減肥｜日本「733睡眠法」躺著瘦？　 營養師：睡覺提升代謝助燃脂

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-30 21:00

減肥有否簡單快捷方法？做運動及飲食習慣固然不可懶，但睡覺也可減肥？日本一名醫生提倡「7:3:3睡眠法」，指出睡眠作息只要掌握秘訣，在某段時間讓身體熟睡，便有消脂瘦身效果，等如慢跑1小時。究竟這方法是否有效？真的躺著也能瘦？

睡眠可以瘦身，聽起來有點天方夜譚。日本醫生左藤桂子的著作《生理時鐘睡眠瘦身書》提到：「只要你睡對了，躺著都可以令你變瘦。」睡眠掌握竅門，按他提倡的法則，則可有助身體分解脂肪。

日本肥胖醫學專科醫師左藤桂子在《生理時鐘睡眠瘦身書》指出︰「好好睡覺，是減肥的關鍵因素之一。」(ahc.official@ig)(tomohiro_yoneyama@ig)

「7:3:3睡眠法」的原理，是指睡眠時，身體會分泌有助消脂的生長激素，尤其晚上8點至12時，生長激素分泌最旺盛。左藤桂子強調，如果常熬夜，體內生長激素減少，便會減低身體自然分解脂肪的功效

「7:3:3睡眠法」法則之一是每天總睡眠時間要連續7小時，而凌晨3時，必須已是熟睡狀態，只要掌握到這睡眠習慣，則1個月隨時可瘦1公斤。

【按圖看】日本肥胖專科醫生佐藤桂子提倡「7 ：3：3睡眠法」，只掌握3大睡眠要訣，只１個月輕鬆瘦1公斤？▼▼▼

營養師意見： 增加身體代謝功能去燃脂

澳洲註冊營養師程子殷（Ruby）指出，睡覺時身體內會分泌生長激素 (growth hormone)，具備促進代謝的功能，有助分解體內脂肪：若生長激素分泌不足，會影響脂肪燃燒作用，脂肪較容易囤積在體內容易變肥。

營養師提到好好睡覺，其實亦有助保養皮膚。(ahc.official@ig)

營養師程子殷提醒，要提升睡眠質素，多進食含鎂、色氨酸、鈣質、維他命B族和omega-3 等食品，有助入睡，讓身體分泌生長激素。

【按圖看】營養師對於「7：3：3睡眠法」的意見。▼▼▼

【按圖看】營養師建議可多進食以下12種食物，幫助身體產生更多的「生長激素」，有助消脂，當中飲牛奶搭配OO一同進食，有加持效果？▼▼▼

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