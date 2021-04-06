髮型｜2021長瀏海大熱　日髮型師教6步在家剪：眉位決定瀏海闊度

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-06 11:00

【2021髮型．瀏海】2021年流行甚麼髮型？瀏海是髮型的精髓，絕不能馬虎隨便，選擇合適瀏海，減齡又具「小臉」效果！瀏海造型變化多，如韓系的「空氣瀏海」，宋慧喬帶起的「八字瀏海」也似是永遠時興，2021的大熱髮型與瀏海又是怎樣？跟着日本髮型師也可以自己動手剪。

【2021髮型．瀏海】「長瀏海」的造型自由度較大。（sooyaaa__@IG）

2021時興短髮長瀏海？盤點今年10款流行髮型

適合自己的瀏海可修飾臉型，也是整個造型的精髓。「空氣瀏海」、「八字瀏海」與「娃娃瀏海」等都是近年髮型的重要元素，若是想有點新意思，不妨參考女星們的新造型。

如楊丞琳利落齊尾短髮會是今年大熱，她與高海寧、胡定欣等都留了「長瀏海」，添成熟味之餘又易打理；額角高、臉形較長的可選今年繼續流行的「娃娃瀏海」既顯臉小，又能令五官更為突出，但修剪的時候要注意它的長度，剛剛好蓋在眉上位置便可，可讓眼神更加強烈，也不會過於幼稚，給人「扮少女」的感覺。

其他時興的髮型，不如參考一下以下10款明星示範髮型，原來長瀏海不但可以修臉形，也可修飾髮線？

▼▼▼2021年「長瀏海」是大熱髮型？「娃娃瀏海」既顯臉小，又能令五官更為突出？點擊看女星示範：【2021髮型潮流｜女星髮型】楊丞琳、高海寧熱捧短髮，哪女星露出額角「自曝其短」？▼▼▼

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▼▼▼【2021女星髮型】蔣雅文顏值超高駕馭爆炸頭長髮？哪款瀏海成大熱韓星、港星都能駕馭出性感氣質？▼▼▼

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日髮型師教6個簡易步驟 在家也能剪出完美瀏海

換上最合適自己的瀏海髮型，更重要是要定時修剪，瀏海長得快，容易改變整體感覺，但若每次都上髮型屋修剪，動輒百多元，小資女或不捨。相信不少「瀏海女生」都曾嘗試在家自己修剪瀏海，煩惱根卻愈斷愈煩惱，愈剪愈醜。其實只要學懂小技巧，一切沒難度﹗

【瀏海整理】日本節目《世界一受けたい授業》卻邀來髮型師教大家6個簡易步驟，在家也能剪出完美瀏海。（haum_h@IG）

日本節目《世界一受けたい授業》邀來髮型師教大家6個剪瀏海的簡易步驟及貼士—如濕髮修剪原來萬萬不可；正確手握剪刀的方法可以防手震，減低參差不齊的情況等等，即使沒有經驗也不易失手﹗

▼▼▼如何達到減齡效果？怎樣避「手震」？點擊看髮型師教授，可在家也能剪出完美瀏海▼▼▼

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