微涼乾燥的秋冬悄悄報到，唇部缺乏皮脂腺保護，特別容易在換季時拉起乾荒警報，脫皮、暗沉與惱人縱向唇紋紛紛找上門。日本美妝圈近期掀起一陣「睡前密集養唇」熱潮，不再只是隨手塗護唇膏，而是把握睡眠黃金修護期，藉由高機能成分、療癒甜點香氣與高顏值包裝，將夜間修護化為極具儀式感的美唇密技。



以下精選4款2026秋冬話題唇膜新品，睡前厚敷一層，隔天醒來輕鬆重現日系水潤透明感美唇！

秋冬護唇推薦厚敷4款晚安唇膜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

睡前必用4款唇膜推薦（PRADA官網；01製圖）

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1. PRADA 潤澤修護凍唇膜：極致俐落的高級時髦感！一抹化水的純淨水光膜

PRADA 潤澤修護凍唇膜，NT$1,550



將經典精品三角美學融入日常保養，外型宛如隨身小配件般精緻耀眼。接觸到唇部溫度的瞬間，原本清爽的凝凍質地會立刻轉化為薄透水光膜，完全不黏不膩。睡前厚敷能深層封存滋養，白天也能當作妝前打底薄擦撫平乾燥，維持一整天不經意卻充滿精緻感的原生透亮唇。

2. nooni 蘋果精萃晚安美唇膜：溫和代謝頑固角質，找回棉花糖般的軟嫩原生觸感

nooni 蘋果精萃晚安美唇膜，NT$650



針對容易乾裂起皮、唇況反覆不穩定的脆弱唇肌，這款晚安美唇膜以清爽溫和的蘋果植萃養分為基底。柔潤質地輕盈包覆整夜，趁著睡眠期間悄悄軟化並代謝老廢死皮，同時深度注水補濕。早晨起床後以化妝棉輕拭，雙唇瞬間重現平滑細嫩的晨光柔霧感。

3. LANEIGE 蘭芝 睡美人極萃滋養晚安唇膜［薑餅人杯子蛋糕］：限定暖甜烘焙香氣！護唇變成最幸福的冬日儀式

LANEIGE 蘭芝 睡美人極萃滋養晚安唇膜［薑餅人杯子蛋糕］，NT$730



長年霸榜的晚安唇膜代表蘭芝，在秋冬帶來節慶感滿滿的限量驚喜！打開瓶蓋，辛香肉桂與香甜薑餅的烘焙香氣撲鼻而來，超級療癒。配方注入招牌莓果精萃複合成分與親膚植萃油，厚厚塗上一層入睡，深層浸潤換季乾荒，隔日醒來粗糙感全消，呈現飽滿Q彈的糖漬琉璃唇。

4. 曼秀雷敦 夜間集中修復潤唇精華：開架最高CP值黑馬！日本爆紅的夜間撫紋秘密武器

曼秀雷敦 夜間集中修復潤唇精華，NT$270



在日本掀起極高討論度的曼秀雷敦新作，打破一般開架規格，直接把臉部抗老概念搬到唇部！配方豪氣添加菸鹼醯胺、A醇衍生物與玻尿酸3重美容液，結合「深層補水×密著鎖水」雙重機制。滑順的精華凍質地緊密貼合唇部，填補乾燥縱向紋路，一夜密集修護屏障，隔天睡醒立刻感受安瓶等級的豐盈水嫩。

告別秋冬脫皮乾燥，不必再狼狽撕扯死皮。只要在睡前加入一道晚安唇膜步驟，利用整夜的黃金時段深層滋養、軟化角質，就能無痛養成柔嫩透亮的「母胎美唇」，隔天不論素顏還是薄擦透明感唇蜜，都能展現令人心動的純淨光澤！

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