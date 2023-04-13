換季過敏發作「這些食物」不要吃！4種抗發炎食物減輕過敏反應

換季過敏超惱人！一到換季，你就開始瘋狂打噴嚏、鼻子癢、鼻塞，眼睛紅癢、皮膚乾癢？除了遠離過敏原，當過敏發作時，要避開高組織胺的食物，以免讓發炎反應加劇。



組織胺與過敏、發炎反應有關

台灣營養師​薛曉晶說明，過敏反應通常是由於組織胺的釋放所引起。當食物中含有高含量的組織胺、刺激身體釋放組織胺或抑制組織胺代謝的成分時，容易引發過敏反應。因此攝取以下食物時，應觀察是否出現過敏反應，當過敏發作時，高組織胺、刺激組織胺釋放及抑制組織胺代謝的食物都要避開。

營養師列舉「慢性過敏食物十大排行」（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：食物過敏｜盤點10大慢性過敏食物 營養師：蛋白蛋黃包辦前2名

高組織胺食物

- 發酵飲料：紅酒、白酒、香檳酒、啤酒。

- 發酵食品：酸菜、醋、乳酪、醬油。

- 煙燻肉品：意大利臘腸、火腿、香腸。

- 乾果：提子乾、甜杏乾。

- 部分堅果類：核桃、腰果、花生。



刺激釋放組織胺的食物

- 水果類：奇異果、檸檬、青檸、菠蘿、木瓜、番茄、士多啤梨、香蕉等。

- 小麥胚芽、可可與朱古力、帶殼海鮮。

- 人工添加物：苯甲酸鹽、亞硫酸鹽、亞硝酸鹽、味精、人工色素等。



抑制組織胺代謝的食物

酒精、紅茶、提神飲料、綠茶、馬黛茶等。



​薛曉晶提醒，居家環境中存在著各種過敏原，對台灣孩童而言，塵蟎是最常見的過敏原，其他還包括動物皮毛、蟑螂、黴菌和花粉等，都應盡量避免接觸。

相關文章：過敏｜季節交替身體易不適鼻水流不停？營養師教4招緩解過敏反應👇👇👇

+ 18

​預防過敏反應，過敏兒少吃「速食」

薛曉晶提到，根據哮喘及過敏國際研究組織的研究發現，攝入速食每周大於3次，會增加青少年和兒童患上嚴重哮喘、嚴重鼻炎和嚴重濕疹的風險；而每周吃水果大於3次，則對嚴重哮喘具有保護作用。這些結果表明，過敏兒童應該限制攝入速食的次數。

速食含有高脂肪、高熱量、高鹽分和高糖分的成分，會對人體免疫系統造成負面影響，進而引發哮喘、鼻炎、濕疹等過敏疾病。相反的，水果中含有豐富維他命和抗氧化劑，可以增強免疫系統，進而保護人體免受過敏疾病的危害。

4種抗發炎食物（按圖👇👇👇）

+ 5

減輕過敏症狀！營養師教你吃抗發炎食物

1. 植化素

可攝取芝麻、紅蘿蔔、南瓜、洋蔥、椰菜花、菇類等。主要是槲皮素和木犀草素，槲皮素有抗氧化、抗發炎、抗菌、抗病毒和免疫調節活性；木犀草素可暢通支氣管，減少咳嗽。

2. 維他命C

維他命C是抗氧化營養素，具有減輕發炎和抗組織胺的效果。柑橘類水果如柚子、橙等，富含維他命C和柑橘類黃酮，這些成分有助於抑制體內的發炎反應，並可作為天然的抗組織胺藥物；攝取足夠的維他命C還有助於抵抗感染。

3. Omega-3脂肪酸

是對抗過敏反應的重要營養素，主要存在於油性魚類中，如三文魚、鯖魚、秋刀魚和沙甸魚；能抑制發炎因子的生成，進而調節免疫平衡，減輕體內的過敏反應。建議每周攝取2～3次魚類，或透過魚油補充。

4. 益生菌

益生菌可減緩食物過敏所產生的免疫反應。若想改善整體腸胃道功能、免疫系統平衡，大部分的乳酸菌都有幫助，但若想針對過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、哮喘等過敏疾病，薛曉晶建議可選擇經臨床實驗驗證的菌種。對抗過敏有功效的是：乾酪乳酸菌（C菌）、副乾酪乳桿菌（LP菌）、鼠李糖乳桿菌（LGG菌）、乳雙歧桿菌（B菌）等。

相關閲讀：護膚｜換季皮膚乾癢過敏怎麽辦？中醫推薦3色食物改善膚質！👇👇👇

+ 3

「蔥蔥雞湯」緩解換季過敏咳嗽

若遇到換季過敏咳嗽，可以吃什麼？薛曉晶分享一道「蔥蔥雞湯」，她也經常會燉一鍋給孩子喝。

蔥蔥雞湯

- 食材：土雞塊2盒、蔥1把、洋蔥3顆、蒜頭1包、粟米筍2盒。

- 調味料：鹽 2小匙、米酒少許。

- 做法：把所有食材及調味料放入電鍋中燉煮，水淹過食材即可。建議蒜頭用茶包袋裝起來，煮完就不用花時間撈掉煮爛的蒜頭。



延伸閲讀：

不單純只是結膜炎！眼睛反覆又紅又癢竟是鼻炎作怪

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」