護膚｜@Cosme 10大洗面好物$55開架牌4日減黑頭　5招對付頑強暗粒

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-26 15:00

洗面｜夏日油脂分泌旺盛，潔面對護膚尤其重要。然而，各人膚質不同，對於洗面產品需要也不同； 想找適合自己又好用的洗面產品，不妨參考日本@Cosme「洗面產品排行榜」，看看用家評價及推薦的潔面好物。

洗面產品一般分乳狀、啫喱狀、泡沫型、粉狀、皂類等，肌膚狀態隨天氣、飲食習慣改變，長期只用一款洗面產品，難以滿足肌膚的需求，加上洗淨力、功用也有差別，入手不洗面產品之前，可按皮膚當下狀態調配選用。

市面上的洗面產品眾多，質地、成分也有別，大家最好還是按照個人需要而入手適合自己膚質的洗面產品。(__55chan__@IG)

日本美妝網站@Cosme公布「洗面產品10大」排行榜，包括不同質地及用家推薦的洗面好物，其中1款售$55的洗臉啫喱，軟化毛孔出色，獲用家評價讚好，指持續用4天令毛孔收細、黑頭減少。另外，一款上榜的洗面香皂也適用於全身，只售$26，用家指滋潤又易起豐盈泡沫，而第5位更被用家形容「最強的毛孔吸塵器」。大家入手洗面產品，不妨參考以下排行榜。

▼▼▼【按圖看】日本@Cosme「洗面產品10大」，第8位售$55，軟化毛孔及去黑頭功效出色；第5位被形容為「最強的毛孔吸塵器」。▼▼▼

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暗粒5大對付方法：避免過度護膚？

夏日炎熱多汗加上戴口罩，易累積皮脂、老廢角質等油脂污垢，若潔面及卸妝不全面面部黑頭粉刺與暗瘡等固然難免，而皮膚更多情況會惱人的暗粒，原來有時太過勤力清潔護理，才是暗粒產生原因，不妨參考以下「暗粒5大對付方法」。

【按圖看】「暗粒5大對付方法」，定期使用含磨砂、去角質、果酸產品很有效；避免用過於油膩的護膚產品？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日本@Cosme睫毛膏頭10位，第7位油眼者最愛；第4位刷2層效果如貼上假眼睫毛；第1位只售$72。（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日本@Cosme10大卸妝好物排名 ，第7位多功能保濕強范冰冰也愛用？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：日本@Cosme