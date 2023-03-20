護膚｜換季皮膚乾癢過敏怎麽辦？中醫推薦3色食物改善膚質！

換季時節，天氣忽冷忽熱，不少過敏族飽受皮膚紅癢等「季節性敏感症狀」的困擾。



中醫指出，換季乾癢原因是局部皮膚油水不平衡，可以多吃「白、黃、黑」3種顏色的食物，幫助調理肌膚油水平衡。

皮膚乾癢飲食（按圖了解👇👇👇）

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異膚患者過度忌口，連營養都不足

台灣中醫師余雅雯分享案例，一名女患者本身有異位性皮膚炎，在飲食上非常忌口，之前曾經去看過別家中醫，叫她不要吃太多水果，怕比較寒涼會造成過敏；而女患者也不太敢吃肉，飲食非常清淡，營養明顯不足，雖然吃得很小心，但一到冬天，手腳仍會有搔癢狀況。後來余雅雯建議她，不一定要避開水果，可以吃一些不是那麼寒涼的水果，例如蘋果、提子、車厘子等富含花青素的水果，飲食也要均衡，只要避開發物再搭配彩虹飲食，就可以幫助皮膚修復抗過敏。

余雅雯表示，換季時節天氣忽冷忽熱，不少過敏族飽受皮膚紅癢等「季節性敏感症狀」的困擾，嚴重者甚至發生汗皰疹、濕疹，不自覺會想搔抓，造成反覆的皮膚破損、傷痕累累。

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皮膚油水不平衡，要顧好「肺、脾、腎」

余雅雯說，換季皮膚容易乾癢的原因是局部皮膚油水不平衡，以中醫整體平衡觀點來看，要顧及肺、脾、腎3個臟腑，建議飲食上可以多吃「白、黃、黑」3種顏色的食物：

1. 白色食物：含水量多，入肺經，可以補充細胞水分，協助細胞修復，例如白蘿蔔、杏仁、百合、白木耳。

2. 黃色、橘色食物：入脾還可以開胃，像是粟米、黃豆、番薯、柑橘類，這些食物含有抗氧化物，可以減輕身體發炎，增強免疫力。

3. 黑色或紫色、藍色食物：入腎，例如桑葚、紫番薯、黑豆、黑木耳、蔓越莓等，這類食物富含花青素、維他命和礦物質，可以對抗自由基、改善貧血，也能抑制組織胺分泌，增強身體中體液的免疫系統，提高免疫功能。

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皮膚過敏乾癢，什麼食物不能吃？

余雅雯也提醒，有換季皮膚問題者，要盡量少吃加工食品，例如火腿、臘肉、炸雞、滷味等，這些食物的油脂經過高溫烹調，會產生自由基造成皮膚容易老化，也增加皮脂線分泌，讓皮膚容易紅腫發炎。若有聚餐沒辦法避免這些食物，那就盡量搭配大量蔬果，攝取膳食纖維和抗氧化物，幫助在腸道中形成一道柵欄，阻擋壞油的吸收。

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