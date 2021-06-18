減肥｜雙腿肥腫難瘦2大類成因　中醫消水腫4招美腿茶按摩腳穴

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-18 19:30

減肥｜夏日是穿短褲短裙的時候，減肥如何快速有效？身體減磅後，雙腿仍未明顯瘦下來，是肥抑或水腫？除了勤加運動之外，從中醫調理角度，亦有瘦腿方法：1天1杯美腿茶及按摩雙腿，有助加速血液循環，雙腿消水腫後，可有顯瘦效果。

【美腿】運動以外，有甚麼方法可令雙腿更瘦、更修長？（roxannetong＠IG）

中醫4招打造美腿：1天1杯美腿茶、8分鐘按摩雙腿

想瘦，運動配合飲食，是不二法門，本身是中醫師又轉戰Youtube的「77老大」，拍片分享美腿小貼士。

他提出，運動以外也另有其他方法對付肥腿，首先要測試雙腿看來「胖」，是脂肪抑或水腫引致。然後， 再按不同類型沖泡「美腿茶」，1天1杯，他也提出中藥泡腳方法，或以冬瓜皮或西瓜皮加熱水，也有利水消腫功效；他又建議有4組簡單動入，腿部按摩8分鐘，在家一邊看電視或「煲劇」時同時按壓，達到瘦腿目的。

▼▼▼點擊看中醫建議的4招打造美腿：1天飲1杯美腿茶，屬於脂肪或水腫型，分別有兩款茶製作可供參考； 另外，8分鐘按摩雙腿，4組動作示範亦可看圖詳細解說▼▼▼

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