2021髮色｜日本大熱 5 款「透明微醺髮色」　紅茶色系肌膚更顯白

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如果你有在 Follow 一些日本髮型設計師的 IG，一定都會發現最近日本最流行的就是帶點透明感的微醺髮色，霧面的色彩搭配夏季必備的明亮色調，讓膚色馬上變得乾淨透亮又白皙。本篇就來為大家推薦 5 款「透明微醺髮色」，準備好嘗試特殊髮色的女生們，趕快一起看下去吧！

厭倦了頭髮一成不變，想染個顯白的髮色？為你推薦以下極適合春夏的透明系髮色（點圖放大閱讀）▼▼▼

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Dappei 結語：

雖然上面介紹的 5 款輕柔感透明微醺髮色，大部分都需要透過漂髮才能讓顏色更乾淨，但愛美總是要付出代價的。準備好透過髮色大變身的你，趕緊截圖喜歡的髮色傳給你的設計師吧！

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原文：亮眼、大膽又有質感！2021「透明微醺感」髮色推薦，黑醋栗紫、玫瑰霧粉都超顯白！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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