麥明詩「瘦身飯盒」1周速減10 磅　營養師：不餓不吃反效果更易胖

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-26 12:25

麥明詩轉職律師後久違幕前，近日參與網劇《逐流時代》的拍攝，她仍然狀態大勇，身形更比之前消瘦，原來她曾經一星期速減壓10磅，而她亦分享自己的「瘦身飯盒」，每日吃雞胸肉和雞蛋，晚上則只堅持一件事；大家都知，瘦得快不容易，還須如何配合才行？營養師詳解更多實用貼士建議。

【麥明詩】 麥明詩正職以外，她仍乘空餘時間拍劇。（麥明詩 Louisa Mak@FB）

麥明詩靠水煮雞胸肉和雞蛋速減10磅

麥明詩近日在社交媒體分享自拍照，分享她的「瘦身飯盒」，以水煮雞胸肉和雞蛋為主。她指，開拍網劇《逐流時代》之前，曾經以一星期時間減掉10磅

麥明詩自言自己是「易瘦體質」，她分享自己的快速修身秘技，飲食固然關鍵，雞胸肉和雞蛋都是低脂優質蛋白質，她堅持不餓不吃，1星期減肥法是4天每餐只吃7分飽，之後3天每餐只能分飽。另外，麥明詩的運動量也不少，包括每星期游水3次，隔天在家做6-10分鐘的運動等。

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【麥明詩】去年麥明詩分享行山照，有大量粉絲嘲笑她離巢後「發福」身形暴漲 。（麥明詩 Louisa Mak@FB）

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營養師：低脂優質蛋白質須配足夠碳水化合物

香港營養師學會認可營養師吳瀟娜指出，這些方法未必適合所有人，尤其不餓不吃，可能產生惡性循環，令人漸漸失去飽餓的生理調節；她建議，即使減磅也應三餐定時，而單以不吃澱粉質，也未必一定有很好效果，因為以吃肉和蔬菜的減肥，容易令身體的肌肉量及水分減少，形成減磅的假象，其實令新陳代謝變慢，且也未必真正減脂。她建議，減肥正餐，要有足夠碳水化合物，低脂蛋白質及膳食纖維等均衡配搭，才可有更佳減磅效果。

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