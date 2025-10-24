趙露思5大素顏美肌秘訣公開　憑「1習慣」保持肌膚白皙延緩老化

趙露思最新主演的電視劇《許我耀眼》在Netflix正式上線後，立刻引發廣大討論與熱烈關注！趙露思以161公分的甜美身高，飾演女主角許妍的劇中造型與體態，也成為網友熱議焦點。



尤其在前面的一集中，趙露思以素顏回到高中時期的許妍角色，白裏透紅的完美膚質更是吸引粉絲狂讚「保養得太好了！」許多觀眾對她的肌膚狀態表示驚艷，也引起大家對趙露思私下保養秘訣的好奇。

這次，我們特別整理出趙露思的保養思路與護膚小技巧，揭密她究竟是如何維持這般光滑透亮的素顏美肌，讓粉絲們不只在劇中驚艷，也能在現實中獲得靈感。

趙露思美肌保養5大秘訣公開（小紅書@趙露思；01製圖）

趙露思素顏美肌保養秘訣曝光，附四款護膚品推薦👇👇👇

1. 注重肌膚清潔

趙露思的素顏美肌秘訣，首先從徹底清潔開始。作為藝人，她長時間上妝對肌膚造成極大負擔，因此清潔成了她最重視的保養步驟。洗臉時，她會特別加強容易出油的T區和下巴部位，避免清潔不當導致粉刺或痘痘。平時除了認真卸妝外，她每週至少會敷一次清潔泥膜，每次約10–15分鐘，再以溫水徹底洗淨，有效清除毛孔內的殘妝與污垢。

編輯觀點：完整清潔是保養的基礎，對經常化妝的人而言，定期深層清潔可以減少肌膚負擔，保持光滑膚質。



2. 水乳保養交替法

在清潔之後，趙露思會採用水乳交替護膚法來加強保濕。她先用化妝水濕敷全臉，再塗抹乳液或乳霜輕輕按摩促進吸收，等待2–3分鐘後，再用掌心取少量化妝水輕拍臉部，完成水→乳→水的循環保養。

編輯觀點：這種方法能顯著提升肌膚的保濕力，也能讓後續護膚品吸收更均勻，特別適合乾燥或敏感肌膚。



3. 經常敷眼膜

除了臉部，趙露思對眼周保養也非常重視。她從21歲就開始使用眼膜，並養成日常護理的習慣，目的在於預防乾紋、細紋與眼周鬆弛，把眼紋形成的可能性降到最低。

編輯觀點：眼周肌膚比臉部其他部位更脆弱，早期保養可以有效延緩老化，讓整體神采更加明亮。



4. 養成擦防曬習慣

最後，防曬是趙露思保養的重要一環。除了塗抹防曬霜，她外出時還會搭配帽子、墨鏡、臉基尼以及遮陽傘等物理防曬措施。

編輯觀點：防曬不只是塗防曬霜，物理遮陽可以全面保護肌膚免受紫外線傷害，是保持肌膚白皙、延緩老化的關鍵。



5. 每天做瘦臉操

趙露思日前分享了自己的瘦臉技巧，她透露主要透過瘦臉操來達到臉部拉提與消水腫效果，她建議可以使用筋膜槍、刮痧板，或者直接用食指與中指之間的窩進行按摩。操作方法是從下巴位置向耳上方向拉提，藉此幫助臉部線條更緊緻，趙露思也強調，要達到消水腫效果，力道一定要夠，她提醒粉絲，手法溫和固然重要，但力度不足往往達不到理想效果。

編輯建議，在進行瘦臉操時，要搭配保養品一起按摩，才不會拉扯到肌膚，臉瘦了，皮卻鬆了唷！



趙露思的素顏美肌不是偶然，而是靠細心的清潔、保濕、眼周護理與防曬等完整保養習慣養成。無論是長時間拍戲還是日常生活，她對肌膚的用心都讓人驚艷，也為粉絲提供了可實踐的保養範例。只要掌握對的方法，每個人都能打造屬於自己的健康光澤肌。

