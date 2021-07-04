護膚｜面霜正確手勢由內向外？先搽臉頰原來錯？最易忽略位置是..

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-07-04 09:00

面霜｜面霜為皮膚保濕鎖水，延緩衰老，但塗面霜手法若做錯，便未能發揮原有功效，反而容易增生皺紋，令皮膚變鬆弛。掌握4步塗面霜正確手法，可加強面霜成分的滲透力，提升護膚效果。

面霜是繼化妝水與精華之外，日常護膚不可缺少，但若隨意塗面霜，忽視正確手勢及使用方法，護膚功效會打折，反易增生皺紋，或令皮膚變鬆弛。

面霜為皮膚保濕鎖水，延緩衰老。但有時忽略正確塗面霜的手法，令成分未能發揮得淋漓盡致。(ahc.official@IG)

搽爽膚水和乳液後，便會塗面霜以達到鎖水效果。隨手習慣用手挖出面霜？這手勢原來不正確，應該以小挖棒掏出所需使用份量，這樣可避免面霜受到手部皮脂污染，有助減少引起暗瘡、粉刺等問題。

塗面霜手勢應由內向外

塗面霜手勢，則要從鼻翼側到臉頰「由內向外」劃推，塗面霜時，額頭位置很多時往往最容易忽略了，長時間下來，皺紋一旦形成，就更易顯老。

【按圖看】塗面霜正確4大步驟 ，面霜不應用手直接挖取？塗面霜應「由內向外」？額頭增生皺紋易顯老，搽面霜手勢要如何才更有效？▼▼▼

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日本＠Cosme面霜產品10大排名

選購面霜，不少女生最看重保濕度，以及成分親膚或用後會否黏膩等。日本美妝網站＠Cosme公布面霜產品首10位排行榜，排行第10位的EMBRYOLISSE面霜約售$64，被用家形容為「底霜界Hermès」，也是藝人范冰冰推薦，面霜之外，有保濕面膜、妝前底霜及卸妝乳功效，一物4用；至於排行第7位，則用家評價是急救口罩肌好物，睡前薄塗一層隔天即有舒緩皮膚之效。

【按圖看】日本＠Cosme面霜10大排名 ，第10位被用家形容「底霜界Hermès」以及1物4用；第5位面霜獲用家可令痘疤變淡▼▼▼

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同場加映：【按圖看】面霜是日常必須品，市面上保濕面霜眾多，到底哪一款保濕效能好？消委會檢測市面多款保濕面霜，愈貴未必保濕效果愈好，檢測結果有14款獲高分的保濕面霜，售價由百多元至2千多元不等。（消委會測面霜）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：保濕面霜是護膚程序最後一步，能鎖緊所有保養成分，日本人氣美容指標雜誌《LDK the beauty》實測了市面17款¥5000以下（約$365）的保濕面霜，有兩款面霜並排第一位，皆多功能被評保濕、光澤效果令人驚訝。▼▼▼