盤點20位台灣超人氣IG美妝KOL　第1名擁近87萬粉絲號召力驚人

撰文：DailyView網路溫度計
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你都用IG瀏覽什麼呢？除了查看朋友、名人動態，以圖像為主的IG是各家網美、網帥兵家必爭之地，其中「美妝」類帳號競爭激烈，不僅女生喜歡追蹤，掌握第一手流行趨勢，也有不少男生愛看這些美麗的事物，究竟大家都看哪些美妝IG呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》調查近半年內超過10萬追蹤的美妝IG（2020年09月19日至2021年03月18日），綜合粉絲規模、成長，符合化妝、眼妝、唇膏、底妝試色等關鍵字的貼文數、互動與影片觀看，排列出最具領袖價值分數的前20大IG美妝KOL！

這些IG美妝KOL有你熟識的嗎？不論是化妝新手，還是美妝博士都值得一看喔~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月19日至2021年03月18日，共半年。
研究範圍：主要受眾在台灣地區，擅長美妝介紹並經營IG社群之KOL。
分析工具：《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》分析各KOL之社群經營成效，以社群粉絲規模、粉絲成長、粉絲經營、貼文相關、貼文互動、影片觀看等關鍵指標計算KOL領袖價值。本調查則主要以IG粉絲規模(註1)、粉絲成長數(註2)、粉絲平均互動數(註3)、總貼文數(註4)、貼文平均互動數(註5)、影片平均瀏覽數(註6)等關鍵指標計算排名。
*註1「粉絲規模」：調查區間內，社群平台追蹤人數總和。
*註2「粉絲成長數」： 調查區間內，追蹤者的總新增(或減少)人數。
*註3「粉絲平均互動數」：調查區間內，每位粉絲的平均互動數。
*註4「總貼文則數」：調查區間內，帳號貼文總數。
*註5「貼文平均互動數」：調查區間內，平均每篇貼文獲得的互動數。
*註6「影片平均瀏覽數」：調查區間內，頻道影片的平均觀看數。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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