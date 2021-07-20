超模Naomi Campbell公開長腿保養秘訣　消水腫、防鬆弛原來靠木棍

今年50歲的英國超模Naomi Campbell，走在天橋上依然可見她完美無瑕的逆天大長腿，這次她特別在YT影片中公開她必做的「美腿養成」秘訣。



說到傳奇超模，絕對少不了今年50歲的Naomi Campbell，雖然邁入五字頭依然叱吒秀場，完美駕馭各種服裝，尤其是她無視年齡的逆天大長腿更讓人稱羨，這次她在YT影片中公開時尚秀前她必做的「美腿養成」，快來看這位傳奇模特兒是如何奠定自己經典腿精地位。

這不痛苦，但也不怎麼放鬆。 Naomi Campbell

Naomi Campbell近來熱愛經營Youtube上傳Vlog影片，最近有支她分享自己走Fendi RUNWAY秀的一天，影片中意外曝光她每場時裝周秀必做的一場美腿儀式：淋巴排毒按摩。

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秀場的一天從Naomi在巴黎16區的Olfa Perba工作室開始，她用淋巴排毒按摩來準備接下來的秀場，那是用特殊的木製工具來按摩身體和臉上的淋巴、經絡。用蘑菇形狀的杯子按壓大腿；用擀麵棍滾動小腿淋巴，Naomi鉅細靡遺的介紹每個按摩過程。

Naomi透露「就算50歲了，我仍舊常常做這項按摩，因為到我這年紀確實需要有效的排水腫。」除了消除水腫外，淋巴排毒按摩還可以促進循環、對付下垂鬆弛，有效預防橙皮紋。「我就像在擀麵棍下的麵團即將做成麵包一樣。」Naomi笑著說。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：50歲依然有逆天長腿！超模Naomi Campbell公開私藏「美腿養成」秘訣。】