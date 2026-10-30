護膚｜日韓美妝榜單4款大賞級口碑產品推薦　換季穩定肌底必備

每到換季時節，日本指標性美妝評鑑與社群大賞總是美妝控最安心的購物指南。日本女生挑選保養品的眼光向來嚴苛，不僅講究「無負擔的溫和觸感」，更看重能真正穩定肌底、改善毛躁與暗沉的實力派效果。



以下精選近期在台日韓掀起討論熱潮的大賞級口碑神作，從稱霸日本各大排行榜的敏感肌蜜糖、韓國化妝水常勝軍，到超人氣髮品與週年慶限定組，一次為你收齊日常養膚護髮的必備清單。

4款日韓美妝榜單口碑產品（01製圖；IG@dprogram_ofc）

4款日韓各大美妝榜單口碑產品推薦，日常養膚護髮必備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. d program極效保濕修護系列：橫掃各大獎項的安心御守！敏感肌換季修護的殿堂級神作

這款被日本女生譽為「肌膚御守」的d program經典組合，在美妝評鑑中一舉奪下多項大獎，化妝水不僅榮獲最佳化妝水第1位，更強勢摘下綜合大賞第1位；同系列乳液也拿下最佳乳液第1位的殊榮。

嚴選木醣醇等保濕成分，化妝水能精準為角質層補水並調理膚況，乳液則聚焦於美肌益生菌維持防護屏障，預防乾燥粗糙與換季不適。高密著度的保濕力能讓肌膚水嫩舒緩，是日妞逢換季必囤的穩定膚況救星。

d program 酵母益生元柔膚水（極致保濕），125ml

d program 酵母益生元乳液（極致保濕），100ml



2. ROUND LAB 1025 獨島化妝水：連霸韓妞回購榜的純淨保濕水，一抹拍出通透水嫩感

在韓國Olive Young五度奪下第一名的「1025 獨島化妝水」，在韓國美妝大賞屢獲殊榮、紅遍代購圈的「國民化妝水」正是它！

採用鬱陵島深層海水萃取的純淨礦物精華，質地如清水般清爽好吸收，卻擁有極為出色的補水修護力。搭配溫和代謝老廢角質的配方，無論是日常輕拍還是妝前濕敷，都能迅速撫平乾荒粗糙，打造出日韓女生最嚮往的澄澈素肌感。

ROUND LAB 1025 獨島化妝水，200ml，NTD389



3. ORBIS 20週年慶特惠組：回饋感滿分的經典組合，無油澄淨保養的極致體驗

深獲日本女性信賴的無油保養先驅 ORBIS，迎來限定特惠組，在保養社群引發高度關注。組合囊括了品牌多款長銷熱賣的心頭好，以極具誠意的折扣幅度回饋忠實顧客。純淨溫和的質地能無負擔地調理油水平衡，為肌膚注入飽滿彈潤光彩，是趁著檔期入手高CP值保養的最佳時機。

組合內含：澄淨卸妝油 瓶裝×1、超全能盈白精華霜×1、超全能盈白精華防曬乳×1、米潤美源素-柚子風味（30天份）×1，加贈芯生悠三步驟迷你體驗組（價值420元台幣）、ORBIS 樂旅收納袋組。

ORBIS 20週年慶特惠組，NTD4,990



4. 巴黎歐萊雅L'Oréal Paris金緻髮芯修護精華乳：開架沙龍級的修護奇蹟，撫平毛躁重現絲緞光

好膚質之外，日韓精緻女孩的第二張臉正是柔順秀髮！這款連韓國女神韓韶禧都在私房養護中愛用的精華乳，橫掃韓國Olive Young護髮類銷售冠軍，專為染燙後的受損乾枯髮質設計。輕盈水潤的乳狀質地能迅速滲透至髮芯深處，由內而外修護脆弱結構、撫平惱人毛躁，卻絲毫不黏膩扁塌；吹整前輕抹一層，隨手一撥就能擁有宛如韓韶禧般自帶光澤、充滿空氣感的絲緞秀髮。

L'Oréal Paris金緻髮芯修護精華乳，90ml，NTD579



真正好用的保養與美髮好物，往往是在細水長流的日常中，默默給予肌膚與秀髮最安心的支撐。這些受到榜單與萬千使用者認證的口碑良品，沒有繁複冗長的保養步驟，卻能在每一次的輕拍與塗抹間，讓整體狀態恢復健康、柔嫩與光澤，非常值得列入近期的補貨清單。

同場加映：屈臣氏8款必買美白淡斑精華推介 改善暗沉痘印 養出透亮肌膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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