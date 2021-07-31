黑眼圈3大成因用凍湯匙30分鐘見效？　阿Sa 對付黑眼圈4步驟遮瑕

黑眼圈成因，休息不足之外，老化、皮膚變薄等也會令黑眼圈加深，平日「捽眼」或太用力摩擦皮膚等亦是大忌。睡多幾個鐘補眠並不能解決黑眼圈問題。對付黑眼圈，要對症下藥，針對成因才有效； 另外，坊間也有不少偏方，如湯匙冰敷，可以幾快見效？



【黑眼圈】平日的壞習慣，也或會加深黑眼圈，如「捽眼」或太用力摩擦皮膚等等．（laneige_kr@IG）

黑眼圈形成3大成因

消除黑眼圈，要先了解黑眼圈成因。台灣皮膚科醫生莊盈彥，在頻道《美上美皮膚科診所》分享專業意見，解構黑眼圈形成的三大主因：包括眼袋凸出、皮膚變薄與色素沉澱等等，因應不同原因，解決辦法也不一樣。

例如如眼袋凸出，可以凍湯匙急救；色素沉澱，則與鼻敏感、「捽眼」或太用力摩擦皮膚有關。

▼▼▼ 點擊看：黑眼圈形成3大成因：「捽眼」、摩擦眼周皮膚是大忌？▼▼▼

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阿Sa 4招黑眼圈遮瑕大法：用掃不用手、蜜粉定妝

蔡卓妍（阿Sa）因工作經常睡覺不足，也有黑眼圈的煩惱，她曾在小紅書上分享簡單黑眼圈遮瑕方法，她指出，遮去黑眼圈，即使只化淡妝，也會令人看來精神不少。

蔡卓妍指出，眼周易出油，應先化上粉底，再以化妝掃重點塗上遮瑕液，但範圍要大一點，效果才自然；用化妝掃也比以手指點上遮瑕液更好，效果更為細仔，也不怕指心溫度會溶掉粉底。最後，也要以蜜粉定妝，遮瑕液也不易溶掉。

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