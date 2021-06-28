蟬聯四屆「最想成為的成熟女性」冠軍　逃恥百合阿姨的凍齡秘訣

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-06-28 07:01

隨著《逃避可恥但有用》的熱播，不只更加深了新垣結衣國民老婆的形象，更有不少人被劇中總是活潑可愛又時尚的百合阿姨圈粉！尤其第二季上映後，網友們紛紛大驚：「百合阿姨怎麼跟四年前沒有差別！」說起來簡直令人不可置信，但百合阿姨竟然已經51歲了，不管是在電視劇裡的青春模樣，還是IG上笑開懷的樣子，實在是完全感受不到歲月在她身上留下無情的痕跡，凍齡絕招肯定值得眾少女們看齊，以下就來一起看看百合阿姨——石田百合子的美麗秘密！

最令人嚮往成為的成熟女性

日本媒體ORICON NEWS從2016年開始，每年都會舉辦「女性が選ぶ理想の“オトナ女子”（女性最想成為的大人感女子）」排名，除了第一年外，石田百合子已經蟬聯四屆冠軍，是日本女性心中名符其實的成熟女性理想型。在石田百合子身上沒有刻意追求年輕的矯揉造作，反而可以感受到她優雅的披上歲月為她帶來的歷練，笑容裡藏有自然天真，更多的是充滿自信的魅力。

能在日本蟬聯四屆「最想成為的成熟女性」冠軍，最美阿姨石田百合子收藏的凍齡秘訣是揭（點擊放大閱讀）▼▼▼

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年齡從來不是個枷鎖

年齡的增長是生命中無從抵抗的必定，不管是《逃避可恥但有用》裡的百合阿姨，或是現實生活中的石田百合子，都因為「喜歡現在這個階段的自己」，而散發出自信的迷人美。美麗不該為某種年齡、面貌所限制，當我們真正充實了內在，自然就會展現於外表，期許有一天我們像石田百合子一樣，收到有人對自己說出：「謝謝你把成熟演繹的如此美麗」。

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