化妝水、乳液保養品推薦👇👇👇

1. L'Occitane 歐舒丹

L'Occitane 歐舒丹 蠟菊煥活健膚精華水，50ml，$290；150ml，$650



全新升級的蠟菊煥活健膚精華水，採用99%天然成分，符合純淨憲章，不含矽質化合物與礦物油，觸感絲滑清爽，敏感肌也能安心使用。配方結合蠟菊精華油、蠟菊超導舒緩精萃、花蜜極酵液與菊苣根精萃，有效抗氧化、強化肌膚屏障、減少肌膚壓力訊號，維持皮表菌落平衡，讓肌膚光澤健康。多重植萃活性成分強化防禦系統、穩定膚況、提升免疫力，減少泛紅與不適感。

專利三相配方科技完美調節水油比例，快速滲透並長效保濕24小時，膚質立即水嫩細緻，為後續保養打下最佳基礎。使用僅2天，即可感受肌膚屏障強化與膚況穩定，水潤透亮，散發健康光采。包裝也同步升級：窄瓶身與小孔瓶口方便使用，採100%可回收玻璃材質，減輕包裝重量2%，降低碳排放，落實永續理念。

2. Kiehl's 契爾氏

Kiehl’s 契爾氏 金盞花植物精華爽膚水，250ml，$385；500ml，$600



全新「金盞花植物精華爽膚水」升級添加胜肽酵母，主打控油、收斂與穩定膚況，有效調節油水平衡、縮小毛孔並強化肌膚屏障，打造健康無瑕膚質，契爾氏同步強化金盞花活萃濃度與活性，結合獨家滲透技術，即時鎮定不適、加速修護與穩定膚況。

實驗證實，新版產品的膚質調理改善力較舊版提升6倍（新版-5.5%vs舊版-0.9%），精準改善粗糙、油光與毛孔問題，僅1天即可感受滑嫩細緻的水煮蛋肌，美國臨床實驗結果也顯示，連續使用7天後，93%使用者感覺油水平衡；28天後，79%感覺毛孔更緊緻、37%認為粉刺減少。全新配方不含酒精與Parabens防腐劑，溫和不刺激，兼具舒緩與高效修護，讓肌膚穩定透亮、煥發健康光采。

3. IPSA

IPSA 第十代全新上市ME自律循環液



ME X不只是保濕潤膚，而是保養修護的起點。傳承IPSA初代保養哲學，潔膚後保養第一步就擦乳液ME X，啟動肌膚修護機制，從根本穩固肌底、強化屏障，讓後續保養更有效滲透吸收。再以黑金水與精華啟動深層修護，最後搭配膠原霜鎖住水分及營養，層層加乘打造強韌健康肌膚。

IPSA首創「屏障修護科技」，結合獨家虎耳草和酵母配方，強大修護能量，從肌底展開雙重修護「內養肌膚屏障、外補修復損傷」，強化肌膚屏障，更鎖住水分與營養，打造穩定健康肌膚基礎，養出健康彈嫩的強韌肌底，強化防禦力抵抗外界刺激傷害。三重修護精華-甘草酸二鉀、傳明酸、酵母萃取加乘作用，持續注入穩定能量，補充滿滿膠原力，讓肌膚更細緻、穩定、彈亮！

4. YSL

YSL 全效修復喚膚乳液，75ml，$860



YSL「全效修復喚膚乳液」將穩膚功效推向全新高度，將肌膚維持在細緻水潤透亮的完美狀態，「全效修復喚膚乳液」的核心三大活萃成分，讓#調皮乳擁有超越乳液的卓越穩膚功效，彷彿一套完整的「肌膚重建公式」，調皮乳從「抗氧代謝→微生態平衡→防禦鎖水」全面支持肌膚。

高達96%的天然植萃成分搭配輕盈水感質地，從第一次使用就能感受到前所未有的穩定奇蹟，肌膚從此告別脆弱易變，讓毛孔日漸收斂、膚色均勻透亮、觸感平滑細緻，重拾水潤透亮的原生膚質。

同場加映：30歲日劇女神川口春奈4大私藏美容妙招 洗臉後用「1物」護膚保養（點擊放大瀏覽）▼▼▼

