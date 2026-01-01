Threads爆紅4大唇膏推薦　「這款」修唇紋超顯嫩　打造天生水光唇

還記得每年秋冬大家都在瘋霧面唇妝嗎？2025年唇彩趨勢大逆轉，從春夏開始流行的光澤感持續延燒到秋冬，「水光唇」才是妝容關鍵字。不管是Threads還是小紅書上，黏膜感、水潤嘟唇都是熱門話題，尤其「果凍唇色」更是被網友狂推成爆款。



這次編輯幫大家精選4款水光系唇彩，從平價開架到精品專櫃都有，一起找出那支最適合你的水光唇吧！

4款水光系唇彩推薦（IG@cos._.jeon；01製圖）

threads爆紅水光唇推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1. 曼秀雷敦水光豐潤護唇蜜

曼秀雷敦水光豐潤護唇蜜，3.0g，NT.240



社群熱度最高的水光唇冠軍，絕對非「曼秀雷敦水光豐潤護唇蜜」莫屬！在日本幾乎人手一支，掀起搶購熱潮。這支護唇蜜的質地像固態果凍，添加「4重美容液精華」與「胜肽豐唇成分」，不只潤色，還能深層保濕、修飾唇紋及豐盈唇形。使用時要注意，因為是轉不會去的設計，所以擦的時候只要轉出一點點即可，一抹即化，雙唇瞬間晶透飽滿！

這系列唇色靈感來自自然紅潤的黏膜色調，共有三色可選：

蜜光裸杏：這顏色最受歡迎，溫柔粉橙色調，百搭又襯膚，打造天生水嫩唇。

蜜光嫩粉：帶有櫻花粉光澤，如花瓣輕吻般甜美，喜歡清冷光感這支必收。

蜜光莓紅：晶透莓果紅調，明亮顯白又元氣滿滿，也大推！



2. Visée 果漾晶潤豐唇膏

Visée 果漾晶潤豐唇膏，3.3g，NT.360



日系女孩們超愛的Visée也是開架水光唇代表！本季以「Juicy Plump」為主題，把高人氣「精華豐唇蜜」進化成唇膏版！這支「果漾晶潤豐唇膏」結合唇蜜的光澤、唇膏的顯色，以及護唇膏的滋潤，一支完成三種需求。質地滑順不黏膩，擦起來水光透亮、唇紋瞬間隱形！

全系列推出6款色號，其中兩色人氣最高：

PK-880 蜜柑花柚：代言人周子瑜使用色，是甜美珊瑚粉色，襯膚又有氣質。

RD-480 熟成無花果：代言人吉野北人使用色，紅棕色調低調又高級。



3. ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏，2g，NT.1,200



如果你喜歡高級妝感又要兼顧保濕，ADDICTION今年秋季全新的「癮釉水光嘟嘟唇膏」一定要收！它以「高釉光 × 高彩度 × 高服貼」為核心，打造出極致豐潤的玻璃唇效果。絲滑膏體一抹瞬間撫平唇紋、放大唇形，亮澤度宛如鏡面。添加高達90%的美容精華成分與親膚油，帶來如「唇膜級」的潤澤包覆感，長時間維持水嫩彈潤。

全系列共10色，以下推薦三色最值得入手：

006 Salty Pink 鹽系粉韻：自然粉色，甜而不膩。

008 Like a Drama 戲幕裸棕：溫柔中帶氣場，日常必備。

009 Faintly 微光粉霧：淡粉中藏藍光珠澤，仙氣滿點。



4. 迪奧巨星持色唇膏

迪奧巨星持色唇膏，NT.1,600



Dior 2025年話題新作「迪奧巨星持色唇膏」。這款新品結合液態唇彩的高持色力與膏體的柔潤觸感，創新「雙層持色科技」讓唇色更飽和、更持久，光澤感卻依然自然服貼。質地如乳霜般滑順，妝效閃耀細緻極光光澤，同時富含多重護唇精華，長時間維持唇部柔嫩。

10款色選各有特色，其中韓國討論度最高的兩色是：

226 蜜桃裸粉：自然氣質色，怎麼擦都顯白。

425 玫瑰木紅：質感超好的玫瑰紅，優雅又耐看。



