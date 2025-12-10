保濕潤唇膏推薦｜減少乾旱脫皮、修復沙漠唇！高討論度款式合集

保濕潤唇膏推薦｜即使在冬天多喝水，仍有機會出現沙漠唇，容易乾旱脫皮。不少人隨身都會帶備保濕潤唇膏，當雙唇感到缺水不適時，便可以即時使用，以維持滋潤感覺。以下整理各款高討論度的潤唇膏，還帶有獨特的療癒香味。



保濕潤唇膏推薦1. 肌研極潤保濕潤唇膏 HK$52

蘊含超級透明質酸，能夠持續為雙唇注入水分，並緊密鎖住，達致滋潤柔滑的狀態。潤唇膏成分低刺激，不含香料、色素及礦物油，可以用作唇膜使用。

保濕潤唇膏推薦｜肌研極潤保濕潤唇膏 (品牌官網)

保濕潤唇膏推薦2. Burt's Bees 蜂蜜皇牌潤唇膏 HK45.9

討論度高、成分天然的款式，採用黃金蜂蜜及維他命E製成，能夠溫柔地滋潤雙唇，讓雙唇回段柔軟水光狀態。包裝採用循環再造的環保物料，以減少環境影響。

保濕潤唇膏推薦｜Burt's Bees 蜂蜜皇牌潤唇膏 (品牌官網)

保濕潤唇膏推薦3. 曼秀雷敦醫護級特強護唇膏 HK$79

特別適合敏感和乾裂的沙漠唇，在補充水分的同時，蘊含多種維他命B6及維他命E誘導體，幫助提升血液循環和新陳代謝，進一步修復嘴唇的脫皮問題。

保濕潤唇膏推薦｜曼秀雷敦醫護級特強護唇膏 (品牌官網)

保濕潤唇膏推薦4. CAUDALIE Vinotherapist葡萄籽滋潤抗氧護唇膏 HK$60

即使在寒冷的地方，這個系列依然能夠保持滋潤感覺。潤唇膏採用乳木果及葡萄籽多酚，幫助滋潤和補水，同時扺抗氧化，讓雙唇回復柔軟嫩滑的狀態。

保濕潤唇膏推薦｜CAUDALIE Vinotherapist葡萄籽滋潤抗氧護唇膏 (品牌官網)

保濕潤唇膏推薦5. (MALIN+GOETZ) Mojito Lip Balm HK$140

在保護雙唇的同時，感受一下mojito般的酸甜口味。潤唇膏質感滋潤，帶有清新的檸檬香氣，讓雙唇回復滋潤感覺，長效維持保濕狀態，亦帶有療癒放鬆的感覺。

保濕潤唇膏推薦｜(MALIN+GOETZ) Mojito Lip Balm (品牌官網)

保濕潤唇膏推薦6. OLE HENRIKSEN 胜肽豐盈保濕護唇精華 約HK$185

深受歡迎的款式之一，採用果酸及水楊酸，可助去除唇上乾旱的死皮，讓雙唇回復幼滑，結合抗氧化物及維他命，幫助築起鎖水屏障，提升滋潤舒適的狀態。

保濕潤唇膏推薦｜OLE HENRIKSEN 胜肽豐盈保濕護唇精華 (IG@olehenriksen)

保濕潤唇膏推薦7. NONFICTION Moisturizing Vegan Lip Balm 約HK$150

結合夏威夷堅果油、可可巴油、抗氧化物和維他命E，能夠保濕並減少乾燥不適，同時築起鎖水屏障，讓雙唇保持滋潤。潤唇膏質感軟滑，很易溶化、並滲透進肌膚內，以增加補水功效。