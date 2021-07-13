暗瘡｜紅腫發炎「石頭瘡」比暗瘡更難對付 　急救石頭瘡6大方法

石頭瘡與一般暗瘡不同，發炎位置深入肌膚，沒有常見的膿頭，出現又紅又腫的封閉式石頭瘡，要短時間解決有6招急救方法，有助減低惡化機會，以免皮膚消炎難癒，甚至形成難以消除的疤痕。



石頭瘡比起其他暗瘡更難對付，加上凋謝時間較長，處理上絕對是異常煩人。（Boy_Anupong/Getty Images）

暗瘡難對付，石頭瘡比起暗瘡更難上加難，加上凋謝需時較長，絕對是異常煩人。

石頭瘡為何出現？

石頭瘡的成因是甚麼？引致石頭瘡的原因之一是內分泌失調，石頭瘡與人體內的荷爾蒙水平息息相關，尤其青春期或女性經期前後的荷爾蒙分泌特別旺盛，導致肌膚角質層加厚，令皮膚污垢不能順利排出，就會容易引發石頭瘡。

另外，生活習慣例如飲食不規律、帶妝睡覺、熬夜，又或者吃生冷食物，都有機會導致石頭瘡，改善石頭瘡要從改變生活和飲食習慣入手。

▼▼▼【按圖看】石頭瘡4大成因，內分泌失調是主因，如何避免？食用生冷食物令氣血不通，也是導致石頭瘡的原因？▼▼▼

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切忌多手擠壓 避免發炎留疤



石頭瘡在皮膚突起紅脹，腫塊面積比普通暗瘡大，長在臉上非常礙眼，影響儀形。 即使再心急，也切忌多手擠壓，皆因石頭瘡無法「唧」出膿頭，胡亂擠壓只會令發炎情況加劇，隨時傷及皮膚真皮層，令細菌蔓延至周圍皮膚位置，石頭瘡爆發愈來愈嚴重。

心急人士切忌多手擠壓，皆因石頭瘡無法「唧」出膿頭，胡亂擠壓石頭瘡只會令暗瘡位置進一步發炎。（Issarawat Tattong/Getty Images）

急救石頭瘡6招 厚敷暗瘡膏最有效？



石頭瘡處理不當，癒合後也會在皮膚留下凹凸洞和疤痕，預防頑固的石頭瘡，平日要注意皮膚清潔，擊退石頭瘡有6招急救方法。

▼▼▼【按圖看】必學急救石頭瘡6大方法，早晚濕敷爽膚水，使用暗瘡貼原來要看情況。▼▼▼

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暗瘡膏消炎殺菌 初期石頭瘡最有效

首先，應使用溫和的去角質或深層清潔產品，軟化肌膚，減少皮膚的油脂分泌，後續進行消炎暗瘡護理時可事半功倍。臉部清潔後可取一定厚量的暗瘡膏點在暗瘡位置，暗瘡膏有消炎殺菌作用，可加速暗瘡凋謝之餘，更有助減低暗瘡惡化機會，這方法對於剛剛冒起、開始發炎期的石頭瘡最為有效。

此時的護膚程序應儘量簡化，僅以保濕和清潔為主，可以早晚使用具有消炎和鎮靜功效的爽膚水局部濕敷，每次5至10分鐘，能夠紓緩石頭瘡所引起的疼痛和皮膚紅腫。

編輯推介： 10款消炎抗菌控油產品



石頭瘡爆發期間，應以成分簡單、抗菌控油的護膚品來取代日常保養。《01女生》為大家精選10款消炎抗菌控油產品，有助鎮靜和消炎暗瘡處，幫助加速痊癒。

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平日容易有暗瘡，以遮瑕膏掩蓋暗瘡，膚質會愈來愈差；以暗瘡膏消炎退腫，治標不治本。有皮膚科醫生分享，5類食物易誘發「暗瘡肌」，看似健康的食物也可能是暗瘡多的原因。

▼▼▼【按圖看】5種「暗瘡食物」容易生暗瘡，脫脂奶、高糖食物等要戒？有哪兩種食物可幫助改善「暗瘡肌」？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】韓國皮膚科醫生分享暗瘡3階段的應付方法及好物推薦，要徹底去痘印，先留意痘印的顏色，灰黑色的才適合使用美白護膚品。 ▼▼▼