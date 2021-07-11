單眼皮4步變雙眼皮日女生實測成效　最強雙眼皮膠貼Daiso$11入手

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-07-11 13:00

雙眼皮｜單眼皮可愛，但若你鍾情雙眼皮，又或者想改變眼形、內雙，一名日本女生分享的「單眼皮變雙眼皮」分法，便不可錯過，她每日做4個簡單步驟，毋須開刀，令自己自然擁有雙眼皮，而經反覆測試，她大讚最「夠力」的雙眼皮膠貼，原來DAISO 有售，$11元便可入手。

單眼皮變雙眼皮｜ 日本女生分享的「單眼皮變雙眼皮」貼士，不用開刀，也不一定要使用昂貴產品，每天做，單眼皮女生也塑造「永久」的雙眼皮。（lovetomato_24＠IG）

日本女生分享每日4步效果明顯：推薦膠貼售$11元 ？

不單是單眼皮女生，很多人都會以雙眼皮膠紙或膠水來改善眼形、大小眼、眼皮浮腫的問題。日本女生YouTube頻道「こばしり。」教授美容心得。她分享親身經歷，曾嘗試雙眼皮膠水，但效果不理想；她也曾以不同的雙眼皮膠貼，發現即使是昂貴產品見很好成效，反而以DAISO、需「拉緊讓雙眼皮貼陷在肉中」的雙眼皮膠貼，最「夠力」維持眼皮摺疊，且效果自然，在香港也只售 $11元 。

她表示，自己外出時使用膠貼，睡覺時她也會以月牙形的雙眼皮貼，另外，每天按摩，消除浮自己本來屬眼皮浮腫型的單眼皮，經多番嘗試，花4年時間去找變雙眼皮方法。她建議，每日做4個簡單步驟，每個步驟也有小技巧要注恴。

▼▼▼點擊看：日本女生每日4個步驟，如何令單眼皮變雙眼皮，看看她的成果如何？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

單眼皮變雙眼皮｜ DAISO、需「拉緊讓雙眼皮貼陷在肉中」的雙眼皮膠貼，有效維持眼皮摺疊，且效果自然，在香港只售$11。（こばしり影片截圖）

同場加映：吳若希（Jinny）在YouTube Channel分享生活日常，新片內容非如以往「公審」老公Alex，而是小眼變深邃大眼的秘訣，示範如何利用大地色眼影化出1個日常大眼妝容。

▼▼▼點擊看吳若希大眼妝5步教學，她形容為零失敗，可由細眼變大眼，改善泛腫？▼▼▼

▼▼▼點擊看吳若希雙眼皮貼教學，只需4步放大雙眼1倍，鉗子是好工具之一？▼▼▼

▼▼▼點擊看劉佩玥示範補妝技巧，與單雙眼皮化妝技巧▼▼▼