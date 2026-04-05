5款保濕唇膏推薦：3CE、DIOR修飾唇紋提亮氣色　打造清透果凍唇

嘴唇一乾，整個妝容直接扣分，氣色看起來再好都救不回來。最近真的超多「一擦就回不去」的保濕唇膏，不只潤，還順便幫你把唇色、光澤、精緻感一次拉滿。



這篇直接幫你整理編輯私心也會自己掏錢買的清單，從烘焙系療癒唇到高級精品感，全都是那種「擦完忍不住照鏡子」的等級，請小心，真的會被美到。

精選5款保濕唇膏（rom&nd官網；01製圖）

保濕唇膏推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 3CE

3CE 色彩玩家烘焙坊系列 柔光小粉管 #40 烤蜜桃



首爾現在最紅的不是水光，是「暖烤可頌妝」！3CE 這次把剛出爐麵包的溫柔焦香直接做成唇色，真的太犯規。柔光小粉管一擦不是那種很刻意的顯色，而是低飽和、很有氣質的原生好唇感。

#40 烤蜜桃是那種素顏也能擦的蜜桃粉，氣色瞬間亮一階；

#41 奶油抹醬更猛，帶一點柔黃光，唇色會被「提亮」得很高級，整個人看起來超溫柔，完全是日常會默默一直拿來補的那種。



2. CELINE

CELINE BEAUTÉ 霧光潤唇膏



如果你是走低調精品路線，這支真的會中！CELINE 把霧感跟潤度平衡得超好，不是乾霧，而是貼近原生雙唇的高級霧光，質地一抹就化開，像幫嘴唇穿上一層柔焦濾鏡，唇紋瞬間被修飾掉。透明色很適合當妝前或睡前保養，有色款則是那種可以疊擦、越擦越好看的類型，重點是擦一整天嘴唇還是軟的，不會乾到想找護唇膏救援，真的很「默默貴、默默好用」，4月份正式上市。

3. DIOR迪奧

DIOR 迪奧誘惑煥彩潤唇油，$350



這支根本是水光派的本命！刷上去像幫嘴唇裹了一層糖衣，鏡面光澤美到不行，嘴唇看起來直接澎一圈，最強的是它會依照你的 pH 值變色，每個人擦起來都不一樣，完全是專屬訂製唇色。加上櫻桃油萃取，保濕力真的有感，嘴唇乾裂時擦也能被安撫。果凍質地不黏、刷頭又軟，補妝的時候心情都會變好，難怪色號直接出到 16 色還是一直有人包色。

4. rom&nd X ZO&FRIENDS

rom&nd X ZO&FRIENDS 果凍唇膏



這支一看到外型就先投降，肉球唇膏誰能不買？rom&nd 直接把水光炸彈配方升級，擦起來是清透果凍光，不會厚、不會黏，嘴唇看起來超嫩。裏面加了摩洛哥堅果油、玫瑰果油跟月見草，保濕力在線，日常補擦完全沒負擔。

#19 喵粉軟糖是偏冷調的柔霧粉，超顯白；

#20 雛菊軟糖則是溫柔珊瑚色，擦起來很有戀愛感。可愛＋好用，真的太美了。



5. NARS

NARS Afterglow悅光護唇膏，$270



NARS 這系列就是那種「每天擦也不會膩」的實力派。質地像奶油一樣滑，唇紋真的會被撫平，嘴唇看起來又嫩又飽滿。裏面的玻尿酸微晶球保濕力很猛，擦一整天嘴唇都不會乾。

#277 ARAGON、

#888 DOLCE VITA、

#777 ORGASM



這幾支根本亞洲人安全牌，一擦氣色直接在線。再加上粉嫩包裝＋粉金 LOGO，拿出來補妝都很有儀式感，完全是那種會被問「你擦什麼？」的唇膏。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】