的是，抗老並非症狀出現才解決，而應該在主觀感受到的疲勞、記憶力或體力改變之前，從生理指標進一步追蹤，更能及時地為身體年齡踩煞車。

30歲開始規劃60歲的健康，醫師推薦投資這3件事！

想必多數人會提問：如果現在只有30歲，開始擔心老化是不是太早？高島醫師的回答恰恰相反！他認為，真正好的健康管理，本來就應該發生在疾病與明顯衰退之前！預防醫療也不是預測自己會得什麼病，而是在還有選擇的時候，提早做出改變。對此，高島醫師精闢歸納出「30歲值得提早投資的三件事」。

第一，建立好的生活習慣

運動、飲食、睡眠與生活作息，始終都是健康老化不可取代的基礎。

第二，越早了解自己的健康數據與潛在風險

不要等到身體出現明顯症狀，才開始知道自己有哪些問題。

第三，依據個人數據建立長期健康管理策略

預防不是一次健康檢查，而是持續追蹤變化，並由專業醫師根據個人狀況調整方向。

隨著逐步邁入高齡化社會，「延緩衰老」早已超越單純的醫療範疇，深入日常照顧的每一角落。或許我們該借鏡日本在長壽醫學上的前瞻思維，重新審視預防醫學的關鍵價值；並在更早的階段問問自己：「十年、二十年後，我希望自己擁有怎樣的生活姿態與狀態？」 唯有如此，我們才能真正握緊自身健康與生命品質的主導權。

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長壽醫療、抗老管理常見問答

Q1：想開始做抗老或長壽管理，第一步應該先做什麼？ A：比起直接跟進熱門療程或購買保健品，更建議先從「了解自己的健康狀態」開始。除了基本健康檢查，也可在專業醫師評估下，依個人需求追蹤代謝、營養、身體機能與其他相關指標，再根據結果安排飲食、運動、睡眠與後續醫療策略，避免把別人的抗老方法直接套用在自己身上。 Q2：30歲就開始做抗老健康管理，會不會太早？ A：不一定。高島正廣醫師強調，真正的預防應發生在明顯症狀與疾病出現之前。30歲左右可先從規律運動、均衡飲食、充足睡眠與固定健康檢查著手，並建立長期紀錄。重點不是提早接受高強度療程，而是越早知道自己的身體變化與潛在風險，未來越容易調整健康管理方向。 Q3：40歲後經常疲累、健忘，就是正常老化嗎？需要看醫生嗎？ A：疲勞恢復變慢、記憶力改變、視力下降或肌力減少，都可能隨年齡逐漸出現，但不建議全部用「老了很正常」帶過。若症狀持續、突然加劇，或已影響工作與日常生活，仍應尋求專業醫師評估。抗老管理的重點，是觀察自己與過去相比有哪些變化，而非單純用年齡判斷。 Q4：NMN、幹細胞、外泌體等熱門抗老療程或成分，可以自己選擇嗎？ A：不建議只因為成分熱門、名人使用或網路口碑就自行決定。高島醫師認為，合理順序應是「先檢查、再判斷需求、最後選擇適合的方式」。不同人的健康狀態與需求並不相同，因此再生醫療、營養補充或其他抗老介入，都應先接受合格醫療專業人員評估，而不是把療程當成一般消費品選購。 Q5：抗老保健品可以每天吃嗎？怎麼判斷自己需不需要補充？ A：保健品是否適合長期補充，不能只看產品標示或別人的使用經驗。即使有疲勞、氣色差等主觀感受，也不代表一定缺乏特定營養素。比較理想的做法，是先檢視飲食與生活習慣，有需要時再透過專業評估或相關檢查了解個人狀態，避免重複補充、過量攝取，或忽略真正需要處理的健康問題。

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