秋季養生｜一文搞懂「秋乏」成因 教你從飲食與作息改善換季不適

夏日漸遠，早晚的涼意提醒我們秋天已悄然來臨。然而，隨著季節的轉變，許多人開始感到「明明睡飽了卻還是很累」、「食慾不振」、「心情低落」。如果這些症狀持續困擾著你，你可能正經歷「秋乏」。這種現象不是一種疾病，而是一種由於季節變化引起的身體不適，特別與自律神經失調有關。



什麼是「秋乏」？

根據日媒《ESSEonline》的報道，日本濟生會橫濱市東部醫院患者支援中心主任、醫學博士的谷口英喜醫生指出，「秋乏」並非醫學上的正式疾病，而是一種「亞健康」狀態，指的是在換季時，身體找不到明確原因卻持續感到疲倦、食慾不振、睡眠品質下降或情緒低落的現象。特別是在經歷過炎熱的夏天後，身體消耗大量體力，如果來不及恢復，就可能因氣溫驟降和日照時間縮短，導致自律神經系統失調，引發一系列不適。

自測「秋乏」—如果你符合以下三項或以上，就要小心了！

想知道自己是否正處於「秋乏」的狀態嗎？不妨來看看這份簡單的自我檢測清單。請檢查以下症狀，如果符合三項或以上，可能就代表你正被「秋乏」所困擾。

・空腹感減弱，或食慾變差



・排便不順暢，或有腹瀉、便秘交替出現



・難以入睡，或半夜會醒來好幾次



・早上起床後，疲勞感仍然沒有消除



・搭乘交通工具時，總想立刻找座位坐下



・感覺無法專注於事物



・對新事物提不起勁



・攝取營養飲料或保健食品的頻率增加



・因日照縮短而常感寂寞



・每逢天氣轉變或颱風來襲時，身體會感到不適



「秋乏」的症狀與成因

那麼，「秋乏」背後的原因究竟是什麼呢？谷口英喜表示，猛暑天氣會讓身體消耗過多體力以應對高溫。而當秋季來臨，氣溫與濕度急遽變化，加上日照時間縮短，身體的自律神經系統便可能因此失去平衡。這會影響身體對體溫、內臟運作、睡眠及荷爾蒙分泌的調節，進而導致疲勞、頭重、情緒低落等各種不適。此外，夏天過度飲用冷飲或腹部受涼，會降低消化功能，導致食慾不振與營養吸收效率變差，使身體的能量代謝不順暢，讓疲勞感更加難以消除。

秋天4部位容易乾燥（按圖看清👇👇👇）

+ 4

相關文章：秋天養生｜秋燥傷肺易咳易痕？中醫推蓮藕百合5食物強肺增抵抗力

助長「秋乏」的４大NG行為與對策

了解成因後，我們該如何應對呢？其實，許多日常習慣可能會不經意地助長「秋乏」。谷口英喜就提出了以下４種NG行為與其對應的對策，幫助大家從根本改善體質：

NG行為１：生活作息不規律，晚起

對策： 曬太陽有助於分泌「血清素」，這種快樂荷爾蒙能幫助你保持日間活力，並在傍晚轉化為「褪黑激素」，幫助你獲得良好的睡眠。



NG行為２：不吃早餐

對策： 早餐不僅能補充水分與營養，還能刺激腸胃，活化自律神經。吃一份健康的早餐，能幫助你建立對抗秋乏的體質。



NG行為３：經常飲凍飲

對策： 冷飲會給腸胃帶來負擔，讓身體受寒。嘗試改喝溫水，不僅能有效補充水分，還能達到放鬆效果，刺激副交感神經，從內而外溫暖身體。



NG行為４：偏好高碳水化合物食物

對策： 甜點、麵包、麵食等高碳水食物會加重肝臟負擔，且無法提供身體恢復所需的足夠營養素，是導致疲勞感持續的原因之一。



相關文章：秋天養生｜秋燥傷肺易咳易痕？中醫推蓮藕百合5食物強肺增抵抗力👇👇👇

+ 8

３大營養有助於預防「秋乏」

谷口英喜指，除了生活習慣，飲食也是對抗秋乏的關鍵。以下三種營養素能有效幫助你預防「秋乏」，建議可以多攝取富含這些營養素的食材，尤其是秋季盛產的魚貝類。

牛磺酸

富含食物： 烏賊、章魚、干貝、蛤蜊、蜆、鰹魚、鰤魚等海鮮。



作用： 幫助體內代謝，維持自律神經平衡，並提升全身的「恢復力」。



Omega-3 脂肪酸

富含食物： 鯖魚、沙丁魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚、亞麻仁油、奇亞籽等。



作用： 有助於抑制細胞發炎、改善血液循環，並能穩定情緒，對於季節性情緒低落和睡眠失調特別有幫助。



鐵質

富含食物： 雞肝、豬肝、紅肉、鰹魚、鮪魚、蛤蜊、蜆、蛋黃等。



作用： 特別是動物性的「血基質鐵」，對血液中的氧氣運輸至關重要。缺乏鐵質會導致疲勞、頭暈和注意力不集中等症狀，因此適量補充有助於預防秋乏。



「秋乏」並非無法戰勝。只要我們在生活中多加留意，透過調整日常習慣與飲食，就能有效應對換季時的身體不適。讓我們一起善待自己的身體，為迎接充滿活力的秋天做好準備，享受這個美麗的季節吧！

按圖了解預防及擊退「秋乏」方法（按圖看清👇👇👇）

+ 10

相關文章：【秋天養生】秋季令人易倦、渴睡？ 中醫解釋「秋乏」成因